الرياض، شاركت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، في فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بصفتها الممكن الرقمي لهذه المنصة الإعلامية الرائدة التي تستقطب أبرز الجهات الإعلامية وصناع القرار في القطاع وتستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة الممتدة بين 2-4 فبراير الجاري، حيث تستعرض محفظة متكاملة من الحلول الرقمية المتقدمة والمصممة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلام السعودي.

وانطلاقاً من مكانتها كشريك موثوق لقطاع الإعلام، وخبرتها الواسعة في مجال البنية التحتية الرقمية وشبكات الجيل الخامس، تستعرض stc بالتعاون مع شركاتها التابعة مثل solutions by stc، و sirar by stc، و sccc by stc، محفظة متكاملة من الخدمات المصممة لتعزيز القدرات التقنية في قطاع الإعلام. ويشمل ذلك حلول الاتصالات المتقدمة، والبنية السحابية، والمنصات الرقمية الموثوقة التي تدعم كامل منظومة الإعلام، بدءاً من الإنتاج والتوزيع، إلى الحماية والامتثال، وصولاً إلى تعزيز التفاعل مع الجمهور.

ويمكن لزوار جناح stc الاطلاع على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تسهم في تمكين منظومة الإعلام من خلال تقليل زمن الاستجابة، وتحسين قدرات الاتصال والأمان ، بما يشمل حلول البنية التحتية السحابية، وشبكة توصيل المحتوى، وحلولMedia 5G Kit ، المدعومة بتقنية الجيل الخامس، والتي تتيح إنتاج وبث المحتوى الإعلامي بجودة عالية. بالإضافة إلى الحلول المتقدمة في مجال حماية الحقوق الإعلامية، والتي تشمل خدمة "كشف التزييف العميق" (Deepfake Detection)، وحماية العلامة التجارية، ومراقبة المحتوى المرئي والمسموع، والتي تهدف لرصد المحتوى المخالف وضمان الامتثال للسياسات التنظيمية وجوانب الثقافة المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم stc حلولاً متخصصة في مجال التحليلات والإعلانات، تتضمن الإعلانات الرقمية الذكية التي تعتمد على الموقع الجغرافي، الإعلانات التفاعلية، وغرف الاستماع لمنصات التواصل الاجتماعي. تدعم هذه الحلول جميع مراحل عمليات إنتاج المحتوى الإعلامي، بما في ذلك إنشاء المحتوى وإدارة الحقوق الإعلامية والبث المباشر والتسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يسلط الضوء على التزام المجموعة بتعزيز تقدم قطاع الإعلام السعودي.

