دبي، أعلنت شركة فخر الدين العقارية، المطوّر الرائد لأسلوب الحياة القائم على الاستدامة والرفاه، عن إطلاق Treppan Living Privé، وهي مجموعة حصرية من المساكن الفاخرة ذات العلامة التجارية في جزر دبي، صُمّمت حول مفاهيم الحيوية وطول العمر وأنماط العيش الموجّهة إلى المستقبل.

ومشروع Treppan Living Privé هو الإصدار السكني الثالث للمطوّر في جزر دبي، بعد النجاح الذي شهده تسليم مشروعيّ Treppan Living Hatimi وTreppan Living Serenique، بما يعزّز مكانة فخر الدين العقارية بوصفها من كبار ملاك الأراضي وأكثر مطوّري أنماط الحياة نشاطاً ضمن المخطّط الرئيسي للجزر.

يضمّ المشروع 65 وحدة فقط، مفروشة بالكامل ومنخفضة الكثافة، وقد صُمّم للحفاظ على الخصوصية والهدوء والرفاه على المدى الطويل. وتشتمل هذه المجموعة المحدودة على Privé Executive Suites بغرفة نوم واحدة، بمساحات رحبة تبدأ من 1,028 قدماً مربعة، وأجنحة Privé Family Suites بغرفتي نوم تبدأ من 1,617 قدماً مربعة، إلى جانب وحدتَي Privé Signature Penthouses بأربع غرف نوم، توفّران مساحة استثنائية للمعيشة والاستضافة تتجاوز 3,592 قدماً مربعة.

ويقع المشروع على بُعد دقائق سيراً من الشاطئ، وتتمتع جميع الوحدات بإطلالات تجمع بين البحر والشاطئ وملعب الغولف، ضمن بيئة شاطئية هادئة مدعومة بمنظومة سكنية ذكية صُمّمت لتعزيز جودة النوم، وتنقية الهواء، وتسهيل الحركة، ورفع مستويات الراحة إلى الحدّ الأمثل.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر Treppan Living Privé أول مشروع يُطرح عقب إعلان Treppan Living اختيار نجم بوليوود والمنتج ورائد الأعمال جون أبراهام سفيراً لعلامتها في مجال العافية؛ وهي خطوة تنسجم فيها فلسفته الشخصية القائمة على الانضباط والتوازن وطول العمر مع النهج المرتكز إلى العافية الذي يقوم عليه هذا المشروع.

وفي خطوة ترسّخ معياراً جديداً للعافية السكنية الشاملة، يضم Treppan Living Privé باقة متكاملة من علاجات Biohacking المدمجة مباشرة في التجربة السكنية. وتشمل هذه العلاجات العلاج بالضوء الأحمر، والعلاج بالتبريد، والعلاج بالتعويم، وغرفة الأكسجين عالي الضغط، إلى جانب أحواض الغمر الساخنة والباردة، ومرافق البخار والساونا، ومساحات مخصّصة للتعافي. وتعمل هذه العلاجات المدعومة سريرياً، بمجملها، على تعزيز مستويات الطاقة، وتحسين جودة النوم، وتسريع التعافي، ودعم الحيوية على المدى الطويل ضمن تفاصيل الحياة اليومية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار، قال يوسف فخر الدين، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في فخر الدين العقارية: "يمثّل Treppan Living Privé المرحلة التالية في تطوّر نهجنا السكني المرتكز إلى العافية في جزر دبي. فنحن أمام مجتمع حصريّ وعالي الخصوصية، تُدعَم فيه الحيوية يومياً، ويُؤخذ فيه طول العمر في الحسبان منذ مرحلة التصميم. ومن علاجات التعافي المتقدمة والأنظمة المنزلية الذكية إلى المساحات المعيشية والاجتماعية المنسّقة بعناية، دُمِجَ كلّ عنصر بصورة مدروسة لدعم التوازن والراحة وجودة الحياة على المدى الطويل."

وتعتمد المنازل في Treppan Living Privé على أنظمة ذكية تدير بهدوء مستويات الراحة الداخلية وجودة الهواء وكفاءة استهلاك الطاقة. ويستفيد السكان من تقنية تنقية هواء بمستوى معايير "ناسا"، وهواء داخلي أنقى، ومياه شرب معدنية ومهدرجة متاحة مباشرة داخل المنزل، ما يقلّل بصورة ملموسة الاعتماد على المياه المعبأة في عبوات بلاستيكية. كما تعزّز أنظمة التوصيل الذكية عبر الروبوتات مستوى السهولة في الحياة اليومية، بما يرسّخ تجربة سكنية مريحة وجاهزة للمستقبل.

