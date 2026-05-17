المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، الممكن الرقمي، عن إطلاق خدمة Click to Pay من ماستركارد، لتصبح أول مزوّد اتصالات في البحرين يقدم هذا الحل الرقمي الآمن والسلس للدفع عبر الإنترنت. وتتوفر الخدمة الآن على تطبيق My stc BH، ما يمكّن العملاء من دفع الفواتير وشراء الإضافات أو بطاقات الهدايا الرقمية بنقرة واحدة فقط. ويعكس هذا الابتكار التزام stc البحرين بتقديم حلول عملية ومتطورة تعزز راحة العملاء وتجعل تجربتهم الرقمية أكثر سهولة ويسر.

وتوفر خدمة Click to Pay تجربة دفع سريعة وسلسة وآمنة عبر الإنترنت، من خلال إلغاء الحاجة لإدخال بيانات البطاقة يدوياً أثناء المعاملات. ويمكن للمستخدمين تخزين عدة بطاقات ائتمانية أو بطاقات خصم واختيار الطريقة المفضلة للدفع عند إتمام الشراء، ما يسهل العملية ويضمن توافقها عبر مختلف المنصات لتجربة تجارة إلكترونية متكاملة. وقد تم تطوير هذا الحل بالتعاون مع ماستركارد، ويعتمد على أحدث إجراءات الحماية مثل التشفير ورموز الأمان لحماية بيانات المستخدمين، بما يتوافق مع المعايير العالمية للمدفوعات الرقمية.

وقال كريم طبوش، رئيس قطاع المستهلكين في stc البحرين: "يسرنا أن نكون أول مزوّد اتصالات في البحرين يقدّم خدمة Click to Pay من ماستركارد، وهو إنجاز يعكس التزامنا بالابتكار وتقديم حلول رقمية تلبي احتياجات عملائنا بشكل فوري وسلس، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تبسيط عمليات الدفع، وجعلها أسرع وأكثر أماناً، بما يضمن تجربة رقمية مريحة وفعّالة لكل مستخدم."

ومن جهته، قال سعود سوار، مدير عام ماستركارد في السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي: "نفخر بالتعاون وبالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الموثوقين مثل stc البحرين، لتقديم تجربة دفع رقمية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء. وتأتي خدمة Click to Pay بهدف تقديم طريقة سريعة وآمنة للمستخدمين لإتمام مشترياتهم عبر الإنترنت، مع ضمان حماية بياناتهم الشخصية ومنع أي استخدام غير مصرح به."

ويمثل إطلاق خدمة Click to Pay خطوة جديدة في مسيرة stc البحرين نحو تقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء الرقميين في العصر الحالي. ومن خلال تبني هذه التقنية، تواصل الشركة تعزيز الراحة والكفاءة لمستخدميها، مؤكدة مكانتها الريادية في مجال الابتكار الرقمي. ويعكس هذا الإنجاز التزام stc البحرين الدائم بتحسين أسلوب حياة عملائها الرقمية من خلال شراكات وحلول متقدمة وفريدة من نوعها.

-انتهى-

