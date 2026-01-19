أعلنت اليوم كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، التابعة لجامعة الخليج الطبية "GMU"، عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع شركة داتافيف تكنولوجيز "Dataviv Technologies "، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي أسسها الخبير العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، فيدانت أهلواليا.

قام بالتوقيع رسمياً على هذه المذكرة كل من البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية، والبروفيسور أمير زيد، عميد كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وممثلين عن شركة داتافيف تكنولوجيز "Dataviv Technologies".

تعد مذكرة التفاهم هذه بمثابة خطوة هامة نحو إعادة تعريف طريقة تدريس الذكاء الاصطناعي، وتطبيقه، وتوسيع نطاقه في مجال التعليم في الرعاية الصحية، وفي البحث العلمي، وفي الابتكار.

كما يعكس هذا النوع من التعاون الاستراتيجية الأكاديمية لجامعة الخليج الطبية و نظرتها المستقبلية في إعداد خريجيها لمواجهة المستقبل الذي تشكله الأنظمة الذكية ، وذلك بدمج أُطر الذكاء الاصطناعي ، والمختبرات التطبيقية، ومنصات الذكاء الواقعي التي توفرها شركة شركة داتافيف، مع البيئة الأكاديمية لجامعة الخليج الطبية، مما سيخلق بيئةً لا يقتصر فيها الطلاب على دراسة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل سيقومون ببنائه ونشره واتخاذ موقع الريادة في إنشاء واستخدام الذكاء الاصطناعي أكاديمياً.

شركة داتافيف تكنولوجيز هي شركة عالمية تشتهر بتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي التي تربط البحث العلمي بالتأثير الواقعي. وتستخدم المؤسسات والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا ما تنتجه وتقدمه شركة داتافيف من مختبرات الذكاء الاصطناعي التطبيقي وأُطر الذكاء الصناعي السيادي.

مذكرة التفاهم هذه، جعلت كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية واحدة من طليعة الكليات في المنطقة التي تدمج بين النخبة في صناعة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مباشرة مع التعليم الطبي والبحث العلمي في مجال الرعاية الصحية.

النقاط الأساسية التي تضمنتها مذكرة التفاهم كالتالي:

مختبرات داتافيف للذكاء الاصطناعي في جامعة الخليج الطبية:

إنشاء قاعدة بيانات غنية وغامرة مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التعلّم العملي في مجالات التعلم الآلي، والرؤية الحاسوبية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وذكاء البيانات والمعلوماتية، والمصممة خصيصًا للابتكار والرعاية الصحية متعددة التخصصات والمجالات .

مناهج دراسية تواكب المستقبل:

مناهج وبرامج تجريبية مشتركة يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تتوافق مع المعايير العالمية، مما يضمن تزويد الخريجين بالمهارات والكفاءات اللازمة للعمل في مستوى مؤسسات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الرائدة عالميًا.

أبحاث وابتكارات مشتركة:

مبادرات تعاونية في الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والتشخيص، والتحليلات التنبؤية، وتطبيق الآلية الذكية، مما يجعل جامعة الخليج الطبية مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي التطبيقي في مجال الرعاية الصحية.

تطوير مواهب الطلاب:

برامج إرشاد وتدريب داخلي للطلاب وتحديات ابتكارية بقيادة داتافيف، لتأهيل الطلاب لإحداث تأثير عالمي في مجالات الرعاية الصحية، والإدارة، والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي هذا الصدد ، أوضح البروفيسور أمير زيد ، عميد كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ، قائلاً:" يهدف هذا التعاون إلى تقريب المسافة بين الدراسة الأكاديمية النظرية ومتطلبات العمل الفعلية، مما يضمن تحديث مناهجنا الدراسية باستمرار لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي السريعة. هذه التجربة العملية تجعل خريجينا مستعدين لدخول سوق العمل ليس كمجرد ممارسين في المجال الصحي ، بل كقادة في الصحة الرقمية.

كما أضاف فيدانت أهلواليا، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة داتافيف تكنولوجيز "Dataviv Technologies":

"رؤية جامعة الخليج الطبية هي رؤية فريدة من نوعها، وتنم عن قوة الجامعة. فقادة الجامعة يدركون جيداً أن مستقبل الرعاية الصحية يكمن في أيدي من يمكنهم السيطرة على الذكاء نفسه. وبالتعاون معًا، نبني نظامًا بيئيًا يصبح فيه التعلم إبداعًا، ولن يصبح الطلاب مجرد متابعين للتكنولوجيا، بل مهندسين وصانعين لها."

يضع توقيع مذكرة التفاهم هذه كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ، وجامعة الخليج الطبية في موقع الريادة في تعليم الرعاية الصحية المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي في المنطقة، كما يدعم مكانة داتافيف تكنولوجيز "Dataviv Technologies" كشركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

