- وتجسد هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين ڤودافون مصر وطلبات في تقديم حلول رقمية متكاملة، تستند إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها ڤودافون ليس فقط لدى العملاء، بل لدى شركائها والعلامات التجارية، وتعكس في الوقت نفسه التزام طلبات بوضع تجربة المستخدم في صميم كل ما تقدمه



القاهرة، في خطوة استراتيجية تعكس التكامل بين قطاعي التجارة الإلكترونية والاتصالات، أعلنت كل من ڤودافون مصر، الشركة الرائدة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، وطلبات، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة جديدة تتيح برنامج "talabat pro" مدمجاً داخل باقات RED. وتُعد هذه الشراكة خطوة محورية تخلق قيمة مضافة غير مسبوقة للعملاء، حيث تدمج خدمات التوصيل السريع والمزايا الحصرية من طلبات مع باقات وخدمات الاتصالات المتميزة من ڤودافون، بما يعكس التزام الطرفين بتقديم تجربة متكاملة وغنية للعملاء في جميع أنحاء مصر.

تعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين ڤودافون مصر وطلبات مصر التي تضع تجربة العميل في قلب كل ما تقدمانه. فمن جانبها، تؤكد ڤودافون مصر على التزامها الدائم بتعزيز مكانتها كشريك موثوق في نمط الحياة، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع علامات تجارية تشاركها هدف تحسين جودة الحياة اليومية لعملائها عبر التكنولوجيا والخدمات الذكية، بما يواكب احتياجاتهم المتطورة ويمنحهم تجربة أكثر سلاسة ومرونة. بينما تمثل هذه الشراكة بالنسبة لطلبات مرحلة مهمة في توسعة نطاق “طلبات برو”، لتصبح متاحة لشريحة أوسع من المستخدمين في مصر، بما يعكس التزام المنصة بالتركيز على ضمان قيمة حقيقية وأسعار ميسّرة تلائم احتياجات العملاء اليومية.

بموجب هذه الشراكة، يحصل عملاء ڤودافون RED على مزايا برنامج talabat pro، التي تشمل توصيلًا مجانيًا غير محدود، وعروضًا حصرية على مجموعة واسعة من المطاعم وطلبات مارت، إلى جانب خصومات مميزة على أكثر من 300 منتج من طلبات مارت، فضلًا عن إمكانية التسوق من أشهر المتاجر المحلية والهايبر ماركت، وذلك وفقًا للشروط والأحكام. وتأتي هذه الشراكة لتضيف قيمة يومية حقيقية لعملاء RED، وتعزز تجربتهم الرقمية بجعلها أكثر سهولة وراحة وسلاسة، سواء في التواصل أو التسوق أو طلب الطعام.

وتعليقًا على ذلك صرح كريم عيد، نائب الرئيس للقطاع التجاري في ڤودافون مصر :"تأتي شراكتنا مع طلبات امتدادًا لنهج ڤودافون في بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التي تضيف قيمة حقيقية لحياة عملائنا اليومية. نحن في ڤودافون نؤمن بأن علاقتنا مع عملائنا تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، ونسعى لأن نكون شريكهم الأقرب في كل جانب من حياتهم، مقدمين حلولًا ومزايا رقمية متكاملة تجمع بين المرونة، التكنولوجيا، والقيمة المضافة، وتلبي اهتماماتهم المختلفة."

وأضاف: "ومن خلال دمج برنامج talabat pro داخل باقات RED، نتيح لعملائنا تجربة حصرية وفريدة، تجمع بين سهولة الاستخدام والمزايا المتميزة، لتصبح جميع احتياجاتهم اليومية في متناول يدهم على بعد ضغطة زر عبر تطبيق عبر تطبيق Ana Vodafone. يعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم تجربة رقمية سلسة ومبتكرة، تضع عملائنا في مقدمة أولوياتنا، وتعزز مكانة RED كشريك أسلوب الحياة الأول في مصر، مع ضمان تقديم أفضل تجربة خدمة عملاء على الإطلاق.

و من جانبها صرحت هدير شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لطلبات مصر قائلة: "شراكتنا مع ڤودافون RED تمثل خطوة مهمة في مسار نمو برنامج talabat pro، وتأخذ تعاوننا المشترك إلى مستوى جديد من التكامل. فمن خلال هذه الشراكة، سيتمكن المزيد من عملائنا من الاستمتاع بالتجربة الكاملة لمنصة طلبات، والاستفادة من العروض والمزايا الحصرية المتاحة حصريًا عبر talabat pro. نعتز بڤودافون كأحد أقوى شركائنا الاستراتيجيين، ونتطلع إلى مواصلة العمل معًا لتقديم قيمة مضافة وتجربة متميزة لعملائنا في جميع أنحاء مصر".

وأضافت "هذه الشراكة تعكس التزامنا ببناء منظومة متكاملة بالتعاون مع أبرز الشركات في مجالي التكنولوجيا والاتصالات، لضمان استفادة عملائنا المميزين من أفضل الخدمات والعروض بكفاءة وسهولة، بما يعزز مكانة طلبات كشريك موثوق ويوفر قيمة حقيقية في حياتهم اليومية".

وإلى جانب هذه المزايا، تتيح الشراكة لعملاء RED استبدال نقاطهم والاستفادة منها ضمن تجربة رقمية متكاملة وسلسة. فقد صُمم هذا التعاون ليمنح العملاء إمكانية تحويل نقاطهم إلى قيمة فعلية يمكن استخدامها بسهولة عبر تطبيق طلبات، من خلال مزايا يتم الحصول عليها عبر تطبيق Ana Vodafone، وبينما تواصل طلبات تعزيز القيمة المقدمة لمستخدميها وتسهيل تجربتهم، تؤكد ڤودافون نهجها في بناء شراكات استراتيجية مع علامات تجارية رائدة، ويُعد هذا التعاون نموذجًا واضحًا لهذا التوجه المشترك في تقديم قيمة إضافية وتجارب حياتية مبتكرة لعملاء RED في مختلف أنحاء مصر.

-انتهى-

#بياناتشركات