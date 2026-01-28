أعلنت شركة TCL، الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والعلامة التجارية المصنّفة رقم 1 عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون Mini LED والتلفزيونات فائقة الحجم، بكل فخر عن اختيار نجم نادي أرسنال "بوكايو ساكا" سفيراً لعلامتها التجارية. ويشكّل هذا الإعلان محطة فارقة في مسيرة تعزيز الشراكة العالمية بين TCL ونادي أرسنال لكرة القدم، حيث تُعد TCL الشريك العالمي الرسمي للإلكترونيات الاستهلاكية للنادي.

وتعاونت TCLمؤخراً مع نادي أرسنال والنجم "بوكايو ساكا" لإطلاق حملة جديدة بعنوان «إلهام العظمة، معاً»، تحتفي بدور كرة القدم في جمع الناس من مختلف أنحاء العالم، من خلال اللحظات التي يعيشونها داخل الملعب وخارجه. وتعكس الحملة إيمان العلامة بأن العظمة لا تُقاس فقط بما يحدث على أرضية الملعب، بل تنبع أيضاً من المشاعر المشتركة، والروابط الإنسانية، والطقوس اليومية التي توحّد الجماهير حول العالم.

وترتكز فلسفة TCL كعلامة تجارية تكنولوجية رائدة عالمياً على الانضباط، والالتزام طويل الأمد، وبناء روابط عميقة، وهي القيم التي تشكّل جوهر هذه الحملة وتجسّد الصفات المهنية التي يتمتع بها "بوكايو ساكا" ونادي أرسنال لكرة القدم.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة صني يانغ، المدير العام لمجموعة TCL لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نفخر بالإعلان عن اختيار نجم أرسنال بوكايو ساكا سفيراً لعلامتنا التجارية. لقد أسّسنا شراكة قوية مع نادي أرسنال، ويُعد التعاون مع شخصية مرموقة وأيقونية مثل ساكا خطوة طبيعية في مسيرة هذا التعاون. فهو يُجسّد قيم الاجتهاد والتواضع والصدق، ويحظى بإعجاب الجماهير ليس فقط بسبب أدائه في الملعب، بل أيضاً لما يمثله من صفات إنسانية. وهذه هي القيم التي تستلهم منها TCL مفاهيم العظمة".

وتُجسّد الحملة امتداداً للشراكة العالمية الممتدة لعدة سنوات بين TCL ونادي أرسنال، والتي تشمل فريقي الرجال والسيدات الأول. وبصفتها الشريك العالمي الرسمي للإلكترونيات الاستهلاكية، تواصل TCL دمج التكنولوجيا في تجربة المشجعين من خلال المحتوى الإبداعي، والسرد القصصي، وتجارب المشاهدة الغامرة، حيث يُمثل "بوكايو ساكا" الرابط الذي يجمع بين اللعبة ومجتمع أرسنال العالمي من المشجعين.

وتُعد حملة "الهام العظمة، معاً" احتفاءً بالمجتمعات التي تعيش شغف كرة القدم كل يوم، وقد تم تجسيدها من خلال قصة النادي وحضور "بوكايو ساكا" وتجربته الشخصية. وتُؤمن الحملة بأن العظمة لا تنبع فقط من اللحظات التي يصنعها اللاعبون على أرض الملعب، بل أيضاً من التجارب الجماعية التي تنشأ بين الجماهير في كل ما يحيط باللعبة، داخل الملعب وخارجه.

شاهد فيلم الحملة من خلال هذا الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=RH2koaeyQ-I

حول TCL:

تُعد شركة "TCL" إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد روّاد صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءاً من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. قم بزيارة موقع شركة TCL من خلال: https://www.tcl.com/sa/en

جهات الاتصال:

Mayukh Sikdar

Watermelon PR

Dubai, UAE

+971 4 2833 655

mayukh@watermelonme.com

-انتهى-

#بياناتشركات