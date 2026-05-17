الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت أكاديمية "حياة" الدولية، إحدى المؤسسات الأكاديمية المرموقة في مصر، اليوم عن أولى خطوات توسعها الدولي بافتتاح فرع جديد لها في مدينة الرياض. وتزامن هذا الإعلان مع توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع أكاديمية "فولتون" للعلوم (FSA) من الولايات المتحدة الأمريكية.

تمّ توقيع الاتفاقية خلال أمسية احتفالية في "باب سمحان" بالدرعية، بحضور نخبة من قيادات الجامعات السعودية، ومسؤولين من قطاع التعليم المرتبطين بمبادرات رؤية 2030، وحشدٍ من ممثلي الصحافة التعليمية والاقتصادية.

إرث يمتد لـ 22 عاماً

تأسست أكاديمية "حياة" الدولية في القاهرة عام 2003 على يد الأستاذة أبية فتحي والأستاذ محمد مجدي. وعلى مدار اثنين وعشرين عاماً، نجحت المدرسة في بناء سمعتها استناداً إلى قناعة راسخة: "أنّ تكوين الشخصية والتميّز الأكاديمي أمران لا ينفصلان". وباعتبارها مدرسة بكالوريا دولية (IB) معتمدة من مؤسسة (Cognia)، تخدم "حياة" حالياً ما يقرب من 2,000 طالب وطالبة في حرمها بالقاهرة. ويمثّل فرع الرياض، المقرّر افتتاحه في سبتمبر 2027، أول حضور دولي للمدرسة خارج مصر.

"على مدى 22 عاماً، بنينا 'حياة' حول قناعة واحدة؛ وهي أنّ الشخصية لا تُدرَّس كمادة، بل تُزرَع داخل مجتمع. إنّ جلب 'حياة' إلى الرياض ليس مجرد دخول لسوق جديد، بل هو الفصل التالي من قصة تمحورت دائماً حول نوعية النشء الذي نُساهم في تكوينه."

— الأستاذة أبية فتحي، المؤسِّسة ومديرة أكاديمية حياة الدولية.



تحالف استراتيجي من أجل المستقبل

ستعمل الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية "فولتون" للعلوم على دمج خبرات عالمية في نظام STEAM (العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون، والرياضيات) ضمن العرض الأكاديمي لـ "حياة الرياض". وتُعدّ "فولتون" من أكثر المدارس المستقلة تميّزاً في الولايات المتحدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث يتصدّر طلابها باستمرار المسابقات الوطنية في الرياضيات والعلوم والهندسة.

وبموجب هذه الشراكة، ستُسهم "فولتون" في تطوير المناهج ومنهجيات التدريس وتدريب المعلّمين، بينما يظلّ برنامج "حياة" المتميز لبناء الشخصية هو الركيزة الأساسية لهوية المدرسة.

دعم مستهدفات رؤية 2030

يأتي إطلاق "حياة الرياض" في وقت تضع فيه رؤية المملكة 2030 تركيزاً استثنائياً على تطوير الشخصية وتنمية القدرات البشرية كركائز أساسية للتقدّم الوطني. وقد حدّد كلٌّ من "برنامج تعزيز الشخصية الوطنية" و"برنامج تنمية القدرات البشرية" تكوين الشخصية كأولوية استراتيجية للتعليم السعودي.

وصرّح أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مايند سباير" (MindSpire) للتعليم:

"أكاديمية 'حياة' هي نوع المدارس التي تفرض مكانتها بفضل جدّيتها. وتتشرّف 'مايند سباير' بجلب 'حياة' إلى المملكة بالتعاون مع أكاديمية 'فولتون'، في لحظة فتحت فيها رؤية 2030 الأبواب لمثل هذا النوع من المؤسسات التعليمية الرائدة."

أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمايند سباير للتعليم.

معلومات إضافية

من المقرّر افتتاح حرم أكاديمية "حياة الرياض" في سبتمبر 2027. وسيتمّ الإعلان عن تفاصيل القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الإقليمي للمدرسة قبل فتح باب التقديم.

عن أكاديمية حياة الدولية:

تأسست عام 2003 في القاهرة، وهي مدرسة بكالوريا دولية (IB) تخدم 2,000 طالب وطالبة، وتشتهر بفلسفتها التعليمية القائمة على بناء الشخصية. [www.hayahacademy.com]

عن أكاديمية فولتون للعلوم:

مدرسة أمريكية رائدة في تعليم STEM، يتميّز طلابها بالتفوّق في المنافسات العلمية والرياضية الوطنية. [www.fultonscienceacademy.org]

عن مايند سباير للتعليم MindSpire Education:

واحدة من أكبر مجموعات التعليم الأساسي (K-12) في مصر والمملكة العربية السعودية، تُدير أكثر من 20 مدرسة بخمسة مناهج دولية مختلفة، وهي مدعومة من "إي إف جي هيرميس القابضة". [www.mindspire-ed.com]

