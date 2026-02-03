دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت مدرسة الكلية الإنجليزية في دبي، التابعة لـ "شراكة المدارس الدولية" (ISP)، رسمياً مركزها الجديد المتخصص في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، ما يمثل إنجازاً مهماً في التزام المدرسة بالتعلم والابتكار الموجهين نحو المستقبل. يعد تعليم "ستيم" (STEAM) منهجاً تعليمياً متعدد التخصصات يدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات لتعزيز التفكير النقدي والإبداع ومهارات حل المشكلات. يجمع المركز الجديد بين الروبوتات والرسومات والوسائط وتكنولوجيا التصميم في مساحة متكاملة، ما يتيح الفرص للطلاب لتطبيق معارفهم وإبداعاتهم ومهاراتهم في حل المشكلات من خلال التعلم العملي الواقعي.

يُتيح مركز (STEAM) التعاون بين مختلف التخصصات والفئات العمرية، ويُساعد الطلاب على تطوير مهارات أساسية تشمل التفكير التصميمي، والمعرفة الرقمية، والتفكير النقدي، والعمل الجماعي، والقدرة على التكيف. ويعد إدخال تكنولوجيا التصميم إلى مدرسة الكلية الإنجليزية لأول مرة من أبرز ميزات مركز (STEAM) الجديد، حيث سيتمكن الطلاب من التصميم والتصنيع والابتكار باستخدام أدوات قياسية في هذا المجال وبيئات تعليمية متخصصة، ما يدعم المناهج الدراسية ويُتيح فرصاً وبرامج إثرائية.

وبهذه المناسبة، قالت إميلي هوبكنسون، مديرة مدرسة الكلية الإنجليزية في دبي: "يعكس افتتاح مركز STEAM طموح مدرسة الكلية الإنجليزية في مواصلة تعزيز بيئاتها التعليمية ومساراتها الدراسية بما يتماشى مع المهارات التي يحتاجها الطلاب للنجاح في عالم سريع التغير. صُمم مركز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) لتطوير مهارات مستقبلية أساسية في حل المشكلات، والإبداع، والخبرة التقنية في مجالات التكنولوجيا والهندسة والروبوتات. يعد طلاب مدرسة الكلية الإنجليزية رواد الابتكار في المستقبل، ولديهم المهارات اللازمة للتعلم والنجاح وإحداث الفارق أينما ذهبوا".

وعززت مدرسة الكلية الإنجليزية نهجها في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) من خلال برنامجها "STEAM Thrive"، الذي يهدف إلى تنمية ملكة الفضول وحب الاستطلاع لدى الطلاب كمحرك للإبداع والابتكار في جميع جوانب المنهج الدراسي. ومن خلال هذا البرنامج، يربط الطلاب بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات وتحديات واقعية، بما في ذلك مشاريع وتجارب تعليمية تركز على الاستدامة، مدعومة بشراكات مع مختلف القطاعات. ويساهم هذا النهج في تطوير التعاون والقدرة على التكيف وحل المشكلات، كما يدعم المتعلمين للابتكار بثقة.

من جانبه، قال كام بهامرا، المدير العام الإقليمي لـ "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط: "يُجسد مركز STEAM الجديد نهجنا المتمثل في ’التعلم أولاً‘، ما يمنح الطلاب مساحة للتصميم والتصنيع والابتكار. كما يعزز المركز مهارات الحياة الأساسية التي أكد عليها أولياء الأمور - من التواصل والإبداع إلى التفكير النقدي والتعلم مدى الحياة".

حضر حفل الافتتاح الرسمي كل من سعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي؛ والاستاذة شيخة سيف السويدي أخصائية السياسات والبرامج المؤسسية والتنموية بالهيئة ؛ وفاطمة الجناحي، مديرة إدارة السياسات والبرامج المؤسسية والتنموية بالهيئة؛ وحمدة بوسند، أخصائية أولى في نمو ضمان الجودة بالهيئة؛ وعمر بوست، مدير مكتب المدير العام بالهيئة، وتضمنت الفعاليات قص الشريط، وكلمات من أعضاء مجتمع المدرسة، وعروض للطلاب، وجولة تفقدية لمرافق التعلم الرئيسية في المدرسة.

