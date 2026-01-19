تويوتا، اليابان-(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")- أعلنت اليوم شركة SkyDrive Inc. (SkyDrive)، الرائدة في تصنيع طائرات eVTOL (*1)، أنها توصلت إلى تفاهم عام مع شركة AeroGulf Services Company LLC بشأن الشراء المحتمل لعدد 20 طائرة eVTOL من فئة "SKYDRIVE (طراز SkyDrive SD-05)". تحدد هذه الاتفاقية الإطار العام للصفقة، بما في ذلك هيكل التسعير والجداول الزمنية للتسليم، لشراء 10 وحدات في عام 2028، و10 وحدات إضافية في عام 2029. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ عمليات الشراء المحتملة هذه تمثل محطة مهمة في مسيرة شركة SkyDrive نحو التسويق التجاري الكامل لطائراتها.

تمثل هذه الاتفاقية أول استكشاف تفصيلي تجريه شركة SkyDrive للمعايير التجارية مع عميل خارج اليابان، كما تُعدّ خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرة التطوير الدولي لأعمالنا، إذ إنها تُظهر التزام شركة SkyDrive بخدمة العملاء على مستوى العالم، وتؤكد على الاهتمام الذي توليه شركة SkyDrive لمزاولة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة. تتضمن التفاصيل التي شملتها الاتفاقية آليات التسعير وتخطيط عمليات التسليم.

إضافةً إلى ذلك، ترتقي هذه الشراكة البنَّاءة بشركة AeroGulf Services، الشركة الرائدة في خدمات تأجير الطائرات الهليكوبتر بدبي، إلى مكانة ريادية في مجال التنقل الجوي المتقدم في الشرق الأوسط، مع توفير تكنولوجيا طيران متطورة وخالية من الانبعاثات للعملاء.

لمحة عامة

تتمثل مهمة شركة SkyDrive في "قيادة ثورة التنقل التي تحدث مرة كل قرن" عن طريق تطوير طائرات eVTOL التي تدمج وسائل التنقل الجوية بسلاسة ضمن وسائل النقل اليومية، وعقب نجاح الرحلات الاستعراضية في معرض Expo 2025 في أوساكا (2*)، تركز الشركة الآن على المحطة الرئيسية التالية: تحقيق هدف التسويق التجاري الكامل بحلول عام 2028.

تلتزم شركة AeroGulf Services بتطوير مشروع سياحي جديد يستخدم وسائل نقل من الجيل التالي ومراعية للبيئة، وعقب توقيع مذكرة تفاهم (MOU) في فبراير 2025 لتقييم مسارات الرحلات التجارية فوق جزيرة نخلة جميرا الشهيرة في دبي، اتفقت الشركتان لاحقًا على طلب مسبق لما يصل إلى 50 طائرة (*3).

نتيجة للمناقشات المكثفة التي أعقبت الشراكة الأولية، انتقلت الشركتان الآن من "مرحلة التقييم" إلى مرحلة التوصل إلى اتفاق رسمي على الشروط الأساسية لشراء 20 طائرة من فئة "SKYDRIVE (طراز SkyDrive SD-05)"، وتشمل هذه الاتفاقية، التي تتناول آليات التسعير وجدول التسليم، تسليم 10 وحدات في عام 2028، و10 وحدات إضافية في عام 2029. ويجدر هنا ذكر أنَّ عمليات التسليم هذه تهدف إلى دعم الجدول الزمني المحدد لتسويق خدمات طائرات eVTOL التابعة لشركة AeroGulf في دبي، بدءًا من عام 2028.

ستواصل شركة SkyDrive تعاونها الوثيق مع AeroGulf Services للوفاء بالجدول الزمني للتسليم والتسويق التجاري المشار إليه أعلاه.

تصريحات

السيد Tomohiro Fukuzawa، مؤسس SkyDrive Inc.‎ ومديرها التنفيذي

يُعدّ التوصل إلى تفاهم عام بشأن المعايير التجارية لما يصل إلى 20 طائرة من طراز SkyDrive مع شركة AeroGulf Services، الشركة الرائدة في خدمات تأجير الطائرات الهليكوبتر بدبي، خطوة مهمة نحو التسويق التجاري العالمي، ومصدر إلهام كبير لفريقنا. وإنني أرى أنَّ هذه الخطوة البارزة تؤكد على دور منطقة الشرق الأوسط كمحور إستراتيجي حيوي في تحقيق رؤية SkyDrive المتمثلة في جعل التنقل الجوي جزءًا من الحياة اليومية.

