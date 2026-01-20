المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، تعاونها مع ’CFI‘، الوسيط الرائد للتداول عبر الإنترنت في المنطقة، بهدف تمكينها من أحدث الحلول التقنية وخدمة الوصول المخصص للإنترنت، حيث ستتكفل stc البحرين بدعم العمليات المالية لشركة ’CFI‘ وتعزيز بنيتها التحتية التقنية من خلال توفير شبكة اتصال آمنة ومرنة ومتوافقة مع أعلى المعايير التنظيمية، بما يضمن استمرارية خدمات ’CFI‘ ويحافظ على أعلى مستويات حماية البيانات لديها. ويأتي هذا التعاون ليعزز من مكانة stc البحرين بصفتها شريكاً رقمياً موثوقاً، ويؤكد حرصها على مواصلة دورها الريادي في الدفع بعجلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، وأهمها القطاع المالي، ذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى stc البحرين توفيرشبكة عالية الموثوقية، مدعومة بأحدث تقنيات جدران الحماية، والإدارة الآمنة للاتصال، والحماية المركزية للبيانات. ولضمان المرونة التشغيلية، فقد جرى تعزيز المنظومة بباقة متكاملة من أنظمة الإمداد المتواصل بالطاقة (UPS)، وكاميرات المراقبة الذكية (CCTV)، وأنظمة التحكم، بما يمكّن شركة ’CFI‘ من الامتثال للمتطلبات التنظيمية وحماية عملياتها المالية الحيوية.

وفي هذا السياق، صرّح السيد هشام مصطفى، رئيس قطاع الأعمال في شركة stc البحرين، قائلاً: "تأتي شراكتنا مع ’CFI‘ لتجسد التزامنا الراسخ في stc البحرين بدعم عملائنا من خلال إرساء بنية تقنية آمنة وعالية الكفاءة، ومتوافقة مع أعلى المعايير عالمياً. ونهدف من خلال تمكين ’CFI‘ من أفضل حلول الاتصال والحماية إلى دعم تميزها التشغيلي، بما يعزز من مرونة القطاع المالي بالمملكة، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام."

من جانبه، أكّد ياسين السامرائي، الرئيس التنفيذي لشركة ’CFI‘ في البحرين، أن: "شراكتنا مع stc البحرين تعكس التزام ’CFI‘ بالتميّز التشغيلي وتعزيز مستويات الأمان، وبناء بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات المستقبل. ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً على الارتقاء بتجربة التداول وتقديم خدمات أكثر سلاسة، بما يدعم طموحات البحرين في ترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد على مستوى المنطقة."

وتجدر الإشارة إلى أن stc البحرين مستمرة في تمكين القطاعات الحيوية بالمملكة من أحدث الحلول التقنية الآمنة والمبتكرة، معززة بذلك من ريادتها لمشهد التحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

