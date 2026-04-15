لندن- أعلنت Tax Systems، المزود العالمي لبرمجيات الضرائب والمحاسبة، اليوم عن إتاحة مساعد ذكي مبتكر يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة المؤسسات متعددة الجنسيات على تبسيط أبحاث وتحليلات الضرائب عبر الحدود. من خلال دمج بيانات الشركة الخاصة مع المحتوى الضريبي الدولي الموثوق المقدم بالشراكة مع المكتب الدولي للتوثيق الضريبي (IBFD)، يمكّن هذا الحل فرق الضرائب من إنتاج رؤى أكثر دقة وارتباطًا بالسياق، بما يعزز كفاءة دعم اتخاذ القرارات التجارية.

طوّرت شركة Loctax، إحدى شركات Tax Systems، هذا المساعد الذكي لتمكين المستخدمين من طرح استفسارات ضريبية تغطي أكثر من 220 ولاية قضائية ومختلف المجالات الضريبية، مع توليد مخرجات مخصصة تتماشى مع هيكل أعمالهم، بدلاً من الاكتفاء بإجابات عامة غير موجهة لاحتياجاتهم.

يتيح هذا الحل لمحترفي الضرائب تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، مثل إعداد ومراجعة المذكرات الضريبية، وتحليل العقود والوثائق، واستكشاف سيناريوهات هيكلة مختلفة، والتحقق من صحة الاستشارات القائمة، وذلك ضمن منصَّة واحدة. يمكّنهم ذلك من الاستجابة لمتطلبات الأعمال بسرعة أكبر، وتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم الحالية، دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين.

كما يحقق المستخدمون مكاسب ملموسة وقابلة للقياس في الكفاءة عبر فرق الضرائب، من خلال تقليل الوقت اللازم للبحث في القواعد الضريبية عبر مختلف الولايات القضائية. يشمل ذلك تحقيق وفورات كبيرة في الوقت المستغرق في البحث والتحليل الضريبي، تصل إلى ما يقارب خمس ساعات لكل مستخدم أسبوعيًا، مما يتيح توجيه هذا الوقت نحو أنشطة أعلى قيمة، إضافةً إلى تقليل وقت إعداد المذكرات بنسبة تصل إلى 80%.

صرَّح Stevi Frooninckx، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Loctax، إحدى شركات Tax Systems قائلاً: "إن فرق الضرائب لطالما واجهت قيودًا ناجمة عن الوقت اللازم لإجراء أبحاث تفصيلية والتحقق من نتائجها قبل القدرة على دعم الأعمال بشكل فعّال". "يُغيّر المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذا الواقع من خلال تمكين الفرق من الانتقال بسرعة أكبر من مرحلة التحليل إلى مرحلة التنفيذ. فبدلاً من الاكتفاء بدعم البحث، يعمل كبوابة لإجراء التحليل الضريبي عبر الحدود بكفاءة أعلى، ويؤدي دور شريك فني ضريبي داعم لكل عضو في الفريق".

مدعوم بأبرز منصة عالمية رائدة في مجال المعرفة الضريبية الدولية

يعتمد المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي على محتوى تشريعي موثوق من IBFD، وهي منظمة غير ربحية تمتلك ما يقارب 90 عامًا من الخبرة وأكثر من 1,000 باحث ومؤلف، وتُعد على نطاق واسع المعيار الذهبي في مجال المعرفة الضريبية الدولية. يمثل هذا الحل الأول من نوعه الذي يدمج محتوى IBFD عبر مختلف المجالات الضريبية مع بيانات الشركة التنظيمية الخاصة، بما يوفر السياق الضروري لاتخاذ قرارات أكثر دقة.

وقال Russell Gammon، رئيس قسم الابتكار في Tax Systems "إن دمج المحتوى الضريبي الدولي الموثوق من IBFD مع البيانات الفريدة لكل مؤسسة هو ما يمنح هذه الأداة قوتها الفعلية". "يمكن لأدوات أخرى تقديم إجابات على الأسئلة الضريبية، لكن المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يفهم طبيعة كل نشاط تجاري وظروفه الخاصة، مما يجعل الرؤى التي يوفرها أكثر ارتباطًا بالسياق وقابلة للتطبيق الفوري. وعليه، يُمثل هذا الحل خطوةً مهمة إلى الأمام لكل من فرق الضرائب الداخلية والمستشارين على حد سواء".

يتضمَّن المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي آليات للتحكم في الوصول وفق الأدوار، مع تصميم يضمن بقاء البيانات الحساسة محمية. لا تُستخدم بيانات العملاء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الأمان في التعامل مع معلومات المؤسسة داخل المنصَّة.

كما أفاد Bruce Martin، الرئيس التنفيذي لشركة Tax Systems "يؤكد هذا الإطلاق مكانتنا كشركة تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي كنهج أساسي في أعمالها". "من خلال دمج بيانات الشركة الخاصة مع المحتوى الضريبي العالمي الموثوق، يتيح المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق توليد رؤى أكثر ملاءمة، والعمل بسرعة أكبر، واتخاذ قرارات أكثر استنارة يشكّل هذا النهج الأساس الذي يدعم تركيزنا المستمر على تقديم حلول ذكية تعالج التحديات الفعلية التي يواجهها محترفو الضرائب، وتُحدث أثرًا ملموسًا لدى عملائنا".

يتوفَّر المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل فوري للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات أو للتسجيل في نسخة تجريبية مجانية، يُرجى زيارة: www.loctax.com

نبذة عن شركة Tax Systems

Tax Systems، المدعومة من شركة Providence Equity Partners ("Providence")، هي شركة عالمية لخدمات البرمجيات كخدمة "SaaS" للامتثال للضرائب المتعددة مع حلول رائدة في السوق في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا وأوروبا والإمارات العربية المتحدة. تُسهِّم حلولها في رقمنة العمليات الضريبية وإحداث ثورة في عمليات الامتثال، مما يُمكِّن خبراء الضرائب من خلق فرص أفضل وتوليد رؤى قيَّمة من عملهم الضريبي مع التخفيف من المخاطر في الوقت نفسه. ومن خلال تفسير التشريعات الضريبية المعقدة والمتغيرة باستمرار إلى حلول مبسَّطة، يمكن للعملاء وضع كامل ثقتهم في أن حساباتهم ستكون صحيحة دائمًا.

تأسست شركة Tax Systems في عام 1991، وتتمتع بخبرة تربو عن 30 عامًا وتعمل مع ما يزيد عن 42% من الشركات المدرجة في FTSE 100 و80% من شركات الاستشارات الكبرى في المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث يتم تدريب أكثر من 30,000 خبير ضرائب على استخدام حلولها، وتقديم أكثر من 200,000 طلب كل عام.

نبذة عن Loctax

تم الاستحواذ على Loctax من قِبل Tax Systems في عام 2025، وهي تُعدّ أول مركز تحكم ضريبي قائم على الذكاء الاصطناعي للعمليات الضريبية العالمية. يمنح ذلك فرق المالية والضرائب الداخلية منصة واحدة لإدارة الالتزامات الضريبية العالمية، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية، وتنظيم التعاون ضمن منصة مستقلة وآمنة تساعد الفرق على التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها. مع Loctax، تتمكن الفرق من إدارة سير العمل بشكل مركزي مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات. يتم جمع البيانات القانونية والضريبية والمالية وتخزينها، مع توفير سجل تدقيق مضمون.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

* المصدر: "ايتوس واير"

جهات الاتصال

التواصل الإعلامي

العلاقات العامة في Touchdown

taxsystems@touchdownpr.com

-انتهى-

#بياناتشركات