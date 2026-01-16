الرياض، المملكة العربية السعودية: في شراكة استراتيجية تجمع بين الخبرة العالمية والرؤية الطموحة، تعاونت "أتكنز رياليس"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التصميم والهندسة، مع شركة القدية للاستثمار، على تطوير أول متنزّه ترفيهي يحمل علامة Six Flags في المملكة العربية السعودية، والذي يُعد أول مشروع للعلامة يتم تطويره وتنفيذه بالكامل خارج أمريكا الشمالية. ويمثل هذا المشروع إنجازاً بارزاً، حيث يقدّم تجربة ترفيهية عالمية المستوى ضمن حافظة تضم 70 مشروعاً رئيسياً، ليواكب النمو المتسارع الذي تشهده المملكة في مجالي الترفيه والسياحة.

أُقيمت مراسم الافتتاح تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في حدث تاريخي يتمثّل في تدشين أول وجهة ترفيهية كبرى ضمن مشروع مدينة القدية. كما يشكّل افتتاح هذا المتنزه محطة فارقة في مسيرة تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، إذ يعكس التقدم المحرز في تطوير وجهات ترفيهية ضخمة وذات تنافسية عالمية ويعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة على خريطة الترفيه والسياحة الدولية.

يقع متنزّه Six Flags مدينة القدية جنوب غرب مدينة الرياض ويمتد على مساحة 320 ألف متر مربع. يقدّم المتنزّه 10 ألعاب مشوّقة موزعة في ستة عوالم ترفيهية غامرة، تحتضن 28 لعبة وتجربة ترفيهية، إلى جانب مجموعة متنوعة من 35 مطعماً ومتجراً للبيع بالتجزئة. يقدم هذا المشروع تجربة مبتكرة مقارنة بمتنزّهات Six Flags التقليدية، حيث يدمج نموذجا السرد القصصي من خلال عوالم تفاعلية تمنح الزائر إحساساً بالانغماس الكامل منذ لحظة دخوله إلى المتنزه. وقد جرى تصميم هذه البيئات الترفيهية بعناية لتكون متوافقة مع الهوية السعودية، مستلهمة عناصرها من الثقافة المحلية، مع مراعاة السياق الجغرافي والثقافي للمملكة.

تعاونت "أتكنز رياليس" مع شركة القدية للاستثمار منذ المراحل الأولى لوضع الرؤية والتصورات الأولية، وصولاً إلى التنفيذ والتسليم، حيث تولّت تقديم حزمة متكاملة من خدمات التصميم والهندسة متعددة التخصصات، شملت التصميم المعماري، والهندسة الإنشائية، والبنية التحتية، وتصميم المساحات العامة، وتكامل الألعاب الترفيهية. وقد تولّت "أتكنز رياليس" الإبداعية الداخلية الإشراف على تطوير التصاميم، بالتنسيق الوثيق مع عدد من الخبراء والمهندسين المتخصصين، لضمان الجمع بين الإبداع الفني والدقة الهندسية.

وفي معرض تعليقه، قال ماثيو ترايب، المسؤول العالمي عن الأسواق في وحدة المباني والمواقع والمجتمعات في شركة "أتكنز رياليس": "يعكس مشروع متنزّه Six Flags مدينة القدية حجم وطموح استثمارات المملكة العربية السعودية في قطاع الترفيه والسياحة. وقد استدعى تنفيذ مشروع بهذا المستوى من التعقيد تعاوناً وثيقاً مع شركة القدية للاستثمار، بالإضافة إلى تنسيق دقيق ومتكامل بين فرق الإبداع والتصميم والهندسة، لضمان تقديم تجربة ترفيهية متكاملة تلبي المعايير العالمية."

وأشار برادلي كاروك، المدير العالمي للتصميم الإبداعي والفني للعروض لدى "أتكنز رياليس": "من خلال هذا المشروع، نعيد تعريف مفهوم تجربة الترفيه في المنطقة، حيث تلتقي التقنيات المتقدمة بالإبداع غير المحدود. يتمثّل هدفنا في تقديم تجارب غامرة وفريدة لا تُنسى للزوار، من خلال دفع حدود الابتكار والسرد القصصي، لخلق وجهة عالمية المستوى تجمع بين الترفيه الاستثنائي والتجربة الفريدة."

من جانبها، قالت بهار جعفر زاده، رئيسة قسم إدارة العمارة والتصميم لدى "أتكنز رياليس": "يسلّط تصميمنا لمتنزّه Six Flags مدينة القدية الضوء على الإمكانيات الهائلة التي تتحقق عندما يلتقي الإبداع، والعمارة، والهندسة في تناغم كامل. ساهمنا في تحويل رؤية جريئة إلى واقع ملموس، من خلال بناء ستة عوالم غامرة تقدّم رحلة سلسة تضع تجربة الزوار في قلب كل تصميم. بدءًا من الأساسات الممتدة على أطراف المنحدرات وصولاً إلى المساحات المستوحاة من الثقافة المحلية، نجحنا في التغلّب على تحديات غير مسبوقة، دون التنازل عن معايير السلامة، أو قوة السرد، أو جودة التنفيذ. وهذا ما سمح لنا بتطوير متنزّه آمن وجاهز للمستقبل، يضع معايير جديدة في قطاع الترفيه ويعكس رؤية المملكة 2030."

يضمّ متنزّه Six Flags مدينة القدية مجموعة من 5 ألعاب تفاعلية قياسية جديدة، حطمت جميعها أرقاماً عالمية في الارتفاع، والسرعة، والحجم. تقدم هذه الألعاب تجارب استثنائية لا مثيل لها، وتشمل: "فالكون فلايت" (Falcons Flight) اللعبة الأبرز، وهي أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم؛ و"برج سيروكو" (Sirocco Tower)، أطول برج السقوط العمودي الحر المنفرد في العالم؛ و"جيروسبين" (Gyrospin)، أطول أرجوحة ترددية في العالم؛ و"سبتفاير" (Spitfire)، أطول أفعوانية ثلاثية الإطلاق معلّقة في العالم؛ و"آيرون راتلر" (Iron Rattler) أطول أفعوانية مائلة في العالم.

يعكس افتتاح علامة Six Flags التجارية للملاهي والمتنزهات الترفيهية في مدينة القدية التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز السياحة المحلية وتنويع الاقتصاد عبر تطوير وجهات ترفيهية واسعة النطاق. كما يُساهم المشروع في تسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين شركة القدية للاستثمار و"أتكنز رياليس" في تقديم مشاريع معقدة ومتطورة، تدعم الأهداف الطموحة للمملكة في مجال النمو المستدام.

