أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت أن أم سي للرعاية الصحية (“أن أم سي”)، إحدى أبرز مزوّدي الرعاية الصحية الخاصة المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انضمامها إلى شبكة TriNetX العالمية للأبحاث الصحية. ومن خلال هذه الخطوة، ستتمكن أن أم سي من الاستفادة من قاعدة البيانات الواسعة التي توفرها TriNetX والمبنية على بيانات مرضى من العالم الحقيقي، ما يساهم في تحديد الاتجاهات، وفهم أنماط الأمراض، وتوليد الفرضيات البحثية.

وتضم المنصة قاعدة بيانات تشمل أكثر من 318 مليون مريض من أكثر من 200 مؤسسة رعاية صحية حول العالم، مما يسهّل التعاون مع المؤسسات والباحثين الآخرين ويمكّن من إجراء دراسات متعددة المراكز وتبادل الرؤى. كما ستسهم TriNetX في ربط أن أم سي بشركات الأدوية الباحثة عن مواقع لإجراء التجارب السريرية، وذلك دعماً للمنصة البحثية المركزية ومجلس الأكاديميين ضمن المجموعة. وتعتمد المنصة على مجلس مركزي لمراجعة البحوث (IRB) ومجموعة استشارية بحثية (RAG) لتقديم الدعم للأطباء عبر الشبكة في إجراء أبحاث هادفة، بالإضافة إلى توفير الإشراف الاستراتيجي على التعليم الطبي. وتتمتع منشآت أن أم سي في أبوظبي بترخيص من دائرة الصحة – أبوظبي (DOH) لإجراء الأبحاث على المشاركين البشريين.

ويستمر البرنامج الأكاديمي والبحثي لدى أن أم سي في النمو، حيث تلقى أكثر من 200 طلب بحثي، وتم نشر أكثر من 140 مقالة بحثية لأطباء أن أم سي منذ عام 2023. كما أجرت المجموعة بنجاح أكثر من 25 تجربة سريرية، بما في ذلك دراسات المرحلة الثالثة والرابعة في مجالات متعددة تشمل الأورام والغدد الصماء والأمراض الجلدية وأمراض القلب والأعصاب.

وتلتزم TriNetX بأعلى معايير أمن البيانات واللوائح التنظيمية، بما يضمن حماية بيانات المرضى واستخدامها بطريقة أخلاقية تتماشى مع التزام أن أم سي بأمن البيانات والممارسات البحثية المسؤولة.

وقال الدكتور زكا الله خان، الرئيس التنفيذي للشؤون السريرية في أن أم سي:

"تفخر أن أم سي بالانضمام إلى شبكة TriNetX بهدف توسيع وتطوير برامجنا الأكاديمية والبحثية. سيوفر الوصول إلى البيانات قاعدة قوية لتمكين أطبائنا وباحثينا من تطوير دراساتهم، وتعزيز التعاون العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار عبر شبكتنا، بما يدعم أهدافنا الاستراتيجية ورؤية الدولة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية.

تضم دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية، ما يجعلها من أكثر المجتمعات تنوعاً في العالم. ومن خلال الانضمام إلى منصة TriNetX، يمكننا الإسهام بأبحاث ذات قيمة عالية تدعم المجتمع الأكاديمي وقطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي."

وقال ستيف ليثبريدج، نائب الرئيس الأول للشراكات الصحية العالمية في TriNetX

"نحن فخورون بانضمام أن أم سي إلى شبكة TriNetX لمؤسسات الرعاية الصحية. فالبحث السريري يمثل عنصراً أساسياً في تقدم المعرفة الطبية وتحسين نتائج المرضى. ونتطلع إلى تعزيز القدرات البحثية لأن أم سي وتأمين المزيد من التجارب السريرية المموّلة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الرعاية الصحية."

#بياناتشركات

- انتهى -