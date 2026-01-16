المنامة، البحرين: قامت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، في خطوة تهدف إلى دعم توجه الشركة نحو التحول إلى شركة تقنية متكاملة (TechCo) وذلك من خلال اعتماد إطار العمل ’EVOLVE 2.0‘.

ويجسد هذا التعاون حرص stc البحرين على إحداث نقلة نوعية في المشهد الرقمي وتخطي البُعد التقليدي، عبر إعادة صياغة دورها من مزود لخدمات الاتصالات إلى شركة رقمية متكاملة، مرتكزة على قدراتها في الشبكات، والحوسبة السحابية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، لطرح خدمات رقمية قابلة للتوسع، وإدارة عمليات تشغيلية ذكية، واستحداث نماذج إيرادات متنوعة.

وقد حقق برنامج ’EVOLVE‘ العديد من الإنجازات في نسخته السابقة، حيث أسهم في إرساء إطار شامل ومتكامل لمختلف مراحل تجربة العملاء، بدءاً من المبيعات والتجهيز، مروراً بتقديم الخدمات وضمان جودتها، ووصولاً إلى تحقيق العوائد. حيث حصل البرنامج على نتائج ملموسة على المستوى التشغيلي، تمثلت في رفع مستوى الاعتماد على الحلول السحابية، وطرح خدمات رقمية مبتكرة، والارتقاء بتجارب العملاء، فضلاً عن وضع خارطة طريق واضحة للتشغيل الذاتي للشبكات.

وستعكف stc البحرين، بموجب إطار ’EVOLVE 2.0‘، على تعزيز قدراتها الذكية على المستوى المؤسسي في مجالي الشبكات والأعمال، من خلال إرساء بنية رقمية قابلة للتوسع ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرات تحليل البيانات المتقدمة، والاستعانة ببنية حاسوبية عالية الأداء، إلى جانب الاستعانة بأدوات الدعم الذكية مثل برنامج ’Copilot‘ لرفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين اتخاذ القرار، ودعم الابتكار.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص stc البحرين على إدماج التقنيات الذكية في مجالات التخطيط والتسويق والعمليات، مع التوسع في تطبيق الأتمتة والتشغيل التلقائي(Zero-Touch) عبر شبكات النفاذ اللاسلكي (RAN)، وشبكات النقل (transport)، والشبكة المركزية (core). وتهدف مثل هذه المبادرات إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتجربة العملاء، واستحداث فرص للإيرادات.

وفي هذا الصدد، صرّح المهندس أحمد الشريف، رئيس قطاع التقنية والرقمية لدى شركة stc البحرين، قائلاً: "يجسّد اعتمادنا لإطار العمل ’EVOLVE 2.0‘ توجهنا الاستراتيجي نحو التحول إلى شركة تقنية متكاملة (TechCo)، من خلال التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعزيز القدرات الرقمية والذكية، بما يسهم في دعم الابتكار، والارتقاء بتجربة العملاء، وإرساء منظومة رقمية تواكب متطلبات المستقبل وتدفع بعجلة النمو المستدام."

من جانبه، قال هاري يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي البحرين: "إن هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي على المستوى المؤسسي وإدارة العمليات الذكية على نطاق واسع. ويهدف إطار العمل ’EVOLVE 2.0‘ إلى دعم مسيرة stc البحرين نحو التحول إلى شركة تقنية متكاملة (TechCo) وإرساء معايير جديدة على مستوى قطاع الاتصالات."

وتجدر الإشارة إلى أن إطار العمل ’EVOLVE 2.0‘ يصب في تعزيز مسيرة stc البحرين نحو التحول إلى شركة تقنية متكاملة، بتوظيفها أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنصات الحوسبة السحابية، والعمليات التشغيلية المؤتمتة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتوسعة نطاق الخدمات الرقمية المبتكرة.