عن طريق وضع إطار يتناول آليات التسعير وجدول التسليم لعامي 2028 و2029، نقترب أكثر من الانتقال من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل. وسيُبرز التركيز على جزيرة نخلة جميرا الأيقونية دور تكنولوجيا طائرات eVTOL في إحداث تحوّل ملموس في قطاع السياحة والتنقل الحضري، وبفضل شراكتنا التصنيعية مع شركة Suzuki Motor Corporation، نؤكد التزامنا بتسليم طائرات آمنة وذات جودة عالية. كما نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركة AeroGulf Services في غمار سعينا الهادف إلى تعزيز مكانة دبي والانطلاق بها إلى آفاق الطيران المستدام الرحبة.

فهد محمد مير هاشم خوري، المدير التنفيذي لشركة AeroGulf Services Company LLC

على مدى ما يقرب من نصف قرن، كانت AeroGulf نبض سماء دبي. فقد كنا نحن أول من خاض تحدي التحليق بطائرات الهليكوبتر إلى منصات النفط، وذلك تزامنًا مع بدايات انطلاقة مسيرة هذه المدينة. واليوم، نحتفي بهذا الإرث بتأكيد دورنا الريادي مرة أخرى.

إنَّ شراكتنا مع SkyDrive تتجاوز كونها مجرد صفقة تجارية؛ فهي تمثل استثمارًا في كوادرنا وفي مستقبل وطننا. وهدفنا هو إعادة الطيران إلى المجتمع في أبهى صوره: هادئ، مستدام، وسلس، بما يتوافق مع قوانين الطبيعة. ثم إنَّ توفير هذه الطائرات العشرين من طراز eVTOL في دبي هو استمرار للتأكيد على أنَّ سماءنا ستظل رمزًا للتقدم الذي يحترم بيئتنا وإرثنا على حد سواء.

نحن في دبي، لا ننتظر المستقبل، بل نخط سطوره بأيدينا. وقد كانت AeroGulf حاضرة منذ البداية، ونحن نعمل اليوم لضمان أن يكون الفصل القادم في مجال الطيران جريئًا وملهمًا كما كان في بدايته.

نبذة عن AeroGulf Services Company LLC

تُعدّ AeroGulf Services، التي تأسست في عام 1976، أول مشغل تجاري للطائرات الهليكوبتر في دبي متخصص بشكل رئيسي في تشغيلها وصيانتها. كما تقدم الشركة طيفًا متنوعًا من خدمات الطيران، يشمل خدمات نقل البضائع، والتصوير الجوي، وخدمات الطوارئ الطبية (EMS). هذا، وتشتهر شركة AeroGulf Services بخبرتها الفنية المتميزة في مجال الصيانة، وهي الشريك المفضل لكل من الشركات الخاصة والجهات الحكومية.

https://www.aerogulfservices.com/‎

نبذة عن SkyDrive Inc.‎

تُعدّ SkyDrive شركة يابانية متخصصة في صناعة طائرات eVTOL تهدف إلى "قيادة ثورة التنقل التي تحدث مرة كل قرن". وقد بدأت الشركة اختبار النماذج الأولية لطائرات eVTOL في عام 2014، وذلك قبل تأسيسها رسميًا في عام 2018، وفي إطار رؤيتها المستقبلية للنقل الحضري، ستصبح طائرات eVTOL عنصرًا معتادًا في حياة المدينة. ففي عام 2019، أصبحت SkyDrive أول شركة تحلق بطائرة eVTOL مأهولة في اليابان. أما في 2025، نجحت الشركة في عرض طائرة eVTOL من طراز "SKYDRIVE"، أول منتج من نوعه للشركة من فئة eVTOL، إذ أطلقت رحلات تجريبية في معرض أوساكا، شهدها آلاف الزوار على مدار شهر كامل. وفي مارس 2024، بدأت شركة SkyDrive إنتاج طائرة "SKYDRIVE" في مصنع تملكه شركة Suzuki Motor Corporation، الشريك الرسمي لشركة SkyDrive في الإنتاج. هذا، وتتعاون شركة SkyDrive مع سلطات الطيران المدني في اليابان والولايات المتحدة للحصول على شهادة الاعتماد لطائرة "SKYDRIVE"، بهدف إدخال الطائرة إلى الخدمة بحلول عام 2028. وأخيرًا وليس آخرًا، يقع مقر شركة SkyDrive في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي، ويترأسها المدير التنفيذي Tomohiro Fukuzawa، المهندس ورائد الأعمال.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: https://en.skydrive2020.com/‎

ملاحظات المحرر:

(*1) كلمة "eVTOL" هي اختصار يشير إلى الطائرات الكهربائية عمودية الإقلاع والهبوط. وكما يشير الاسم، يمكن لطائرات eVTOL الإقلاع والهبوط من دون الحاجة إلى مدرج، إذ إنَّ طائرات eVTOL هذه تعمل بالكهرباء وتضم تقنيات متقدمة للتحكم الآلي في الطيران.

