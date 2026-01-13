

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن STC Bankعن تعاونه مع ماستركارد لتمكين عملائه – من أفراد وشركات – من إجراء التحويلات المالية الدولية بسهولة وسرعة وأمان، من خلال منصة Mastercard Move المتطورة.

ويأتي هذا التعاون تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تعزيز التحول الرقمي للقطاع المالي في السعودية، بما يتماشى مع تزايد استخدام الحلول الرقمية وتطلعات المستهلكين إلى خدمات مالية أسرع وأكثر مرونة.

وباستخدام المنصة، سيتمكن عملاء STC Bank من إرسال الأموال إلى أكثر من 120 دولة حول العالم بطريقة سريعة وموثوقة وبكلفة مناسبة، سواء كانوا أفرادًا يسعون لدعم أسرهم أو شركات تحتاج إلى حلول دفع دولية مرنة.

وقال، أونور كورسون، رئيس قسم منصات الدفع الجديدة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد : "يحتاج العملاء اليوم إلى حلول دفع سريعة وآمنة يمكنهم الاعتماد عليها في أي وقت ومن أي مكان. تعاوننا STC Bank يتيح ذلك، ومع منصة Mastercard Move، نوفر طريقة سهلة وموثوقة لإرسال واستقبال الأموال بثقة."

من جانبه، قال محمد رفاعي الرئيس التنفيذي المكلف للقطاع التجاري STC Bank : "نسعى لنكون البنك الرقمي الرائد في المملكة، وتعاوننا مع ماستركارد يعزز قدرتنا على تقديم حلول تحويلات مالية مبتكرة ومرنة تدعم الأفراد والشركات وتساهم في نمو الاقتصاد السعودي."

تشير أبحاث ماستركارد إلى أن المستفيدين من التحويلات المالية الدولية يفضلون السرعة والشفافية وسهولة الاستخدام، كما أن العديد منهم يواجهون صعوبة في استلام الأموال بسبب محدودية نقاط الاستلام. وتتيح هذه الخطوة خيارات متعددة لاستلام الأموال، تشمل الحسابات البنكية، والمحافظ الرقمية، والبطاقات، وحتى النقد، لتلبية احتياجات الجميع.

وتوفر منصة Mastercard Move للبنوك والمؤسسات المالية حلول تحويل أموال سريعة وآمنة، محليًا ودوليًا، إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة و150 عملة، مع وصول لأكثر من 95٪ من سكان العالم المتعاملين مع البنوك. كما تتيح المنصة تتبع المدفوعات، معرفة الرسوم، تقدير وقت الوصول، وضمان المبلغ المستلم، مع خيارات استلام مرنة تناسب الجميع.

-انتهى-

#بياناتشركات