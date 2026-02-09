خطة توسع طويلة الأمد، وضخ استثمارات في عده مشروعات بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 للتنمية الحضارية المستدامة.

تسعي Sky Innovo Developments لتوطين خبرات عالمية داخل السوق المصري تتماشي مع الطابع الثقافي والتطور المعماري.

لتوطين خبرات عالمية داخل السوق المصري تتماشي مع الطابع الثقافي والتطور المعماري. تعمل Sky Innovo Developments على تطبيق معايير وتصاميم معمارية عالمية في تنفيذ مشروعاتها.

تلتزم شركة Sky Innovo Developments بتطوير مجتمعات عمرانية وتوفير تجربة معيشية فريدة.

القاهرة: أطلقت شركة Sky Innovo Developments مشروع Park St. Edition كأول مشروع تطوير عقاري مباشر لInnovo Group في مصر ، والذي يقع عند المدخل الرئيسي للقاهرة الجديده. وقد قدمت Sky Innovo Developments هذا المشروع كنموذجًا متكاملًا في التنمية الحضارية والتطوير العمراني ، يجمع بين التخطيط الهندسي، والتكنولوجيا الحديثة، والبنية التحتية الذكية، بما يضمن تنفيذ مستدام. ويعد هذا المشروع أولي المشروعات التي تجسد الدمج بين الوحدات السكنية، والأنشطة التجارية، والخدمات، إضافة إلى المسطحات الخضراء، بما يعزز من جودة الحياة ويقدم تجربة سكنية متكاملة.

وبلغ حجم إستثمارات مشروع Park St. Edition ما يقرب من 16.05 مليار جنيه مصري علي مساحه 24,329 متر مربع. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي يتيح الوصل للطرق الرئيسية والخدمات المحيطة مما يرسخ التجربة الفريدة للحياة المتكاملة. ويحاط المشروع بمرافق تجارية وترفيهية حيوية تشمل Park St. East، 5A، وU Venues، مما يوفر خيارات متنوعة للتسوق، والترفيه مما يمنح المشروع طابعًا فريداً.

وأشار بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لInnovo Group وعضو مجلس إدارة Sky Innovo Developments،"أن المجموعة تعمل علي تقديم نموذج شامل تم تطويره وفقاً رؤية متكاملة تجمع بين الاستدامة، والرفاهية، وكافه سبل التخطيط الحضاري الحديث."

والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث تم بيع الوحدات بالكامل، مما يؤكد علي ثقة العملاء في رؤية الشركة وجودة مشروعاتها. أما فيما يخص الأعمال الإنشائية فهي تسير وفقاً الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لإطلاق مراحل جديدة خلال عام 2026.

وعلي صعيد أخر، أكد بيشوي عزمي، "نرى في مصر واحدة من أكبر فرص النمو في المنطقة، ولذلك نستثمر برؤية طويلة

الأمد .ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع Sky Investments Holding، ننقل خبرات Innovo Group العالمية إلى السوق المصري لتطوير مجتمعات متكاملة وذكية تخلق قيمة حقيقية للاقتصاد وللسكان، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030".

وتعد شركة Sky Innovo Developmentsرائدة في التنمية الحضارية فهي تطبيق معايير وتصاميم معمارية عالمية لتنفيذ مشروعاتها ، مع الالتزام بأفضل ممارسات الاستدامة البيئية، وتقديم مجتمعات عمرانية توفر تجربة معيشية متوازنة تجمع بين السكن والعمل والترفيه،ومرافق خدميه متكامله.

وتم تأسيس شركة Sky Innovo Developmentعام 2024 من خلال شراكة إستراتيجية تجمع بين Sky Investments HoldingوInnovo Group. وقدمت Sky Innovo Developmentsمشروعها الاول Park St. Edition كمشروعاً متعدد الاستخدامات يعكس إتجاه جديد للتطوير العمراني المميز.

وقد تأسست Sky Investments Holdingعام 1997، وتعد شركة رائدة في مجال الإستثمار وتعمل في السوق المصري ، مع استثمارات بلغت 16 مليار جنيه مصري خلال السنوات الخمس الماضية وسجل حافل في القطاع العقاري من خلال محفظة Park St. أما Innovo Group، فهي مجموعة عالمية متخصصة في تصميم، تنفيذ، تطوير وتمويل كبرى المشروعات العقاريه والبنية التحتية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في لندن بالممكلة المتحدة. وتعمل عبر أربع قارات من خلال محفظة تضم أكثر من 130 مشروعًا. وتعتمد المجموعة على أحدث التقنيات وأفضل ممارسات الاستدامة في مختلف مشروعاتها. وتضم فريق عمل يتجاوز 15 ألف موظف في أكثر من عشر دول حول العالم.

ويضع هذا التحالف Sky Innovo Developmentsفي مكانه مطور مبتكر يساهم في صياغة نمط الحياة الحضرية من خلال مجتمعات مختلفه تتواكب مع التطوير الحضري ومتطلبات المستقبل.

