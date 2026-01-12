المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمكِّن الرقمي، عن شراكتها مع جامعة البحرين لتدشين قاعة المحاضرات في كلية الآداب بالجامعة، وذلك في إطار التزامها بتمكين الشباب، وتطوير التعليم، ودعم المجتمع المحلي.

ويقدّم هذا المشروع قاعة تعليمية متكاملة ومجهزة بأحدث المواصفات، لتكون بيئة محفزة على الإبداع وتعزيز الابتكار، ومكاناً لصقل المواهب الأكاديمية وتنمية قدرات الطلبة. وتتسع القاعة لما يصل إلى 100 طالب، كما تضم أنظمة سمعية وبصرية متقدمة وتصميماً مرناً متعدد الاستخدامات يتيح استضافة المحاضرات والندوات والفعاليات الجامعية، بما يعزز من تجربة التعليم ويواكب متطلبات العصر.وتعكس هذه الشراكة، الممتدة على مدى 15 عاماً، استثمار stc البحرين في تطوير البنية التحتية التعليمية وخلق قيمة مستدامة للطلبة والأكاديميين والمجتمع بشكل عام.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس خالد العصيمي قائلاً: "تفخر stc البحرين بالشراكة مع جامعة البحرين في إنشاء مساحة تعليمية متطورة ستسهم في تمكين الطلبة لسنوات قادمة. كما تجسد هذه المبادرة التزام الشركة بالاستثمار في مستقبل المملكة من خلال دعم التعليم والابتكار وتنمية المجتمع".

ويأتي تجديد قاعة stc في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، والتي تركز على تعزيز التعليم، ونشر الثقافة الرقمية، وتشجيع التفاعل المجتمعي في مختلف أنحاء المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات