الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن شراكتها مع مدينة القدية بصفتها شريك السرعة لمنتزه "Six Flags" مدينة القدية، حيث ستتولى المجموعة تقديم خدمات الاتصالات وحلول المدن الذكية، وبناء بنية رقمية متكاملة تواكب أعلى المعايير العالمية، وذلك بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمنتزه في 31 ديسمبر 2025.

بموجب هذه الشراكة، ستوفر stc منظومة رقمية متقدمة تُسهم في الارتقاء بتجربة الزوار داخل مدينة القدية، من خلال حلول اتصال عالية الكفاءة وتقنيات ذكية تسهّل الدخول وإدارة حركة الزوار داخل المنتزه، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة.

كما تتيح الشراكة لعملاء stc إمكانية شراء تذاكر منتزه “Six Flags” مدينة القدية واستبدال نقاط برنامج الولاء “قطاف”، على أن تمتد هذه المزايا لتشمل وجهات ترفيهية أخرى ضمن مشاريع القدية القادمة، بما في ذلك تجربة "فالكون فلايت من stc"، التي تعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم، والمقرر افتتاحها هذا الشهر أيضاً.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام مجموعة stc بتوفير بنية رقمية متطورة تدعم تطلعات مدينة القدية وتعزز تجربة زوارها، من خلال توظيف حلول الاتصال الذكية وتقنيات المدن الذكية وحلول الدفع المبتكرة، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة وتبسيط الإجراءات داخل المدينة. كما تعكس هذه الخطوة دور stc في دعم قطاعي السياحة والترفيه عبر بنية رقمية عالمية المستوى تواكب تطلعات المملكة وتدعم مستهدفاتها المستقبلية.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

حول مدينة القدية:

تُعد مدينة القدية أول مشروع تطوره شركة القدية للاستثمار، وهي وجهة عالمية جديدة تم بناؤها بالكامل من الصفر على أسس “قوة اللعب”. وتقع المدينة في قلب جبال طويق على بُعد 40 دقيقة فقط من الرياض، حيث تجمع بين الترفيه والرياضة والثقافة بطريقة غير مسبوقة. وستوفر مدينة القدية عند اكتمالها لسكانها وزوارها جودة حياة استثنائية من خلال مئات الوجهات والتجارب، بما في ذلك مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، واستاد متعدد الاستخدامات، وملاعب جولف، ومنطقة مخصصة لرياضة المحركات مع مضمار للسباقات، وأكبر منتزه مائي في المنطقة، بالإضافة إلى متنزه Six Flags الترفيهي. وتجسّد المدينة مفهوم “قوة اللعب” في جوهرها، حيث صُممت لاستضافة أبرز البطولات الرياضية والمهرجانات والحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية العالمية. كما تم دمج معايير الاستدامة والرفاهية في المخطط العمراني للمدينة، الذي يشمل مناطق سكنية وتجارية ومكتبية، ومساحات خضراء واسعة، ومراكز ثقافية، ومنشآت رعاية صحية وتعليمية من الطراز العالمي

حول متنزه Six Flags مدينة القدية:

يعد متنزهSix Flags مدينة القدية أول متنزه ترفيهي من نوعه خارج قارة أمريكا الشمالية، حيث تقدم تجربة استثنائية تجمع بين الإثارة والثقافة والاستدامة في قلب مدينة القدية في المملكة العربية السعودية. يضم المتنزه 28 لعبة ومعلم ترفيهي حصري موزعة على ستة مناطق ألعاب مختلفة وتتمحور حول قلعة نابضة بالحياة، مما يوفر للزوار تجربة فريدة تستعرض التراث الغني للمملكة العربية السعودية في بيئة مستدامة.

