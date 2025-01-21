المجموعة تحافظ على مكانتها كأعلى علامة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي

مجموعة stc تحتل المركز التاسع عالميًا بين أكثر السمات التجارية قيمة في قطاع الاتصالات

تحتل المركز التاسع عالميًا بين أكثر السمات التجارية قيمة في قطاع الاتصالات قيمة العلامة التجارية للمجموعة ترتفع من 13.9 مليار دولار إلى 16.1 مليار دولار

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن تحقيقها إنجازات مميزة في تقرير Brand Finance 2024 الجديد، والذي يؤكد مكانتها كقوة رائدة في قطاع الاتصالات العالمي. حيث تم تصنيف المجموعة كأقوى سمة تجارية في الشرق الأوسط ضمن قائمة Global 500، وأكثر سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي. كما احتلت المجموعة المركز التاسع عالميًا بين أكثر السمات التجارية قيمة في قطاع الاتصالات.

ويُعتبر التقرير الذي يصدر من Brand Finance مرجعا عالميًا حيث يُقيّم ويصنّف السمات التجارية الأكثر قيمة وقوة عبر مختلف القطاعات، وتتميز Brand Finance كونها أبرز شركة استشارية مستقلة لتقييم السمات التجارية في العالم. كما يوفر التقرير تحليلاً شاملاً لأداء العلامات التجارية وقوتها المالية وتأثيرها في السوق.

الجدير بالذكر ان قيمة السمة التجارية لمجموعة stc شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 16% في عام 2024، لتصبح 16.1مليار دولار مدفوعة بأداء الأعمال القوي وتحسن قوة العلامة التجارية (BSI) التي أصبحت 88.7 من أصل 100 نقطة، لتصبح أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط ضمن قائمة Global 500

من جهته قال نائب الرئيس للعلاقات المؤسساتية في مجموعة stc محمد بن راشد أباالخيل: "نحن فخورون للغاية بتصنيفنا كأقوى سمة تجارية في الشرق الأوسط وأعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات بالمنطقة للعام الخامس على التوالي. ويعكس هذا الإنجاز سعينا المستمر نحو الابتكار والتميز ورؤيتنا الاستراتيجية لقيادة مستقبل الاتصالات والرقمنة وتحقيق قيمة مضافة للحياة اليومية. ومع استمرارنا في التوافق مع رؤية السعودية 2030، نؤكد التزامنا بدفع عجلة التحول الرقمي والنمو المستدام محليًا وإقليميًا ودوليًا." وأكد أباالخيل بأن هذا التقييم يجعلنا دوما مستمرين في تحدي المجموعة لنفسها للاستمرار في المقدمة.

هذا وتحتل مجموعة stc المركز الثالث بين أكثر السمات التجارية قيمةً في الشرق الأوسط، والثاني على مستوى المملكة العربية السعودية بعد عملاق النفط أرامكو وتعكس هذه الإنجازات ريادة المجموعة في السوق والتي تقوم على جهود استراتيجية لتعزيز الحضور المحلي والدولي للسمة التجارية.

كما تأتي تطورات السمة التجارية للمجموعة استنادًا إلى الاستراتيجية الطموحة، التي تعزز مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات والرقمنة. وتستمر المجموعة في التركيز على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة لدعم الأولويات الوطنية والإقليمية.

حول مجموعة stc:

مجموعة stc هي رائدة في تمكين التحول الرقمي، تقدم حلولًا متقدمة وتسهم في عملية الرقمنة. توفر مجموعة شاملة من الخدمات تشمل البنية التحتية الرقمية، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، إنترنت الأشياء (IoT)، المدفوعات الرقمية، الوسائط الرقمية، والترفيه الرقمي. وتتألف المجموعة من 13 شركة تابعة تنتشر في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

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