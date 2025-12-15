دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الضيافة رفيعة المستوى، وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية الفاخرة والمتعددة الاستخدامات، عن دخولها رسميًا إلى السوق الهندية، في خطوة تُعد علامة فارقة في مسيرتها نحو التوسع العالمي. وستتولى "ديبيكا أرورا" إدارة عمليات الشركة في الهند، بالتزامن مع استحواذ "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) على علامة "روزا ستايز"، وهي علامة ضيافة راقية ذات طابع مُتميز في عالم الضيافة الراقية. سيساهم هذا الاستحواذ في توسيع حضور "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) في السوق الهندية؛ حيث باتت تدير 17 منشأة عاملة في أبرز الوجهات السياحية، ومنها ولاية غوا الهندية، ومدينة كاساولي، وبلدة ناينيتال، والمدينة الهندوسية القديمة بوشكار، ومدينة شيملا. وتشكل هذه الخطوة قاعدة متينة للنمو مستقبلًا، مدعومةً بشبكة قوية من المُلّاك الموثوقين ومجتمع متنامٍ من المسافرين الباحثين عن تجارب ضيافة استثنائية. ومن المقرر أن يتم إعادة تسمية عدد من منشآت "روزا ستايز" لتندرج تحت مظلة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) خلال الفترة الممتدة بين الربع الأخير من عام 2025 والربع الأول من عام 2026.

تحوز شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) محفظة عقارية تتجاوز 700 مشروع، من بينها مشاريع بالتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات (IHG) التي تنضوي تحت راية العلامة التجارية "غارنر"، ويمثل توسعها في السوق الهندية بداية حقبة جديدة من إدارة فنادق عالمية المستوى، موجهة نحو أهداف مالك الفندق، في جنوب آسيا، مما يرسخ التزام الشركة طويل الأمد تجاه واحدة من أكثر أسواق الضيافة حيوية في العالم.

وفي هذا الشأن، صرح "كلاوس أسمان"، رئيس العمليات التشغيلية في شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) بالشرق الأوسط، والهند، وجنوب شرق آسيا، قائلًا: "يمثل توسعنا في الهند استثمارًا طويل الأمد في منطقة واعدة تحمل في طياتها إمكانات هائلة؛ إذ تُعد من أكثر أسواق الضيافة حيوية على مستوى العالم. وبفضل قيادة "ديبيكا" وأعمالنا العالمية المُثبتة بالتجربة، فإننا على أتم الاستعداد لتقديم تجارب ضيافة تمزج بين التميُّز التشغيلي والأصالة الثقافية، مما يوفر قيمة حقيقية للملاك والمستثمرين".

تُعد "ديبيكا" رائدة أعمال مرموقة ذات رؤية ريادية ثاقبة في قطاع الضيافة، وتتمتع بخبرة تربو على عقدين في نخبة من أبرز سلاسل الفنادق والمنتجعات العالمية. وبفضل خبرتها الواسعة في تعزيز العلامات التجارية، والعمليات التشغيلية، وتطوير الأصول، ستلعب دورًا محوريًا في دعم مهمة شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) المتمثلة في ترسيخ حضور قوي ومُتميز في قطاع الضيافة الهندي سريع التطور.

وصرحت "ديبيكا أرورا"، المديرة الإدارية لشركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) بالهند، قائلة: "تشهد الهند مرحلة تحولية في قطاع السفر والضيافة، مرحلة تُقدّر الأصالة وبراعة التصميم وخلق تجارب متميزة للزوار. إن تواجد شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) يُعزز الأنظمة العالمية بفلسفة قوية تتمحور حول المالك، إلى جانب الخبرة التشغيلية التي ستُسرّع نمو الشركاء. هدفنا هو وضع معايير جديدة عبر قطاعات الضيافة الفاخرة والمتوسطة وفنادق البوتيك، على أن تكون الهند محركًا رئيسيًا لهذا النمو".

تدعم علامة "روزا ستايز" أيضًا مجموعة فنادق ومنتجعات "دوسيت ثاني" داخل شبه القارة الهندية تحت قيادة "ديبيكا"، والتي قادت بنجاح عملية إعادة الدخول الاستراتيجي لتلك العلامة التجارية إلى الهند.

