المملكة العربية السعودية- كشفت مجموعة إنيشيال السعودية عن إطلاق منظومة TagPoint، واحدة من أبرز الحلول الذكية القائمة على رموز الاستجابة السريعة وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بهدف تبسيط وتحسين آلية تقديم طلبات خدمات إدارة المرافق وتسجيلها والتعامل معها في مواقع العملاء المختلفة.

ويعمل الحل الجديد على تسريع أوقات الاستجابة وتعزيز شفافية الخدمة، حيث يتيح للعملاء ومستخدمي المرافق تقديم الطلبات بشكل فوري عبر الهاتف المحمول، مما يساعد على مراقبة العمليات من لحظة تقديم الطلب وحتى إتمامه.

ويعكس إطلاق TagPoint الطلب المتزايد ضمن قطاع الخدمات وإدارة المرافق على الحلول التي تدعم الهواتف الذكية، والتي توفر استجابة فورية وتحليلات قائمة على البيانات لأداء الخدمات.

وتتيح المنظومة للعملاء تقديم طلبات الخدمات بطريقة سهلة ومريحة، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة أو علامة الاتصال قريب المدى في الموقع اللازم باستخدام الهاتف المحمول. ويقوم النظام بتسجيل وتنسيق بيانات الطلبات الواردة بشكل تلقائي، وتشمل نوع الخدمة والموقع والتوقيت، ما يساهم في تقليل الاعتماد على المكالمات الهاتفية ومراسلات البريد الإلكتروني، ويساعد على تعزيز سرعة ودقة استجابة فرق العمليات لدى مجموعة إنيشيال السعودية.

وطوّر فريق العمل منظومة TagPoint ضمن مركز عمليات الخدمة، لمعالجة التحديات الشائعة في قطاع الخدمات وإدارة المرافق، حيث تؤدي قنوات الطلب المتعددة والمعلومات غير المكتملة إلى الحد من كفاءة الاستجابة. وتعزز مجموعة إنيشيال السعودية سرعة معالجة الطلبات وجودة الخدمات من خلال توحيد آلية التقديم، إلى جانب تمكين عمليات اتخاذ القرار بشكل أكثر اتساقاً واستناداً إلى البيانات ضمن أعمالها.

وتم تصميم الحل الجديد بما يدعم التكامل السلس مع أنظمة إدارة المرافق القائمة والعمليات التشغيلية الجارية، ليوفر أسلوباً جديداً ومبسّطاً لتقديم الطلبات، دون المساس بسير العمل الحالي. ويتم تسجيل طلبات العملاء وتتبعها بشكل تلقائي، وتزويدهم بتحديثات الطلبات وإشعارات إتمام الخدمات، بما يدعم مستويات أعلى من الشفافية والوضوح طوال فترة دورة الخدمة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد ريكاردو باسكوال، الرئيس التنفيذي لشؤون عمليات إدارة المرافق في مجموعة إنيشيال السعودية: "يُركز حل TagPoint على تحسين آلية إدخال البيانات إلى أنظمتنا؛ إذ يساهم جمع البيانات الدقيقة والمنظمة من المصدر مباشرة في مساعدة فرقنا على الاستجابة وتحديد الأولويات، وتوفير رؤية واضحة وشاملة للعمليات".

وأسهم الحل الجديد منذ إطلاقه في تسجيل عدة طلبات على الخدمات التشغيلية الأساسية، بما في ذلك خدمات الصيانة والتنظيف ومكافحة الآفات وتنسيق الحدائق، ما يجسد رؤية أوضح لحجم الطلب على الخدمات وتوزيع أعباء العمل، ويدعم التخطيط وتخصيص الموارد بشكل مدروس.

وتساهم المنظومة الجديدة في جمع البيانات بشكل منظم عند مرحلة تقديم الطلب، مما يرتقي بعمليات إعداد التقارير وتحليل الأداء؛ إذ يساعد فرق إدارة المرافق على تحديد التوجهات السائدة ومراقبة مستوى الخدمة وتحسين جودة الأداء بشكل مستمر.

ويأتي حل TagPoint في إطار مساعي مجموعة إنيشيال السعودية التي تركز على الابتكار الرقمي، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا بما يحقق قيمة تشغيلية ملموسة لدى العملاء. ويجري حالياً تطبيق الحل بشكل تدريجي في مواقع مختارة، مع توفير تجربة موحدة تعتمد على الهواتف الذكية لخدمات ومواقع وبيئات عملاء متعددة.

ويؤكد إطلاق TagPoint على التزام مجموعة إنيشيال السعودية الراسخ بتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية، من خلال تطوير آليات إدارة طلبات الخدمة من مرحلة التقديم وحتى الإنجاز في مختلف أنحاء البيئة العمرانية في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تسهم التحديثات المستقبلية، بما في ذلك توسيع قدرات تحديد المواقع وإضافة قنوات تواصل رقمية جديدة، في دعم التحسين المستمر لتجربة العملاء وجودة الخدمة.

لمحة حول مجموعة إنيشيال السعودية

تأسست مجموعة إنيشيال السعودية عام 1983، وهي من أعرق مزودي خدمات إدارة المرافق المتكاملة والخدمات المهنية في المملكة العربية السعودية، حيث تمتد عملياتها عبر الرياض وجدة والدمّام ونيوم. وعلى مدار أكثر من 40 عاماً، دعمت المجموعة الجهات الحكومية والخاصة من خلال حلول إدارة مرافق واسعة النطاق وعالية الكفاءة، قائمة على الثقة والابتكار والتميز التشغيلي.

وقد حصدت المجموعة جائزة "أفضل تجهيز للعام" في عامي 2024 و2025 ضمن حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط لإدارة المرافق، تأكيداً لريادتها في تنفيذ المشاريع المعقدة وتقديم جودة خدمة ثابتة في مختلف البيئات التشغيلية.

وانطلاقاً من التزامها "وراء كل مشروع"، تواصل المجموعة الارتقاء بمعايير جودة البيئة المبنية في المملكة من خلال التنفيذ المنضبط، والشراكات الموثوقة، والالتزام العميق بنجاح العملاء.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.initialsaudi.com.

