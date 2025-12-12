القاهرة، مصر - في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة خدمات ووسائل دفع جديدة لجميع فئات المجتمع المصري، أعلنت شركة تي باي (tpay)لخدمات القيمة المضافة عن توقيع أول ترخيص في مصر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الدفع المباشر عبر الهاتف المحمول للمدفوعات الحكومية.

وتمثل هذه الخطوة نجاحًا جديدًا في مسار تطوير المدفوعات الرقمية في مصر، حيث يتيح للمواطنين دفع رسوم الخدمات الحكومية الأساسية مثل الكهرباء والمرافق والمخالفات المرورية وخدمات السجل المدني مباشرة عبر رصيد الهاتف المحمول أو من خلال فاتورة الهاتف الشهرية، مما يوسّع نطاق الوصول ليشمل شرائح جديدة من المواطنين الذين يمتلكون هواتف ولا يستخدمون الحسابات البنكية أو البطاقات، كما يعزز من سهولة وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الحكومية الأساسية في أي وقت وبخطوات بسيطة وسلسة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

تم توقيع الملحق بين الأستاذ أحمد نبيل – المدير العام لشركة تي باي مصر، والمهندس محمد شمروخ – رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في خطوة أساسية لتمكين وتفعيل المدفوعات الحكومية عبر الهاتف المحمول في مصر.

وقال إشيك أومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تي باي: (tpay)

“يمثل هذا التطور نقطة تحول في تمكين الدفع الآمن والسلس للخدمات الحكومية عبر أرقام الهواتف. من خلال هذا الملحق، نضع الأساس لقناة وطنية للدفع الرقمي توسّع نطاق الوصول، وتعزز سهولة الاستخدام، وتدعم الاقتصاد الرقمي المتطوّر في مصر. رسالتنا كموصل للدفع هي تبسيط المعاملات وتقريب الخدمات الأساسية من كل مواطن”.

وتشير بيانات الشمول المالي إلى أن ٧٦.٣٪ من البالغين في مصر يمتلكون حسابات بنكية، بينما تقترب معدلات استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت عبر الهاتف في مصر من الانتشار الكامل، مما يبرز فرصة واسعة لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية إلى شرائح أكبر من المواطنين عبر أجهزة الهاتف المحمول.

ويعزّز هذا الترخيص دور شركة تي باي كميسر (Payment Enabler) لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول للخدمات الحكومية في مصر، حيث يوفر مسارًا موثوقًا ومرنًا وقابلًا للتوسع لتحصيل الرسوم الحكومية، ويمهّد الطريق لنمو أكبر مع انتقال المزيد من الخدمات الحكومية إلى كافة القنوات الرقمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على safaa.elbanna@tpaymobile.com

عن تي باي

تي باي هي الموصل الرائد للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث تمكّن المعاملات الرقمية وتوسع الوصول إلى الخدمات في جميع أنحاء المنطقة. بوجودها في أكثر من ٣٠ دولة وشراكاتها مع مئات التجار والمشغلين، تلتزم تي باي بتوحيد منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من خلال تغطية شبكية لا مثيل لها، تحالفات استراتيجية، وتفوق في المعاملات. تثق العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا مثل جوجل، هواوي، ام بي سي، تينسنت، أنغامي، بي إن وغيرها في تي باي.

#بياناتشركات

- انتهى -