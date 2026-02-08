دمشق– أعلنت مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد في المملكة العربية السعودية، عن توقيعها اتفاقية لتنفيذ مشروع Silklink في الجمهورية العربية السورية، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية عقب فوز المجموعة بتنفيذ المشروع بعد مشاركة شركات اتصالات إقليمية أخرى ضمن إطار تنافسي.

هذا ويقدر الاستثمار بمشروع Slinklink بمبلغ يتجاوز 3 مليارات ريال سعودي ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وربط سوريا إقليمياً ودولياً عبر شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 4,500 كيلومتر، وبالإضافة إلى إنشاء مراكز بيانات ومحطات كوابل بحرية دولية. كما يوفر المشروع سعات عالية لنقل البيانات ومستويات الاعتمادية، مما يمكّن مشغلي الاتصالات في سوريا والمنطقة من تقديم خدمات اتصالات متقدمة ودعم التطبيقات الرقمية والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء، وتحسين جودة الإنترنت ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية داخل سوريا.

الجدير بالذكر أن مشروع Silklink يأتي امتداداً لاستراتيجية مجموعة stc بالتوسع في استثمارات البنية التحتية الرقمية العابرة للحدود، وبناء منظومة ربط إقليمي تصل بين الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية، بما يعزز مكانة المجموعة كممكن رقمي رائد في المنطقة ويدعم خططها للنمو المستدام في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.

