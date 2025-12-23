تأسست مجموعة مستشفيات توفيق (THG) في عام 2014، وتدير أربعة مستشفيات خاصة تقع في تونس، وتبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية أكثر من 600 سرير، منها 100 سرير للعناية المركزة.

تعتمد THG على أكثر من 1600 موظف وشبكة تضم أكثر من 500 طبيب شريك. تعتبر كل منشأة من منشآتها مركزًا متميزًا، يغطي بشكل خاص طب الأورام وعلم الأعصاب وإعادة التأهيل الوظيفي وطب الرضوح والتدخلات القلبية، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الخدمات المتعددة التخصصات.

تستقبل هذه المنشآت مرضى محليين ودوليين، خاصة من البلدان المجاورة وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

حققت المجموعة التونسية في عام 2024 أداءً قوياً مع إيرادات مجمعة تجاوزت 45 مليون دولار أمريكي، وهامش EBITDA وهامش صافي بلغا على التوالي 35٪ و13٪. تشير التوقعات لعام 2025 إلى نمو بنسبة +15٪ تقريبًا، مدفوعًا بشكل خاص بتطور نشاط طب الأورام.

يعتمد نموذج THG على معايير عالية في مجال جودة الرعاية وسلامة العلاج، كما تشهد على ذلك اعتماداته الدولية والمحلية (HAS، INEAS).

يندرج هذا الاستحواذ في إطار منطق التكامل بين المجموعتين، سواء في مجال الخبرات الطبية أو النماذج التنظيمية. وتهدف إلى إنشاء منصة لتبادل المهارات والمعرفة التشغيلية، مع تشجيع تنقل المواهب وتطويرها. كما تفتح آفاقًا لتعزيز التعاون الطبي.

بعد أول استثماراتها في الشرق الأوسط، من خلال مستشفى عبد الرحمن المشاري في الرياض ومستشفى بشري في مكة المكرمة، تمثل هذه العملية أول استثمار لـ أكديطال في شمال إفريقيا خارج المغرب.

من خلال هذه العملية، تؤكد المجموعة طموحها في بناء منصة إقليمية للنمو، قائمة على التميز الطبي وتطوير المهارات.

