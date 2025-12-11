





أبوظبي تعزّز ريادتها في الأصول الرقمية المتعلقة بالمناخ عبر أول مزادات للطاقة النظيفة على سلسلة البلوك تشين

تعاون مؤسسي يجمع روّاد التكنولوجيا والمستثمرين العالميين لإطلاق فئة جديدة من الأصول المستدامة

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – 11 ديسمبر 2025: أعلنت شركة Sustainable Bitcoin Protocol (SBP) عن تنفيذ أول معاملة من نوعها لأصل مُرمّز مرتبط بالتحوّل في قطاع الطاقة يستند إلى البيتكوين، بالرمز SBP، والذي تمّ تداوله عبر منصة Coinbase Project Diamond ضمن البيئة التنظيمية التجريبية ADGM RegLab في سوق أبوظبي العالمي، التابعة لهيئة تنظيم الخدمات المالية FSRA.

يمثّل SBP إنجازًا نوعيًا في ابتكار الأصول الرقمية، إذ يربط تعدين البيتكوين باستهلاك الطاقة النظيفة المُثبت، ويؤسس لفئة جديدة من الأصول الرقمية المتوائمة مع المناخ، والموجّهة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد. ويبرز هذا الإنجاز دور أبوظبي في قيادة الجهود العالمية الهادفة إلى توفير وضوح تنظيمي في قطاع الأصول الرقمية، وتجسيد تكامل الهدف التجاري مع الأثر المستدام. فمن خلال الاعتماد على منظومتها التكنولوجية التعاونية، تبرز في أبوظبي فئة جديدة من الأصول المؤسسية عالية الجودة التي تربط استثمارات التحوّل في قطاع الطاقة بالتمويل الرقمي.

وقد جمعت مزادات Project Diamond الافتتاحية مجموعة من أبرز الجهات المؤسسية المشاركة، بما في ذلك: Zero Two، المدعومة من Further Ventures، و"القابضة" (ADQ)، صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي وشركة الترميز المدرجة في ناسداك GSR، للتداول والعملات الرقمية الرائدة وتزويد السيولة، وFirinne Capital، مدير استثمارات الأصول الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال براد فان فورهيس، الرئيس التنفيذي لـ SBP: " يحتاج البيتكوين إلى بنية سوقية قوية تُعالج تحدّي الطاقة لتحفيز مشاركة رؤوس الأموال المؤسسية في هذا القطاع. ويقدّم SBP هذا الحل عبر تحويل القدرة الحاسوبية النظيفة المُثبتة إلى أداة مالية قابلة للتداول. وتمثّل هذه المعاملة نقطة تحوّل تُثبت دور الريادة التنظيمية لأبوظبي في تعزيز الامتثال لمتطلبات الاستدامة من خلال فئة أصول مستقلة، وتوسيع نطاق الوصول إلى البيتكوين أمام المؤسسات الاستثمارية ذات المحافظ المستدامة."

ومن جانبه، قال شون مارتيناك، رئيس قسم الترميز في Coinbase: "تم تصميم منصة Coinbase Project Diamond لتوفير نشاط سوقي آمن ومتوافق مع الأطر التنظيمية، ودعم التبنّي المؤسسي للاقتصاد الرقمي العالمي. ويُعد تسهيل أول مزادات SBP في إطار عمل سوق أبوظبي العالمي خطوة محورية في تسريع تطور الأصول المالية المُرمَّزة عبر منصات منظّمة، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالأصول الرقمية المتوائمة مع المناخ عبر منصة Project Diamond."

وقال بيتر أبو حاتم، رئيس قسم النموّ والاستراتيجية في Hub71: "من خلال منظومة الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets، نُسهم في تشكيل مستقبل التمويل من خلال بناء منظومة تجمع بين الشركات الناشئة الرائدة والمستثمرين العالميين والجهات التنظيمية، لإطلاق فئات أصول جديدة. ويعكس إنجاز الأصل المرمّز SBP طموح أبوظبي في التحول إلى مركز عالمي لتطوير الأصول الرقمية التي تضمن أثراً مالياً ومستداماً في آن واحد."

وجدير بالذكر أن مزادات SBP تُعزز مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة التمويل الأخضر في مجال التمويل المستدام وابتكارات البلوك تشين، وذلك من خلال الجمع بين بنية الأصول الرقمية والحوكمة المؤسسية والاستثمار في التحوّل في قطاع الطاقة.

###

نبذة عن Sustainable Bitcoin Protocol

تتمثّل مهمة Sustainable Bitcoin Protocol في توجيه رؤوس الأموال نحو توليد الطاقة النظيفة والحوسبة المستدامة، من خلال أصول رقمية قابلة للاستثمار. ويُعدّ أصلها الأول بالرمز SBP أداةً تتيح للمستثمرين الوصول المنظّم إلى بيتكوين مدعوم بالطاقة النظيفة، بما يحقق عوائد مالية وأثرًا مناخيًا قابلاً للقياس عبر إطار شفاف وقابل للتدقيق. يحظى أصل SBP بدعم مبادلة من خلال Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي.

نبذة عن Coinbase Project Diamond

تعدّ المنصة التكنولوجية Coinbase Project Diamond تابعة لشركة Onchain Marketplace Ltd. إحدى شركات Coinbase Global Inc. وهي متاحة في الوقت الحالي لمؤسسات محدودة مسجلة خارج الولايات المتحدة فقط. ويعتمد Project Diamond على منظومة تكنولوجيا Coinbase والتي تشمل: خدمة الحفظ Coinbase Prime، والمحفظة Web3 Wallet، ومنصة الترميز tokenization، وعملة USDC، وجميعها تعمل على شبكة Base من الطبقة الثانية. وقد حصل Project Diamond على تصريح تقديم الخدمات من هيئة تنظيم الخدمات المالية FSRA لمزاولة الأنشطة المنظمة لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية ضمن البيئة التنظيمية التجريبية RegLab.