البرنامج يعكس التزام "الوطني" بتأهيل قيادات قادرة على إحداث أثر حقيقي على مستوى الأعمال وصناعة القرار

برنامج نوعي موجه لشركاء وقيادات الموارد البشرية في "الوطني" ويتماشى مع أولوياته الاستراتيجية لعام 2026

في خطوة تعكس التزامه المستمر بتطوير رأس المال البشري وتعزيز دوره الأساسي في دعم الأداء المؤسسي، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق برنامج «التميّز لشركاء الموارد البشرية» HR Business Partner Excellence Program، بالتعاون مع Strategy Focused Group.

يأتي هذا البرنامج النوعي منسجماً مع رؤية بنك الكويت الوطني في تعزيز قدرات الموارد البشرية على التأثير والقيادة ورفع مستوى الأداء المؤسسي، من خلال نموذج تدريبي متطور يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبنك لعام 2026، ويتضمن مستويين محوريين.

شركاء الموارد البشرية

يركّز المستوى الأول من البرنامج، والذي يحمل عنوان: "“HR Business Partners Workforce Architect Masterclass، على شركاء الموارد البشرية، حيث يستهدف ما يصل إلى 15 مشاركاً من خلال ورشة تأسيسية مكثفة لمدة يومين.

ويهدف هذا المستوى إلى تزويد شركاء الموارد البشرية المهارات والثقة اللازمة للانتقال من دور الدعم التشغيلي إلى شركاء إستراتيجيين فاعلين في دعم وحدات الأعمال وتحقيق أهدافها.

ويركّز المستوى الأول من البرنامج على تعميق فهم استراتيجية الأعمال وربطها بالأداء المؤسسي واستراتيجية الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز الكفاءة التجارية عن طريق فهم الأعمال. كما يتناول هندسة القوى العاملة، وتحديد نطاق وصلاحيات شريك الموارد البشرية الاستراتيجية، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وإدارة التغيير، إلى جانب الاستشارات التنظيمية، وإدارة أصحاب المصلحة والتأثير. ويتضمن كذلك تعزيز التكامل والشراكة مع مراكز الخبرة، إضافة إلى تطبيقات عملية تعتمد على أمثلة واقعية، تتوافق مع بيئة العمل في القطاع المصرفي عموماً، وبنك الكويت الوطني بوجه خاص.

تعزيز قدرة القيادات

أما المستوى الثاني من البرنامج، والذي يحمل عنوان: “The Workforce Architect: Executive Leadership Program” ، فيستهدف رؤساء وحدات وقطاعات الموارد البشرية في مجموعة بنك الكويت الوطني، من خلال برنامج تدريبي استراتيجي مكثف تمتد على مدار يومين. ويهدف هذا المستوى المقرر تنفيذه خلال شهر يونيو المقبل، إلى تعزيز قدرة قيادات الموارد البشرية على تقديم الاستشارات الاستراتيجية، والمشاركة الفاعلة في توجيه القرارات التنفيذية، ورسم ملامح هيكل القوى العاملة المستقبلية على مستوى المجموعة.

يركّز البرنامج على تطوير مهارات الاستشراف الاستراتيجي وبناء السيناريوهات المستقبلية، إلى جانب إعداد دراسات جدوى استراتيجية وتطوير استراتيجية الموارد البشرية على مستوى البنك. كما يسلط الضوء على الدور الحيوي للموارد البشرية في صفقات الاندماج والاستحواذ، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز ممارسات الاستدامة وفق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى إدارة مخاطر القوى العاملة. ويشمل البرنامج كذلك تنمية مهارات التواصل التنفيذي وتعزيز الحضور الاستشاري لقيادات الموارد البشرية في اتخاذ القرارات لدى الإدارة العليا.

وبهذه المناسبة، قالت نائب أول للرئيس - مدير إدارة شركاء الأعمال في الموارد البشرية للمجموعة، السيدة/ غنى بن غريب: "يمثل إطلاق برنامج التميّز لشركاء الموارد البشرية محطة مهمة في مسيرة بنك الكويت الوطني لتطوير منظومة الموارد البشرية، حيث نركز من خلاله على بناء قدرات استراتيجية متطورة تتماشى مع طموحاتنا المستقبلية، في ظل إيماننا بأن الموارد البشرية تشكّل ركيزة أساسية في قيادة التغيير وتحقيق الاستدامة المؤسسية".

وأوضحت أن هذا البرنامج يعكس التزام "الوطني" بتأهيل قيادات قادرة على إحداث أثر حقيقي على مستوى الأعمال وصناعة القرار، مشيرة إلى أن التعاون مع Strategy Focused Group يأتي في إطار حرص البنك على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير القيادات، وتكييفها بما يتناسب مع خصوصية بيئة العمل المصرفية.

ويؤكد بنك الكويت الوطني من خلال هذا البرنامج التزامه الراسخ بالاستثمار طويل الأمد في تطوير كفاءاته البشرية، وتعزيز قدرتها على قيادة التحول المؤسسي، بما يدعم مكانة البنك الريادية ويواكب تطلعاته الاستراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.

