الكويت: أعلن بنك برقان عن إضافة ميزة جديدة إلى خدمة SoftPOS المبتكرة، تتيح للتجار ورواد الأعمال الآن قبول مدفوعات البطاقات الائتمانية مباشرة من خلال هواتفهم الذكية. وتأتي هذه الإضافة، المدعومة من شركة KNET، ضمن جهود البنك لتعزيز الحلول الرقمية، ليكون بنك برقان من أوائل البنوك في الكويت التي توفر خدمة SoftPOS لقبول جميع أنواع البطاقات دون الحاجة إلى أجهزة نقاط بيع تقليدية.

وتحوّل خدمة SoftPOS الهاتف الذكي إلى جهاز نقاط بيع آمن بالكامل، مما يمنح التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وسيلة سهلة وفعّالة لقبول المدفوعات في أي وقت ومن أي مكان. وتنسجم خدمة SoftPOS مع رؤية الكويت لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين التجار من تبنّي حلول دفع مرنة وحديثة.

وتعقيباً على تحديث الخدمة، قال السيد/ عبد الله حسين المقصيد، مدير تنفيذي- إدارة خدمات التجار في بنك برقان: "تماشياً مع التزامنا بدعم رؤية الكويت 2035 والمساهمة في تحويل اقتصادنا إلى رقمي، وانسجاماً مع مسيرتنا في التحول الرقمي، نواصل استثمارنا في أحدث التقنيات المالية لضمان أعلى مستويات السهولة، والراحة، والأمان في العمليات التجارية اليومية لعملائنا.

وتُعد خدمة SoftPOS مُصمّمة خصيصاً لدعم احتياجات الأعمال التي تتطلّب مرونة عالية، بما في ذلك متاجر البيع المؤقتة (Pop-up stores)، وخدمات التوصيل، وسائقي سيارات الأجرة وغيرها من المشاريع. وبذلك، يتمكّن أصحاب المشاريع من خلال هواتفهم الذكية قبول جميع المعاملات، سواءً ببطاقات السحب الآلي أو بالبطاقات الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق، أو عبر محافظ الدفع الرقمية مثل Google Pay وApple Pay وغيرها. ويمكنهم أيضاً الاستفادة من هذه الخدمة لتجنّب تكلفة شراء أجهزة نقاط البيع التقليدية وتكاليف صيانتها. والأهم، أن خدمة SoftPOS تضمن تبسيط وسرعة كل عملية دفع من خلال خاصية "التمرير للدفع- Tap to pay"، مما يعزز التجربة المصرفية لدى عملائنا.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز نظام SoftPOS بتطبيق معايير متقدّمة لحماية البيانات والأمن السيبراني، يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي، ومع استراتيجية بنك برقان لإدارة المخاطر. وتتضمن العمليات المشفرة أعلى درجات الأمان للحفاظ على بيانات العملاء وسرية معاملاتهم، وحمايتها ضد أي محاولات للاختراق أو السرقة.

ولأصحاب المشاريع الذين يرغبون في توفير تجربة دفع سلسة ومبتكرة لعملائهم، يمكنهم الاطلاع على كافة المعلومات المتعلّقة بخدمة SoftPOS من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك برقان: (www.burgan.com). وللاستفسار أو طلب الخدمة، يمكن الاتصال مباشرةً بمركز خدمة العملاء على الرقم 1804080.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدّم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان، وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس)، بنك برقان - تركيا (تركيا)، وبنك الخليج المتحد (البحرين). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استناداً إلى قيم المسؤولية، الشفافية، روح الفريق، الشغف التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعاً بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة LEED v4.1 O+M: EB الذهبية عن مقرّه الرئيسي، إلى جانب حصوله على شهادة ISO/IEC 27001: 2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وشهادة ISO/IEC 27701: 2019 لأنظمة إدارة خصوصية المعلومات (PIMS)، وشهادة ISO/IEC 20000-1: 2018 لأنظمة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSMS)، وشهادة الآيزو 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة لنظام إدارة الجودة (QMS)، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاً بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

