دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت UPFRONT، الشركة الناشئة في مجال أتمتة تحليلات البيانات المالية ومقرها الإمارات، و"كرديبل اكس"، المنصة المالية المتخصصة في حلول الإقراض، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من الوصول إلى الحلول التمويلية وإدارتها بكفاءة أكبر.

ومن خلال هذا التعاون، سيتمكّن عملاء "كرديبل اكس" من الاستفادة من منصة UPFRONT لإدارة المستحقات المالية للشركات، سواء الداخلة أو الخارجة، إلى جانب المدفوعات والتدفقات النقدية، ضمن نظام موحّد. ويسهم ذلك في منح الشركات رؤية أوضح وأكثر تكاملاً لعملياتها المالية، كما يوفّر للمموّلين أساسًا أدق وأكثر موثوقية لاتخاذ قرارات تمويلية مدروسة.

ستزود UPFRONT منصة"كرديبل اكس" ببيانات مالية فورية للتعاملات بين الشركات (B2B) تشمل تدفقات الفواتير وسلوك الدفع وحركة النقد. وهذا يحل محل السجلات المجزأة والعمليات اليدوية، موفرًا أساسًا أكثر موثوقية لعمليات الشركات وقرارات التمويل.

قال أنس القضاة المؤسس والرئيس التنفيذي لـ UPFRONT: "تتمحور هذه الشراكة حول تحسين آلية اتخاذ قرارات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. فمن خلال هيكلة البيانات المالية على المستوى التشغيلي، نوفر للممولين رؤية أوضح لأداء الشركات، ونمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من التحكم والثقة".

وأضاف حسن رضا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمنتجات في "كرديبل اكس": "نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز البنية التحتية للبيانات والعمليات التشغيلية التي تدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. إن هيكلة البيانات المالية الفورية تتيح اتخاذ قرارات أكثر شفافية وتحقيق نتائج تمويلية أفضل للشركات. بدلًا من التركيز على توفير رأس المال، صُمم هذا التعاون لتحسين نتائج التمويل عبر توحيد معايير جمع البيانات المالية ومشاركتها بين الشركات والمقرضين.

تأتي هذه الشراكة عقب حصول UPFRONT على تمويل ما قبل التأسيس بقيمة 10 ملايين دولار في أكتوبر 2025، مما يؤكد استمرار نمو الشركة وتوسعها في مجال البنية التحتية المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن الشركة

UPFRONT هي منصة تكنولوجيا مالية (FinTech) مخصّصة لقطاع الأعمال بين الشركات (B2B)، تعمل على تحسين إدارة المستحقات المالية للشركات، سواء تلك المستحقة لها أو عليها، إلى جانب التدفقات النقدية، لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدّم الشركة حلولًا متقدمة في التحليلات المالية، وتنظيم المدفوعات، والخدمات المصرفية المفتوحة، وإدارة رأس المال العامل، بما يساعد الشركات على تبسيط عملياتها، والوصول إلى التمويل، وتسريع وتيرة نموّها.

الموقع الإلكتروني: www.getupfront.io

للتواصل الإعلامي: media@getupfront.io

نبذة عن كرديبل اكس

كرديبل اكس هي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في الإقراض، مرخّصة وخاضعة لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). توفّر الشركة حلولًا متقدمة لرأس المال العامل مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل منتجاتها التمويل المرتبط بالإيرادات، وتمويل الفواتير المستحقة، وتمويل المدفوعات، بما يدعم احتياجات السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تلتزم كرديبل اكس بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

لمعرفة المزيد: https://www.crediblex.io/

