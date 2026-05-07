المنصة عُرضت خلال معرض اصنع في الإمارات 2026، وقد جرى التحقق من كفاءتها عبر استخدامات فعلية ضمن بيئات تشغيلية حرجة

منصة مطورة في أبوظبي برؤية عالمية، وتتكامل مع شراكات استراتيجية تشمل شركتي Safran الفرنسية و Satim البولندية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت TACTICA AI، الشركة الناشئة في أبوظبي، اليوم عن منصتها متعددة المجالات لدعم اتخاذ القرارات المدروسة، وذلك ضمن مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات 2026". صممت المنصة في ظل تزايد تعقيد البيئات التشغيلية والحاجة إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، حيث تعمل على تحويل المعلومات وبيانات أجهزة الاستشعار والبيانات التشغيلية المتفرقة إلى قرارات آنية قابلة للتنفيذ.

وأثبتت TACTICA AI فعاليتها ضمن بيئات تشغيلية فعلية، وهي أول المنصات من هذا النوع المطورة على مستوى المنطقة، حيث تقدم فئة جديدة من الذكاء الاصطناعي التشغيلي تتجاوز لوحات البيانات التقليدية وأدوات التحليل، لتدعم عملية اتخاذ القرار على مستوى المهام والعمليات. وجرى تطوير التكنولوجيا الأساسية للمنصة بواسطة معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، خلال أقل من 35 يوماً، فيما تم بالفعل استخدامها ضمن تطبيقات وبيئات حيوية. وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات من الانتقال من البيانات إلى اتخاذ القرار بسرعة أكبر ومستوى أعلى من التنسيق والثقة.

كما تجمع بين الاستخبارات الجغرافية المكانية، التي تعتمد على صور الأقمار الصناعية والرادارات والخرائط والبيانات الجغرافية لفهم ما يحدث على الأرض، والاستخبارات مفتوحة المصدر، التي تستند إلى المعلومات المتاحة للعامة لتوفير سياق أوسع للعمليات. كما تدمج المنصة بيانات بث الفيديو وأجهزة الاستشعار وأنظمة إنترنت الأشياء والسجلات المتوفرة من مراحل سابقة. وتستخدم منصة TACTICA AI تقنيات تنسيق الذكاء الاصطناعي الوكيلي لتحديد الهدف التشغيلي أولاً، قبل أن تقوم بشكل ديناميكي بتحديد مصادر البيانات والأدوات والنماذج ومسارات العمل المناسبة لدعم المهمة. ويمثل هذا النهج تحولاً جوهرياً في طريقة تعامل المشغلين مع الأنظمة المعقدة.

فعلى خلاف الأنظمة التقليدية التي تعتمد على لوحات بيانات ثابتة أو التحليل اليدوي، تتيح TACTICA AI تنفيذ المهام بناءً على النتائج المطلوبة، حيث تساعد المنصة في تحديد ما يجب تحقيقه، بدلاً من الاكتفاء بتحديد جهاز الاستشعار أو مزود البيانات المطلوب استخدامه. ويتيح ذلك إنشاء صورة تشغيلية موحدة تشمل مختلف الفرق والمجالات ومصادر البيانات، بما يعزز الترابط بين التحليل والقرار والتنفيذ، مع الإبقاء على العنصر البشري ضمن دائرة اتخاذ القرارات الحساسة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي:

"تعكس TACTICA AI الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي السيادي، حيث لا تقتصر الأنظمة على تحليل البيانات، بل تدعم القدرة على اتخاذ إجراءات فعالة بناءً عليها. وفي البيئات التشغيلية المعقدة، تمثل السرعة ووضوح الرؤية عوامل حاسمة في تحديد النتائج. ومن خلال تطوير منصة لاتخاذ القرار ترتكز على المهام من أبوظبي، يواصل معهد الابتكار التكنولوجي تطوير حلول تخدم احتياجات تشغيلية واقعية وتعزز القدرات الوطنية والمرونة والاستقلالية."

وقد صُممت TACTICA AI لدعم العديد من الاستخدامات عبر قطاعات حيوية تشمل الدفاع والأمن الوطني وإدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ والبنية التحتية الحيوية والمدن الذكية والتنقل والطاقة والمرافق والبيئة والاستدامة والعمليات الصناعية واللوجستية.

وتجمع المنصة بين نماذج ذكاء اصطناعي مملوكة طُورت ضمن منظومة الأبحاث التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي، وأفضل النماذج والتقنيات العالمية من مزودين خارجيين. كما تعتمد المنصة على بنية مرنة تتيح دمج تكنولوجيا متعددة من مزودين مختلفين، بدلاً من حصر المستخدم ضمن نظام أو مورد واحد. وتدعم كذلك التفاعل باللغة الطبيعية والاستدلال وتنفيذ الإجراءات، إلى جانب رقمنة إجراءات التشغيل القياسية وتنظيمها، ومساندة المحللين والمشغلين على نحو فوري، مع الحفاظ على الإشراف البشري ضمن عمليات اتخاذ القرار التشغيلية الحساسة.

ومن جانبه، قال الدكتور شوقي القاسمي، نيابةً عن TACTICA AI: "تنقل TACTICA AI نموذج التشغيل من مجرد عرض البيانات إلى دعم القرار الفعلي. فالمنصة توحد البيانات، وتوجيه المهام، ومسارات العمل، ووكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن طبقة تشغيلية واحدة، مع إمكانية دمجها بسهولة ضمن البنى التحتية القائمة. وهي ليست أداة تحليل تقليدية، بل قدرة تشغيلية متقدمة صُممت لدعم القرارات في البيئات الأكثر تطلباً."

وتمكّن المنصة المؤسسات من تخفيف العبء التشغيلي اليدوي، وكسر العزلة بين الأنظمة والفرق، وتعزيز التنسيق في البيئات المعقدة ومتعددة المصادر.

كما أبرمت TACTICA AI شراكات مع جهات عالمية رائدة في تحليل الصور الجغرافية المكانية، من بينها شركة Safran الفرنسية وشركة Satim البولندية، ما يعزز قدرتها على دمج القدرات المتقدمة ضمن منظومة عالمية للبيانات والتكنولوجيا التشغيلية.

ويمكن أيضاً تشغيل المنصة ضمن بيئات حوسبة عالية الأداء قائمة على الحاويات البرمجية (Containerized Environments)، بما يوفر قدرات متنقلة لدعم اتخاذ القرار في مجال الاستخبارات الجغرافية المكانية، خصوصاً في البيئات التشغيلية التي تتطلب السرعة والمرونة والجاهزية العالية.

ويؤكد الكشف عن TACTICA AI تنامي دور أبوظبي كمختبر عالمي للذكاء التطبيقي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يتم تحويل الأبحاث الرائدة إلى تطبيقات تشغيلية واقعية. ومن خلال الدمج بين البيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي وتوجيه المهام القائم على الأهداف ورقمنة مسارات العمل، توفر TACTICA AI منصة تدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية في البيئات الحساسة للوقت والتنسيق.

