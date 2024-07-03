على مساحة 20 فدان ضمن المرحلة الثالثة من "مستقبل سيتي"

"عمر الطيبي": TLD تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ تواجدها في السوق المصري من خلال توسيع شبكة شركائها ومشروعاتها

"القوصي": ميدار تطبق معايير "المطور العام للمدن المتكاملة" بمفهومه الشامل ونحرص على اختيار أفضل المطورين العقاريين في تنمية وتطوير مدن "ميدار"

القاهرة: وقعت شركة TLD-The Land Developers، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، عقد تنمية وتطوير مشروع سكني متكامل على مساحة 20 فدان تقريباً في موقع استراتيجي فريد بمدينة "مستقبل سيتي" بالقاهرة الجديدة مع شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لعدد من المدن بالقاهرة الجديدة. وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع استراتيجية شركة TLD للتوسع في بناء المجتمعات العمرانية وتنويع محفظتها العقارية وذلك من خلال اختيار مواقع مميزة وتصميمات مبتكرة لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء.

تم توقيع عقد الشراكة بين كلاً من السيد عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD- The Land Developers

والمهندس/ أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرح عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD- The Land Developers قائلا: "فخورين بالشراكة مع كيان رائد مثل ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، لتنفيذ مشروع سكني متكامل بمدينة "مستقبل سيتي" بالقاهرة الجديدة لما تتميز به من موقع استراتيجي ، وهو ما يتسق مع استراتيجية الشركة التي تهدف لخلق مجتمعات متكاملة لتعزيز قطاع التطوير العقاري في مصر مع مراعاة تطبيق معايير الاستدامة البيئية في كافة مشروعاتنا وهو ما نقوم بالفعل بتطبيقه في مشروعنا الرائد "أرمونيا" في العاصمة الادارية ومشروعil Bayou في سهل حشيش".

وأضاف: "تتضمن خطة الشركة التوسعية الاستثمار في مشاريع ومجتمعات عمرانية متكاملة، تساهم في تحقيق قيمة مضافة من خلال تصميمات المشاريع والخدمات المبتكرة، وذلك لتطوير السوق العقاري وللنهوض بالاقتصاد المصري ومنح العملاء تجربة معيشية مميزة واستثمار آمن للمستقبل".

ومن جانبه، أعرب المهندس/ أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، عن سعادته بالتعاون مع شركة TLD، وثقته في قدرتها على تنفيذ المشروع الجديد وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار القوصي إلى أن تلك الخطوة، تأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققتها "ميدار" في مدينة "مستقبل سيتي"، التي تعد أحد أهم وأبرز مدن الجيل الرابع في مصر، وتقع في واحدة من أهم المواقع الاستراتيجية بمنطقة شرق القاهرة لافتًا إلى أن ذلك التعاون يؤكد على جاذبية الاستثمار بها.

وشدد "القوصي"، على حرص "ميدار" على تطبيق معايير "المطور العام للمدن المتكاملة - مطور المدن" بمفهومه الشامل، بجانب حرصها الدائم على التعاون مع المطورين العقاريين الذين يمتلكون سابقة أعمال متميزة، لضمان تنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة ورائدة داخل مدينة "مستقبل سيتي"، والتي باتت تحتل مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العقاري لدى المستثمرين والمطورين وكذلك العملاء في السوق المصرية.

وأوضح "القوصي"، أن شركة "ميدار" تتعاقد مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية في جميع التخصصات لتقديم مشروعات تلبي جميع معايير جودة الحياة، خاصة في ظل وجود رؤية متكاملة لدى شركة "ميدار" لتطبيق مفاهيم الاستدامة داخل المدن المملوكة لها، بما يساهم في تعزيز فرص الاستثمار بهذه المدن، وبما يدعم جهود الدولة في إطار خطة 2030.

