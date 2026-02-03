الدوحة، قطر : تشارك شركة سناب في قمة الويب قطر بعرض تفاعلي يُسلّط الضوء على الدور المتنامي لتقنيات الواقع المعزز كأداة فعّالة للتحول الرقمي والإبداع والسرد القصصي في مختلف أنحاء المنطقة. ويؤكد هذا العرض التزام سناب الدائم بدعم المنظومة الرقمية في المنطقة من خلال عرض تطبيقات عملية وواقعية للواقع المعزز تُغيّر طريقة تفاعلنا مع الثقافة والفنون والتراث.

وسيشهد الزوار في قمة هذا العام تجربة تفاعلية للواقع المعزز تُجسّد تطور تقنيات سناب، بدءاً من الواقع المعزز عبر الأجهزة المحمولة والتعلم الآلي وحتى الحوسبة القابلة للارتداء والذكاء الاصطناعي التوليدي، لإظهار كيف يمكن استخدام هذه الابتكارات كأداة مفيدة لتحسين حياتنا اليومية إلى جانب كونها أداة للمحادثات اليومية والترفيه. ومع أكثر من عشر سنوات من الابتكار في مجال الواقع المعزز وتوفير منظومة عالمية لصنّاع المحتوى، تعرض سناب كيف تطور الواقع المعزز ليصبح منصةً عملية للتحول الرقمي، مما يُمكّن الشركاء من الانتقال من مرحلة التجريب إلى التطبيق العملي عبر سناب شات، ونظارات Spectacles، ومرايا الواقع المعزز، والقنوات الرقمية الخاصة بها.

وبهذه المناسبة، قال حسين فريجة، نائب رئيس شركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "سعداء بمشاركتنا بقمة الويب هذا العام والتي نسلط الضوء فيها على دور تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح التحول الرقمي الذي تشهده المنطقة. ومع انتقال هذه التقنيات من مرحلة التجريب إلى الاستخدام الفعلي، تُساعد سناب الشركات والمبدعين والمطورين والشركاء على تحويل هذه التقنيات إلى تجارب عملية هادفة. وتعكس مشاركتنا في قمة الويب قطر التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة، وتظهر فعاليات هذا العام، بما فيها التجارب المدعومة بتقنية Spectacles، كيف تساعد تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التوليدي في تمكين السرد القصصي الثقافي والتعبير الفني وخلق لحظات تواصل تفاعلية. كما تسلط الضوء على كيفية دمج سناب للتكنولوجيا والإبداع والتراث بما يتناسب مع الواقع المحلي ويحقق تأثيراً عالمياً."

وعلى سناب شات، يتفاعل أكثر من 350 مليون شخص يومياً مع الواقع المعزز، ويستخدم 80% منهم في المنطقة هذه التقنية يومياً، ما يعزز دورها المحوري كأداة للتعبير عن النفس واكتشاف المحتوى والتواصل من خلال التجارب الرقمية المشتركة. وبدعم من المجتمع العالمي الذي يضم أكثر من 400,000 من المبدعين والمطورين في مجال الواقع المعزز الذين قاموا ببناء أكثر من 4 ملايين عدسة باستخدام Lens Studio، تظهر سناب أن تقنيات الواقع المعزز باتت منصة واسعة النطاق تدعم الاتصالات والتجارة والثقافة والتجارب الحية.

وقد صُممت تجربة جناح سناب لتكون رحلة تفاعلية مستوحاة من الثقافة والفن والتراث، تأخذ الزوار في جولة عبر ثلاث تجارب متميزة ومترابطة. تُسلط كل تجربة الضوء على استخدام مختلف للواقع المعزز، بينما تُظهر جميعها كيف تجمع منصة سناب بين الأجهزة والبرامج والإبداع لإثراء طريقة اختبار الناس للعالم من حولهم. وتُبين هذه التجارب مجتمعةً كيف يتطور الواقع المعزز ليصبح محركاً عملياً للتحول الرقمي، مع توفير المنصة لتطبيقات عملية واسعة النطاق.

تجربة Spectacles في متحف قطر الوطني

تبدأ الرحلة بتجربة ثقافية تُقدم من خلال نظارات Spectacles الخاصة بسناب، بالتعاون مع متحف قطر الوطني. حيث يتفاعل الزوار، من خلال تقنية الواقع المعزز، مع سرد القصص الثقافية في بيئة مكانية مشتركة، مما يُوضح كيف يُمكن لتقنيات الواقع المعزز القابلة للارتداء أن تفتح آفاقاً جديدة للحفاظ على التراث واستكشافه والتفاعل معه. وتستند هذه التجربة إلى اتفاقية التعاون التي أعلنت عنها سناب سابقاً بعد افتتاح مكتبها في قطر، وتأتي في إطار استثمار الشركة المستمر في المشهد الثقافي والإبداعي للبلاد.

متحف: المتحف العربي للفن الحديث

تُسلّط التجربة الثانية الضوء على الفن من خلال مرآة تفاعلية بتقنية الواقع المعزز مستوحاة من متحف: المتحف العربي للفن الحديث. وبالاستفادة من تقنية التعلّم الآلي من سناب، تتيح هذه التجربة للزوار رؤية أنفسهم داخل الحدث عبر عدسات فنية مُستوحاة من روائع الفن العربي الحديث. وتظهر كيف يُمكن للواقع المعزز أن يكون وسيلة إبداعية، يمزج بين التكنولوجيا والتعبير الفني لتعزيز التفاعل مع الفن المعاصر والثقافة البصرية.

كشك التصوير بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي

تُختتم الرحلة بكشك تصوير بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بطابع تراثي، حيث يُمكن للزوار الحصول على تذكار رقمي شخصي يضم أحد المعالم الثقافية البارزة في قطر كخلفية. وتُبرز هذه التجربة كيف يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لخلق لحظات شخصية ذات مغزى، مع الاحتفاء بالهوية والمكان والتاريخ من خلال التكنولوجيا.

وستشارك سناب أيضاً على المنصة الرئيسية لقمة الويب قطر، حيث ستلقي ريش سيدهو، المدير العالمي الأول للابتكار والتسويق في Specs & Lens Studio، كلمة بعنوان "من سناب شات إلى سبيكس: تعزيز الطابع الإنساني للحوسبة". وستتناول سيدهو في هذه الجلسة تطور سناب على مدى أكثر من عقد، وكيف أن تركيز الشركة على الحضور والأصالة والتواصل الإنساني الحقيقي قد ساهم في تشكيل نهجها في الحوسبة القائمة على الكاميرا، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي.

ومن خلال مشاركتها في قمة الويب قطر، تواصل سناب قيادة الحوارات حول دور الواقع المعزز في مستقبل التواصل والإبداع، مع دعم المطورين والمبدعين والمؤسسات في استكشاف طرق جديدة لبناء تجارب رقمية غامرة بإطار ثقافي محلي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