وخلال الحفل، قامت المدرسة بإغلاق كبسولة زمنية ستُفتح في عام 2032، تحتوي على تأملات الطلاب حول شكل التكنولوجيا في المستقبل. وربطت هذه اللحظة مركز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) برؤية الإمارات 2035، بما في ذلك خطط دبي للخدمات الحكومية التنبؤية ومنظومة البحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وسيتزامن فتح الكبسولة عام 2032 مع الذكرى الأربعين لتأسيس المدرسة.

من المتوقع أن يلعب الطلاب دوراً فعالاً في تشكيل ثقافة المركز ومخرجاته، بدءاً من تحديات الروبوتات والإبداع الرقمي وصولاً إلى النماذج الأولية وإنتاج الوسائط والتعاون في تصميم المشاريع. ويعكس مركز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) الجديد هدف المدرسة المتمثل في إعداد الطلاب ليس فقط للنجاح الأكاديمي، ولكن أيضاً لاكتساب المهارات والقدرة على التكيف والتفكير المطلوب لمهن ومجتمعات الغد.



نبذة عن مدرسة الكلية الإنجليزية في دبي:

على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، تعد مدرسة الكلية الإنجليزية من المدارس البريطانية الرائدة في تطبيق المنهج الدراسي البريطاني، حيث يلتقي الإرث العريق بالحداثة والابتكار. تقع المدرسة في منطقة الصفا بدبي، وتستقبل الطلاب من مرحلة التأسيس وحتى الصف الثالث عشر، حيث تقدم المنهج البريطاني، وتدعمهم لتحقيق نتائج أكاديمية متميزة، إلى جانب رعاية تربوية شاملة. من مرحلة الصغر إلى مرحلة الكبر، يزدهر الطلاب بفضل التعليم المتميز، والاهتمام الشخصي، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.

وبصفتها تابعة لـ "شراكة المدارس الدولية"، تجمع مدرسة الكلية الإنجليزية في دبي بين التميز الأكاديمي والرفاهية وتوفير الفرص التعليمية للطلاب. من خلال إطار عملها "التعلم أولاً" "Learning.First.™"، وبرنامج "STEAM Thrive"، والممارسات القائمة على البحث العلمي، يحرز الطلاب تقدماً ملموساً، فضلاً عن تنمية الإبداع والنزاهة والاستقلالية. تقوم مدرسة الكلية الإنجليزية في دبي بإعداد مواطنين عالميين يتميزون بالثقة بالنفس، والتعاطف، وتحقيق النجاح في الحياة والدراسة على حد سواء.

نبذة عن "شراكة المدارس الدولية" ISP

يشق طلاب مدارس "شراكة المدارس الدولية" طريق النجاح طوال حياتهم، بدافع من الفضول والثقة بالنفس.

"شراكة المدارس الدولية" (ISP) هي مجتمع عالمي يضم أكثر من 100 مدرسة دولية في أكثر من 25 دولة. نحن نتبنى نهجاً تحويلياً للتعلم يتجاوز الفصول الدراسية. ومن خلال تنمية ملكة الفضول وحب الاستطلاع لدى طلابنا وتنمية ثقتهم بأنفسهم، نعمل على تمكينهم ليصبحوا الجيل القادم من صناع التغيير.

يعمل نهجنا الفريد في التعلم على تقدير طلابنا باعتبارهم شركاء في عملية التعلم. نحن نركز على تطوير المعارف والمهارات مدى الحياة بما يساعدهم على النجاح بعد انتهاء فترة دراستهم في المدرسة. ويستفيد طلاب "شراكة المدارس الدولية" من التميز في التدريس والفرص الدولية والتوجيه للوظائف. وتتمتع مدارسنا بالقدرة على الوصول إلى شبكة عالمية من الخبراء، كما يتم دعم معلمينا وقادتنا لتحسين أدائهم بشكل مستمر من خلال برامج التطوير المتخصصة المكثفة.

"شراكة المدارس الدولية" حيث تنمو الثقة.

