الرياض: أطلقت مجموعة stc تقرير الاستدامة لعام 2024، والذي يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته المجموعة في مجالات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، باعتبارها من الأولويات ذات الأهمية.

ويُبرز التقرير التطور المستمر لمجموعةstc رؤية مستقبلية، تلتزم بتحقيق أهداف الاستدامة عبر مختلف عملياتها، مستندة إلى ثلاث ركائز رئيسية، تشمل الأداء البيئي والمناخ، وتطوير رأس المال البشري من خلال الابتكار الرقمي، والحوكمة القوية والتميّز الأخلاقي.

وتمحورت مبادرات stc في مجال الأداء البيئي والمناخ حول تكثيف الجهود لخفض الانبعاثات، وترشيد استهلاك الطاقة، وبرامج إعادة التدوير. وشملت هذه الجهود إطلاق مشاريع تجريبية للطاقة الشمسية، واستخدام نُظم تعمل بالذكاء الاصطناعي، واتباع نموذج أكثر حكمة في إدارة الطاقة، ما ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق انخفاض بنسبة 3.6% في النطاق الأول، و14.6% في النطاق الثالث، إلى جانب تحقيق انخفاض بنسبة 9.8% في كثافة استهلاك الطاقة.

وحرصت stc خلال العام الماضي على خفض النفايات، بما في ذلك النفايات الإلكترونية، التي تشكل نسبة متزايدة من النفايات العالمية سنويًا. وأطلقت المجموعة العام الماضي مبادرتين ناجحتين للحد من النفايات الإلكترونية، شملت برنامج لإعادة تدوير الأصول منتهية الصلاحية، الذي أسفر عن جمع نحو 4236 طناً من النفايات، أُعيد استخدام 48% منها، في حين أُعيد تدوير 40%، والتخلص من الباقي بطرق مسؤولة بيئياً. وأما برنامج استبدال الأجهزة الذكية، فهدف إلى استبدال الأجهزة الرقمية المستعملة بأخرى جديدة، وساهم في تجديد 52,818 جهاز، وإعادة بيع 97% منها بنجاح.

أما بالنسبة لتطوير رأس المال البشري من خلال الابتكار الرقمي، وفي إطار التزامها ببناء قوة عاملة بمهارات رقمية متقدمة ، تواصل stc تنمية قدرات منسوبي المجموعة، وتعزيز الكفاءات عبر المجتمعات التي تعمل بها. وقد استثمرت بقوة في تنمية القدرات البشرية في عام 2024، حيث قدّمت أكاديمية stc 476,675 ساعة تدريب من خلال أ لأكثر من33 ألف مشارك، بمتوسط 22 ساعة تدريب لكل منهم. واستمرت المجموعة في تطبيق نموذج متوازن في توظيف الكفاءات، يجمع بين معدل سعودة في المملكة بلغ 90%، والحفاظ على التنوع الثقافي من خلال تمثيل 61 جنسية عبر جميع عمليات المجموعة. وحققت stc تقدمًا ملحوظًا في تمثيل المرأة، حيث بلغت نسبة القوى العاملة من الإناث حوالي 15.8% وشغلن 18% من مقاعد مجلس الإدارة، ما ساهم في رفع معدل التوظيف الإجمالي للنساء إلى حوالي 31%.

من جهة أخرى، أسهمت مبادرة الحافلة الذكية، والتي تهدف إلى توعية كبار السن بالمهارات الرقمية الأساسية، في تمكين أكثر من 9,000 مستفيد. وواصلت stc توسيع شبكة الألياف الضوئية لتصل إلى 3.6 مليون أسرة في مختلف مناطق المملكة.

وقد واصلت المجموعة تعزيز أُطر الحوكمة بما يعطي يعطي الأولوية للكفاءات والموارد المحلية، بالتزامن مع بروتوكولات أمن سيبراني قوية، وحققت المجموعة امتثالًا كاملًا في برنامج التدريب الإلزامي على النزاهة، مع توجيه 96% من إجمالي إنفاقها على المشتريات إلى الموردين المحليين. كما لم تسجل المجموعة أي خروقات أمنية أو حوادث تتعلق ببيانات التعريف الشخصية (PII) للعملاء.

ويعكس تقرير الاستدامة لعام 2024 اهتمام المجموعة بتبني مفهوم الاستدامة، حيث تلتزم بتطبيق مبادئها في مختلف عملياتها وحلولها الرقمية المبتكرة، مع تقليل الأثر البيئي لعملياتها، وبناء خدمات اتصال عالمية، تتسم بالنزاهة والموثوقية وتضمن تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

-انتهى-

#بياناتشركات