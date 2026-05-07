الرياض، المملكة العربية السعودية، كرم معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، لحصولها على جائزتي أفضل تجربة للمُستخدمين 2025 لخدمات الاتصالات المتنقلة و خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية ، حيث تسلم التكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد.

وجاء التكريم تقديرا لتميّز مجموعة stc في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة لفئة الأفراد، وهو ما يعكس التزام المجموعة بتطبيق المعايير والمؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدمين، ومنها قياس مؤشر رضا المستخدمين، وسهولة الحصول على الخدمات الرقمية ومؤشرالتقنيات للهيئة، بهدف تطوير خدمات الاتصالات وتحفيز التنافسية والارتقاء بتجربة المستخدمين في المملكة.

ويؤكد هذا التكريم على الدور الذي تؤديه مجموعة stc في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة والابتكار في الخدمات الرقمية، بما يعزز جودة الحياة الرقمية ويدعم تطور القطاع في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.