ويتضمّن المشروع منصّة خدمات متكاملة، تضمّ The Azure الوجهة مائية المخصّصة للحركة والتعافي، وتشمل صالة رياضية مائية ومسبحاً مترامياً، إلى جانب The Social Pavilion الذي يوفّر نادياً اجتماعياً ومساحات عمل Working Pods ومجلساً مزوّداً برذاذ التبريد ومقهى Greenhouse Café. كما يضم مركز العافية Wellness Centre وفيه صالات رياضية داخلية وخارجية واستوديوهات لليوغا واللياقة وغرفاً للمساج، إضافة إلى خدمات التدريب الشخصي والاستشارات الصحية والغذائية، ضمن برنامج منظم لأنشطة العافية وخدمات منزلية مساندة.

وتشمل المرافق المخصّصة للعائلات حديقة Explorer Garden ومنطقة الأطفال Kids’ Zone، بالإضافة إلى مسبح للأطفال وخطوط انزلاق Zip Lines وجدار مغامرات ومناطق لعب وساحة ألعاب رملية. كما خُصّص مستوى السطح للاسترخاء والتواصل الاجتماعي، ويضم مسبحاً مترامياً ومقاعد مائية ودُشّات خارجية ومقاعد للتشمّس وسطحاً علوياً بإطلالات جميلة.

ويستفيد سكان Treppan Living Privé من منظومة خدمات سكنية متكاملة تشمل خدمات الكونسيرج، وخدمة الفاليه لرَكن السيارات، وخدمة حمل الأغراض داخل المشروع، وخدمات تنظيف للمقيمين، وخدمة سائق وتنقّل بسيارة رولز رويس، فضلاً عن رحلات خاصة بالقوارب الآلية، وتنقّلات بين الجزر، إضافة إلى خدمات المساعدة في رعاية الأطفال والحيوانات الأليفة. كما يوفّر المشروع خدمة القهوة المجانية للمقيمين وضيوفهم ضمن نهج ضيافة متكامل.

نبذة عن شركة فخر الدين العقارية Fakhruddin Properties

تأسست فخر الدين العقارية عام 2002، وهي شركة تطوير عقاري رائدة مقرّها دولة الإمارات، وتستند إلى إرث يمتد لأكثر من خمسة عقود. وتتبنّى الشركة نهجاً يقوم على الابتكار والاستدامة وتعزيز القيمة طويلة الأمد، من خلال تطوير مشاريع سكنية وتجارية وقطاع ضيافة بمعايير عالمية في دولة الإمارات والمملكة المتحدة وأفريقيا. وتتميّز فخر الدين العقارية بتقديم حلول عقارية متكاملة عبر مختلف مراحل التطوير، مدعومة بخدمات إدارة مرافق داخلية، والتزام واضح بممارسات البناء الأخضر، ومفاهيم العافية، وأنماط العيش الذكية. وتشمل علاماتها البارزة Treppan Living، تقديراً لإسهامها في دعم أنماط العيش الحضري المستدام.

نبذة عن تريبان ليفينغ Treppan Living

تأسست Treppan Living في عام 2023، وتمثل العلامة المعاصرة لفخر الدين العقارية في مجال أنماط الحياة المرتكزة إلى الرفاه، إلى جانب منظومتها المتكاملة التي طوّرتها الشركة في مجالات العافية والاستدامة والعيش الذكي. وتُعد ركناً رئيسياً ضمن محفظة الشركة السكنية المتنامية، وعنصراً أساسياً في تقديم مساكن مدروسة التصميم تتمحور حول جودة الحياة، وتجمع بين الاستدامة والراحة الحديثة. وتعتمد Treppan Living مقاربة قائمة على تكامل الأنظمة، تشمل حلولاً متقدمة للهواء والمياه، وعمارة حيوية متصلة بالطبيعة، وبنية تحتية عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتقنيات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنظومات رقمية متقدمة، بما يسهم في تعزيز أنماط العيش الصحي، ويدعم مؤشرات الرفاه القابلة للقياس، ويرسّخ الأداء البيئي طويل الأمد. وتضم محفظة Treppan Living في دولة الإمارات كلاً من Treppan Living Privé وTreppan Serenique Residences وHatimi Residences by Treppan Living في جزر دبي، إلى جانب Maimoon Gardens في دائرة قرية جميرا، وTreppan Tower في مثلث قرية جميرا.

العلاقات الصحفية

سارة آكي

شنايدر للعلاقات العامة

sara@schneider-pr.net

-انتهى-

#بياناتشركات