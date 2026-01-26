في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين Sky Investments Holding وInnovo Group، يواصل التحالف الاستثماري الهندسي عبر Sky Innovo Developments ترسيخ نموذج متكامل للتطوير العقاري المستدام، يجمع بين الرؤية الاستثمارية طويلة الأجل والخبرة الهندسية العالمية، بما يسهم في إعادة تعريف مفاهيم التنمية العمرانية في السوق المصري، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويمثل هذا التحالف إطاراً مؤسسياً طويل الأجل لا يقتصر على تطوير مشروعات عقارية تقليدية، بل يهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية متوازنة تضع الإنسان وجودة حياته في قلب عملية التطوير، من خلال الدمج بين التصميم الذكي، والاستدامة البيئية.

مشروع Sky Innovo Developments الأول “Park St. Edition” في القاهرة الجديدة هو مجمع سكني وتجاري فريد من نوعه يجمع بين الصحة والاستدامة، ويُمثل نموذجًا جديدًا للتطوير العقاري في مصر. تبلغ الاستثمارات في المشروع ما يقرب من 16.05 مليار جنيه مصري، وتبلغ مساحة الأرض 24,329 متر مربع، في حين تصل مساحة المباني إلى 103,000 متر مربع، ما يعكس التزام Sky Innovo Developments بالابتكار وكفاءة استخدام الموارد وخلق بيئة عمرانية مستدامة وصحية.

وفي هذا الإطار، تواصل Sky Innovo Developments العمل على سلسلة مشاريع تطويرية في مواقع استراتيجية، من المقرر الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط الشركة للنمو المدروس، ويعكس التزام التحالف بتقديم حلول عمرانية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري، وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

وقال أيمن حسين، رئيس مجلس إدارة Sky Investments Holding، ورئيس مجلس إدارة Sky Innovo Developments، إن هذا التحالف يعكس رؤية الشركة القائمة على الاستثمار طويل الأجل في مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، موضحاً أن التعاون مع Innovo Group أتاح تطوير نموذج عقاري متكامل يتجاوز المفهوم التقليدي للبناء، ليضع جودة الحياة والاستدامة في صدارة أولويات التنمية العمرانية.

وأضاف أن مشروع Park St. Edition يجسد هذه الرؤية من خلال تصميمات تراعي الصحة والابتكار والاستدامة، مشيراً إلى أن الإقبال الذي شهده المشروع ومعدلات المبيعات القوية تعكس تطور وعي السوق المصري، وتزايد الطلب على مشروعات تتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكداً أن Sky Innovo Developments تمثل منصة لإطلاق مشروعات رائدة خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أكد بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لGroup Innovo و عضو مجلس الادارة فيSky Innovo Developments، أن الشراكة تمثل تكاملاً حقيقياً بين رؤية استثمارية محلية راسخة من خلال Sky Investments Holding وخبرة هندسية عالمية من خلال Innovo Group في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية على مستوى أربع قارات: أوروبا، أفريقيا، آسيا، وأمريكا الشمالية، مضيفاً أن هذا التعاون يهدف إلى تطبيق المعايير الدولية في التطوير العقاري بما يتوافق مع السوق المصري.

وأوضح أن Innovo Group تلتزم بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، سواء من حيث كفاءة استخدام الطاقة، أو الاعتماد على مواد صديقة للبيئة، أو تصميم مساحات تعزز الصحة والرفاهية، مؤكداً أن مشروع Park St. Edition يجسد نموذجاً تطويرياً متقدماً يربط بين التخطيط العمراني الحديث، وتحسين جودة الحياة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وجدير بالذكر أن هذة الشراكة تستهدف استغلال الخبرات الواسعة التي يتمتع بها هذا التحالف من اجل بناء وتطوير مشروعات سكنية وتجارية متكاملة تركز على توفير مجتمعات تجمع بين الصحة والاستدامة.

