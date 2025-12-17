الرياض: وقعت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، اتفاقية إطارية لمدة 5 سنوات مع شركة إريكسون، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: ERIC ، بهدف تسريع عملية تنفيذ البنية الرقمية المتطورة، وتوسيع نطاق تبني التقنيات الرقمية في جميع أنحاء المملكة.

بموجب الاتفاقية، تحصل مجموعة stc على أحدث حلول شركة إريكسون التي تتضمن الأجهزة والبرمجيات الخاصة بتقنيات الجيل الخامس 5G، والحلول السحابية، وخدمات الإدارة المتقدمة، إلى جانب خدمات دعم الشبكات والبنية التحتية، بما في ذلك منتجات الشركات الأخرى.

كما تعمل stc على تسريع نطاق شبكات الجيل الخامس 5G، وطرح تقنيات متطورة مثل شبكة الجيل الخامس المستقلة 5G Standalone وشبكة الجيل الخامس المتقدمة 5G Advanced وتقنية أجهزة الراديو Massive MIMO ، إلى جانب منتجات أنظمة الراديو، ومنصات السحابة، وحلول إدارة الشبكات من إريكسون.

وفي هذا السياق قد أعلنت مجموعة stc في وقت سابق نجاح أول تجربة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنطاق الترددي 7 جيجا هيرتز الممكن لتقنيات 6G بدعم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وقال عبد الله العويني، نائب الرئيس لسلاسل الإمداد لدى مجموعة stc: "تعكس الاتفاقية طويلة الأمد مع إريكسون التزامنا بدعم التحول الرقمي والابتكار في المملكة، حيث نسعى للاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم خدمات اتصال حديثة تدعم عملاءنا، وتسهم في تسريع الابتكار في قطاع الأعمال، ودعم طموحات المملكة ببناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة عالمياً".

من جانبه قال هاكان سيرفيل، نائب الرئيس ورئيس شركة إريكسون في المملكة: "نتشارك مع stc طموحات دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وسنواصل العمل مع stc من أجل تطوير البنية الرقمية، وترسيخ مكانة الاقتصاد السعودي على الساحة العالمية، بما يخدم مصالح stc ويساهم في تحقيق تطلعات رؤية 2030".

من خلال هذه الشراكة الموسعة، تتمكن stc من تعزيز الابتكار ورفع الكفاءة، ودعم ريادة الأعمال، حيث تستفيد المجموعة من تقنيات مثل تقسيم شبكة الجيل الخامس المستقلة لتقديم خدمات اتصال متميزة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مما يفتح المجال أمام فرص أعمال جديدة. كما تستفيد stc من خدمات الإدارة المدعومة بالتقنيات المتقدمة من إريكسون لتحسين أداء شبكتها وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

تساهم هذه الشراكة أيضاً في تلبية متطلبات stc لتوفير شبكة اتصالات متنقلة مرنة وقابلة للتوسع، وجاهزة لمواكبة التطورات المستقبلية، بما يعزز من انتشار التقنيات الرقمية ويدعم الشمول الرقمي في مختلف أنحاء المملكة.

ويأتي توسيع نطاق الشراكة ضمن رؤية stc الاستراتيجية بعيدة المدى، والتي تشمل تعزيز الجاهزية لنشر شبكات الجيل السادس 6G وتطوير شبكات متطورة ذاتية التحسين. كما يعزز هذا التعاون دور stc كمساهم رئيسي في دعم الأولويات الوطنية في مجال تطوير البنية الرقمية، وتعزيز سلامة الشبكات العامة، والشمول الرقمي، بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

