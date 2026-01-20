أبوظبي: أعلنت اليوم شركة SIRBAI عن الإطلاق الرسمي لأول تقنية لأسراب الطائرات المسيّرة المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط خلال معرض يومكس 2026، المنصة العالمية للأنظمة غير المأهولة والقدرات المستقلة، ما يمثل دخول الشركة إلى قطاع تقنيات الدفاع. مصممة للأنظمة الجوية غير المأهولة، تُمكّن المنصة عدة طائرات مسيّرة من التعاون بدرجة عالية من الاستقلالية، حتى في البيئات الصعبة والمتنازع عليها. وبصفتها أول شركة في المنطقة توفر تلك القدرة المتقدمة، ستعيد SIRBAI تعريف ساحات المعارك المعاصرة عبر تقنيات مستقلة مبتكرة وقابلة للتوسع، لترسي بذلك معايير جديدة لأنظمة المهام المرنة والسهلة للمشغلين والمصممة لعمليات الدفاع الحديثة.

وتدخل شركة SIRBAI السوق باعتبارها لاعبا رائدا في مجال الاستقلالية الدفاعية وتقنيات الأسراب الذكية. وقد طوّر هذه المنظومة أكثر من 40 مهندساً متخصصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستقلالية والروبوتات، اعتمادا على أبحاث متقدمة أُجريت في أبوظبي، بما يشمل قدرات من معهد الابتكار التكنولوجي. وتتمثل مهمة الشركة في مساعدة الدول على تطوير أنظمة دفاعية آمنة ومرنة عبر تقنيات عملية لأسراب مستقلة ممكّنة بالذكاء الاصطناعي. ويمكّن نموذجها الذي يولي الأولوية للبرمجيات، ومجموعتها التكنولوجية المطورة داخلياً بالكامل من التطوير السريع للقدرات، وتقديم ضمانات أمنية عالية المستوى، وتوفير مرونة تشغيلية عبر بيئات التطبيق.

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "يشكّل إطلاق SIRBAI للجيل المقبل من تكنولوجيا الأسراب محطة مهمة لمنظومة تقنيات الدفاع في المنطقة. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع عمليات الطائرات المسيّرة المستقلة، ترسي SIRBAI معياراً جديداً لأنظمة المهام المرنة والمتمحورة حول المشغّل. يعتز معهد الابتكار التكنولوجي بدعم ذلك الإنجاز، ما يظهر التزامنا المشترك بتقديم تكنولوجيا متقدمة تعزز الأمن الوطني وتطور القدرات الدفاعية حول العالم".

كما تقدم التقنية الجديدة نهجًا قابلًا للتوسع وسهل الاستخدام للمشغلين لعمليات الأسراب المستقلة، لتدعم المهام الدفاعية التي تتراوح من المراقبة والحماية إلى التنسيق المتقدم بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة. وعن طريق دمج التخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمهام، واتخاذ القرارات ببنية موزعة، والتنسيق الآني، تقلل منصة SIRBAI الأعباء على المشغّلين بالتوازي مع الارتقاء بفعالية المهام والمرونة. ويدمج النظام المعياري والشامل التخطيط للمهام والقيادة وتنفيذ السرب في منصة موحدة، ما يسرّع دورات اتخاذ القرار ويمكّن التحكم الفعال بأساطيل الطائرات المسيّرة بعبء ذهني أقل.

وأوضح الدكتور داريو ألباني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة SIRBAI: "تعمل الشركة على سد الثغرة بين نية الإنسان والتنفيذ المستقل للمهام، ما يمكّن التنسيق السلس عبر الأنظمة المأهولة وغير المأهولة. وفي حين تضمن منصتنا استقلالية مرنة، وتدفقاً مستمراً للمعلومات، واستجابة عاجلة ضمن البيئات الصعبة وسريعة التغير، فإنه من خلال المحافظة على الترابط والتعاون بين المشغلين والأصول المستقلة، تقدّم SIRBAI الموثوقية والأفضلية التشغيلية اللازمة للمهام المعاصرة".

وتم تصميم تكنولوجيا SIRBAI لتحقيق تأثير ميداني وضمان إمكانية توسع جاهزة للمستقبل، وتتكامل بسلاسة مع مجموعة واسعة من المنصات، بدءاً من الطائرات المسيّرة التكتيكية المدمجة ووصولاً إلى المركبات الجوية القتالية غير المأهولة المتقدمة. وأُنشئ النظام للبيئات المتنازع عليها والمحرومة من نظام تحديد المواقع العالمي، ويستخدم ملاحة مرنة للحفاظ على تنسيق عمليات السرب في مواجهة التشويش أو تدهور الاتصالات، مع ضمان إشراف المشغّل عند الضرورة.

نبذة عن SIRBAI

SIRBAI هي شركة متخصصة في مجال تقنيات الدفاع تعمل على إعادة تعريف سيناريوهات العمليات الحديثة عبر تقنيات الأسراب اللامركزية الذكية والمبتكرة. وتتخصص SIRBAI في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم والأنظمة المستقلة وأسراب الطائرات المسيّرة والتعاون بين الإنسان والآلة لتقديم حلول مرنة قابلة للتطوير وجاهزة للمهام بما يلبي احتياجات عمليات الدفاع والأمن المستقبلية. وتأسست SIRBAI على يد خبراء في الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والدفاع، وتعتمد في عملها بشكل أساسي على منهجية برمجية متطورة تمكّن من بناء منصة معيارية تتيح اتخاذ القرارات السريعة والتكامل السلس والاستقلالية في بيئات العمليات المعقدة. وتتمثل رسالة SIRBAI في دعم الدول ومساعدتها على بناء مستقبل آمن من خلال تقنيات الأسراب الذكية المصممة لتواكب متطلبات المستقبل.

