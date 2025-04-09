دبي، الإمارات العربية المتحدة - Traze، شركة عالمية رائدة في تقديم حلول التداول المبتكرة عبر الإنترنت، ملتزمة بتعزيز الشفافية في تجربة الاستثمار؛ تَسعد بأن تعلن عن حصولها على ترخيص الفئة الأولى المرموق من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية هامة في مسيرة Traze نحو توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة وسهولة الوصول إلى أسواق المال العالمية. كما يجسد أيضًا، التزامها الراسخ بضرورة تمكين المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُتيح ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع لشركة Traze تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية؛ بما في ذلك خدمات الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات المالية. ويُرسّخ هذا الترخيص مكانة Traze كشريك موثوق به للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا الإطار، تبرز دبي كمركز مالي عالمي متقدّم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما تتمتع به من بيئة استثمارية معفاة من الضرائب، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب إطار تنظيمي متكامل يواكب أعلى المعايير الدولية. وتُشكل هذه المزايا مجتمعة عامل جذب رئيسي لشركات الخدمات المالية، ما يجعل من دبي موقعًا مثاليًا لتعزيز النمو، ودفع عجلة الابتكار، واستقطاب الاستثمارات.

وخلال احتفاله بهذا الإنجاز برفقة فريق Traze في مقر الشركة الرئيسي في برج بوليفارد بلازا 1، داون تاون دبي؛ صرّح إركين كامران، الرئيس التنفيذي لشركة Traze، بقوله: "إن حصولنا على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع؛ يُجسّد التزامنا العميق ببناء منظومة تداول تقوم على أسس الثقة والشفافية والابتكار". وتابع بقوله "ويمثل هذا الإنجاز التنظيمي محطة فارقة، تتيح لنا مواصلة مهمتنا في تبسيط عملية الاستثمار، وتزويد المتداولين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح".

وبفضل هذا الترخيص المميز، تُواصل Traze تعزيز مكانتها كعلامة تجارية موثوقة في عالم التداول، وتعتزم الشركة توسيع نطاق عروضها في المنطقة، بما يضمن تمكين المتداولين من جميع المستويات من الوصول إلى أدوات مالية عالية الجودة وتكنولوجيا متطورة تعزز تجربتهم الاستثمارية. كما تعتمد استراتيجية التميّز الناجحة لدى الشركة على تركيزها المستمر على تبسيط تجربة التداول، من خلال تقديم أدوات تداول تتسم بالسهولة وموارد تعليمية شاملة.

من جانبه، صرح أسامة الصيفي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Traze بقوله: "بالطبع، يمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة شركة Traze، ويُعد خطوة مهمة للمتداولين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وتابع بقوله "بفضل حصولنا على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع، أصبحنا في موقع استثنائي يتيح لنا تقديم بيئة تداول تتسم بأعلى درجات الأمان والشفافية، وتتماشى مع أرقى المعايير التنظيمية المعتمدة. نحن ملتزمون، بمرافقة المتداولين في جميع مراحل رحلتهم الاستثمارية، من خلال تقديم دعم احترافي يُمكّنهم من بناء محافظ استثمارية مصممة خصيصًا لتناسب تطلعاتهم بثقة تامة".

ويمثل الحصول على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) شهادة بارزة على التزام شركة Traze المستمر بتعزيز الامتثال التنظيمي وحماية مصالح المستثمرين، إلى جانب سعيها لبناء مجتمع تداول يتمتع بالديناميكية والشمولية. وفي إطار توسعها الاستراتيجي، تواصل شركة Traze التزامها بتقديم مستوى لا مثيل له من الشفافية والثقة في عالم التداول عبر الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول Traze وخدماتها المبتكرة، يرجى زيارة www.traze.ae

حول Traze:

في Traze، نُعيد تعريف مستقبل التداول عبر الإنترنت من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ مبدأ الشفافية، وتوفير إمكانية وصول شاملة للأسواق العالمية. ولدينا التزام صارم بضرورة توفير بيئة تداول ذكية قائمة على البيانات، تُعزّز تجربة المتداولين؛ من خلال توفير أعلى مستويات الأمان التنظيمي والأدوات المالية المتطورة.

كما يُعدّ الأمن والسلامة التنظيمية ركيزتين أساسيتين في جميع عملياتنا. ففي Traze، نلتزم التزامًا راسخًا بالامتثال الدقيق للوائح المالية العالمية، حرصًا منا على حماية مصالح عملائنا وتعزيز ثقتهم، مع اعتماد أفضل الممارسات المتبعة في عالم التداول.

Traze سيكيوريتيز ليمتد، شركة حائزة على ترخيص رقم 20200000266 من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، ويقع مكتبها المسجل في الوحدة 3402، الطابق 34، برج بوليفارد بلازا T1، داون تاون دبي، الإمارات العربية المتحدة.

Traze ليمتد (جنوب أفريقيا) – حائزة على ترخيص من هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) | وتعمل بموجب ترخيص مزود الخدمات المالية رقم: 48248. Zeal Capital Market (سيشيل) ليمتد – حائزة على ترخيص من هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) | وتعمل بموجب رقم الترخيص: SD027.

شركة Zeal Capital Market (UK) Limited مرخصة للقيام بأنشطة وأنواع منتجات محددة بما في ذلك التعامل في الاستثمارات كوكيل، والتعامل في الاستثمارات بصفة أصيل، وترتيب (إحداث) الصفقات في الاستثمارات، وإجراء الترتيبات بهدف المعاملات في الاستثمارات من خلال السلوك المالي. الهيئة، رقم تسجيل هيئة الرقابة المالية (FRN): 768451. يقع مكتبها الرئيسي في: No. 1 Royal Exchange,

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