وذكر "القوصي"، أن الكيانات المساهمة في شركة "ميدار"، وهي: بنك مصر، وبنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري،

وشركة المقاولون العرب، تمتلك قدرات مالية كبرى تدعم رؤية الشركة المستقبلية وخططها على المدى الطويل، ومؤكدًا أن "ميدار" تعد نموذجًا ناجحًا لتوظيف الاستثمارات المدعومة من جهات حكومية (المساهمين)، وهو ما انعكس على نجاح الشركة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المدن الملوكة لها، حيث تم تأسيس مجموعة من الشركات الخدمية لتلبية احتياجات سكان مدن "ميدار" وهي شركة "CTRL" المسؤولة عن إدارة المرافق Facility Management، وشركة النقل والمواصلات "WAYZ" وشركة "CIRCUIT" لتوزيع الكهرباء.

نبذة عن شركة "TLD-The Land Developers"

شركة TLD-The Land Developersهي إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، تملُك الشركة خبرة تصل إلى أكثر من

30عامًا في الاستثمار العقاري والسياحي، وهو الأمر الذي امتد على مدار سنوات طويلة من العمل الجاد ودراسة السوق جيدًا، وذلك ما أهلهم إلى تحقيق الكثير من النجاحات المحلية، كما ملكت الشركة البراعة في تأسيس وإنشاء الكثير من المشروعات السكنية والتجارية في أكثر المناطق تميزاً بالقاهرة الكبري والإسكندرية والبحر الأحمر، فضلًا عن المشروعات التنموية والسياحية والصناعية، ويعتبر Armonia

و il Bayou من أهم المشروعات الفريدة من نوعها التي نفذتها شركة TLD-The Land Developers. حيث يقع مشروع Armonia في موقع متميز بالعاصمة الإدارية حيث يتميز بالمباني التي تعمل بالنظام الذكي. ويقع مشروع il Bayou في موقع متميز بسهل حشيش مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية ومعايير تحقيق الاستدامة كما أنه المشروع الوحيد في سهل حشيش الذي يوفر مدخل مباشر للشاطئ خاص بالملاك.

نبذة عن شركة "ميدار"

تأسست شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية في عام 2006، وهي إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتنمية العمرانية في مصر، وهي من أوائل الشركات التي طبقت مفهوم المطور العام للمدن السكنية المتكاملة والترفيهية الحديثة في مصر، ويضم هيكل ملكية ميدار نخبة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مصر وهي (بنك مصر – بنك الاستثمار القومي -– البنك الأهلي المصري – شركة المقاولون العرب).

وتعتبر "ميدار" الشريك المفضل للكيانات الاستثمارية الكبرى سواء المصرية أو الأجنبية، وتمتلك "ميدار" محفظة أراضي تقدر بنحو

11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة، وتعتبر "مستقبل سيتي" هي أول المدن التي أطلقتها "ميدار" وتمتد على مساحة 5200 فدان، ونجحت "ميدار" في جذب 27 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري بمختلف التخصصات لتنمية وتطوير 41 مشروعًا في "مستقبل سيتي"، كما أطلقت ميدار مؤخرا مدينة "مدي - MADA" والتي تقدر مساحتها 5800 فدان بواجهة تمتد بطول 3 كيلومترات على طريق القاهرة السويس، وتضم (مدينة ترفيهية - مدينة للتسوق - مدينة تعليمية - مدينة طبية - Theme Park)، لتستوعب مدن "ميدار" مليون نسمة تقريباً بواقع 500 ألف نسمة بكل مدينة، وبجانب المدن التي أسستها "ميدار" أسست أيضا مجموعة من الشركات لخدمة قاطني المدن المملوكة لشركة "ميدار" والمستثمرين وفق أعلى مستويات الجودة، وهم شركة "CTRL" المسؤولة عن إدارة المرافق

Facility Management، وشركة النقل والمواصلات "WAYZ" وشركة "CIRCUIT" لتوزيع الكهرباء، وكل هذه الشركات تم تأسيسها على أحدث النظم وأعلى مستوى تقني، بشكل يؤكد انفراد "ميدار" بتأسيس شركات تابعة لها لتقديم خدمات متفردة للسكان والمستثمرين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.midar.org

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