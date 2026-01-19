أعلنت شركةSUDO Consultants ، الشريك المعتمد من الفئة Premier Tier Services Partner لدى أمازون ويب سيرفيسز (AWS) والمتخصصة في مجالات DevOps الهجرة السحابية والتحديث، وحلول الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة أمازون ويب سيرفيسزوذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لدعم الابتكار التقني، وتنويع الاقتصاد، وبناء القدرات الرقمية على نطاق واسع .

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل SUDO مع أمازون ويب سيرفيسزلمساعدة العملاء على تسريع رحلات تبني الحوسبة السحابية، وتحديث الأنظمة التقليدية، وبناء منصات رقمية آمنة وقابلة للتوسع بالاعتماد على البنية التحتية الإقليمية لأمازون ويب سيرفيسز.كما ستقوم SUDO بتمكين الجهات الحكومية والخاصة من تبني التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع، وتقليل الديون التقنية، وتعزيز الأسس الرقمية بما يتوافق مع أولويات التحول الرقمي في المملكة .

وقال حميد الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة :SUDO "إن تعميق تعاوننا مع AWS يتيح لنا توسيع نطاق الدعم الاستراتيجي الذي نقدمه للجهات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ومن خلال هذا التعاون، سنساعد الجهات على تبني الحوسبة السحابية، وتوسيع الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، وتحويل العمليات الأساسية بشكل آمن، وتسريع طموحاتها الرقمية ."

ومن جانبه، قال عاصف علي، مدير تقنية المعلومات في شركة أحمد عابد للتجارة (AAAbed): يسعدنا أن نشهد تعميق التعاون بين SUDO و AWS بصفتها أحد شركاء الإطلاق لمنطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في المملكة العربية السعودية.

ويؤكد هذا التعاون القيمة التي تقدمها كل من SUDO و AWS في توفير المرونة وزيادة القيمة التجارية للعملاء عبر مختلف القطاعات . لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://sudoconsultants.com:

نبذة عن SUDO Consultants

SUDO Consultants هي شركة استشارات سحابية وشريك أمازون ويب سيرفيسز (AWS)الفئة Premier Tier Services ، تمكّن المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط من الانتقال إلى السحابة وتحديث أنظمتها والابتكار على السحابة. تتخصص الشركة في التحول السحابي، و DevOps، وحلول الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات أمازون ويب سيرفيسز، وتدعم الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى من خلال خدمات متكاملة تشمل الاستراتيجية، والتنفيذ، والخدمات المُدارة. وبفضل خبرتها الإقليمية العميقة وفريقها الهندسي المعتمد، تساعد SUDO عملاءها على تسريع النمو، وتقليل التعقيد، وتحقيق أقصى استفادة من تقنيات .AWS