يعكس تعيين "ديبيكا" التزام شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" ببناء فريق قيادي يتمتع بخبرة محلية عميقة ومنظور عالمي، وهو بمثابة تعاون مشترك يهدف إلى دعم النجاح المستمر للشركة عبر الأسواق في جميع أنحاء العالم.

بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال الضيافة رفيعة المستوى، تدير شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) محفظة عالمية متنامية عبر مُختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، وتشمل مجموعة من أبرز الوجهات الفندقية الراقية من بينهم فندق "حياة ريجنسي" لشبونة، ومنتجع "شيراتون كاسكايس"، ومنتجع "باين كليفس" الذي يقع في منطقة الغارف ضمن مجموعة "لاكشري كولكشن" من "ماريوت"، وفندق "يوتل بورتو"، ومنتجع "ذا8 بام دبي بيتش" ضمن "فينيَت كوليكشن" التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات (IHG)، ووحدات "ويندام ريزيدنسز النخلة " دبي، وفندق "موفنبيك أبراج بحيرات جميرا" دبي، وفندق "فوكو بونينجتون أبراج بحيرات جميرا" دبي، وفندق "ذا كريك سايد" دبي، أحد فنادق "أكور"، وفندق "أرابيلا بيتش" الكويت ضمن "فينيَت كوليكشن" من (IHG)، والنادي الشاطئي "ريفا" داخل نخلة جميرا، دبي، و"بيسبوك ريزيدنسز" الخاصة بالعقارات السكنية ومنازل العطلات في دولة الإمارات.

تمتدّ قوة شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) لتتجاوز إدارة الفنادق؛ إذ تدير الشركة أكثر من 60 وجهة طهي مُبتكرة ضمن محفظتها العالمية، وتُقدم من خلالها مفاهيم متطورة في عالم المأكولات والمشروبات لترتقي بتجربة الضيوف إلى مستويات غير مسبوقة. تُشغّل علاماتها التجارية الخاصة بمجال الصحة والعافية، "سيرينيتي" (Serenity – The Art of Wellbeing)، و"بيور" من "سيرينيتي"، والعلامة التجارية "أكتيف" من "سيرينيتي" المتخصصة في الصالات الرياضية، داخل منتجعاتها المنتشرة عبر أوروبا والشرق الأوسط، مما يُرسّخ مكانتها كمشغّل شامل يُعيد تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة ونمط الحياة العصري.

تتبنّى شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM) نهج "العولمة المحلية" المعني بتطوير المنتجات والخدمات وتوزيعها عالميًا، مع تعديلها لتلبية احتياجات المستهلك في السوق المحلية، الذي يجمع بين أعلى المعايير العالمية ورؤى معمّقة للسوق المحلية، مما جعل الشركة شريكًا موثوقًا لنخبة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة مثل "ماريوت"، و"أكور"، و"ويندام"، و"حياة"، و"يوتل"، و(IHG).

"يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM)، هي شركة عالمية مُتخصصة في مجال الضيافة رفيعة المستوى، وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية الفاخرة والمتعددة الاستخدامات، تمتد خبرتها لأكثر من 3 عقود، ونظرًا لكونها رائدة في الإدارة، وتطوير الأصول، وتحقيق التميُّز التشغيلي، فلقد أبرمت العديد من الشراكات البناءة مع نخبة من أرقى سلاسل الفنادق والمنتجعات العالمية، بما في ذلك مجموعة فنادق ومنتجعات (IHG)، و"ماريوت الدولية"، وفنادق "أكور"، و"حياة ريجنسي"، و"ويندام"، و"يوتل"، و"بيسبوك ريزيدنسز"، لتتخطى قيمة الأصول تحت إدارتها حاجز المليار دولار.

تعمل "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" على ابتكار خدمات ومفاهيم مُصممة خصيصًا، لتعظيم القيمة وبلوغ أعلى مستويات النجاح المنشود في صناعة الضيافة. تتمتع الشركة بإرث ممُتد عبر مُختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط؛ حيث ذاع صيتها بفضل ما تملك من علاقات قوية، وفريق قيادي متميز، بالإضافة إلى سجل حافل بتطوير أفكار الضيافة الخلاقة والأكثر رواجًا في جميع أنحاء العالم.

