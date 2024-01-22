الرياض: أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن توقيع شركتها التابعة sirar by stc اتفاقية شراكة استراتيجية مع الخطوط الحديدية السعودية (سار) المالك والمشغل لشبكات الخطوط الحديدية بالمملكة بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير أمن تقنية المعلومات والابتكار التقني. وستعمل مجموعة stc على دعم هذا التحالف الذي يعكس التعاون الوثيق بين الطرفين، ويمثل خطوة استراتيجية في سبيل تعزيز الخبرات الوطنية في مجال أمن تقنية المعلومات ضمن قطاعات البنية التحتية الأساسية.



تمدد هذه الاتفاقية على مدار 3 سنوات، ستقوم sirar by stc، المتخصصة في خدمات الأمن السيبراني الشاملة، بتوفير حلول أمنية متقدمة لحماية أنظمة تقنية المعلومات لشبكة الخطوط الحديدية لـ"سار" وذلك بهدف ضمان سلامة وأمن خدمات السفر والشحن التي تقدمها الشركة عبر انحاء المملكة. كما تعكس الالتزام طويل الأمد لدعم الشبكة في مجال الابتكار الرقمي كأحد العوامل المساهمة في ضمان عمل منظومة السكك الحديدية في المملكة وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة. وستمهّد هذه الاتفاقية الطريق نحو مزيد من جهود التعاون والشراكة بين القطاعين بما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية في المجالات التقنية.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تعكس إلتزام مجموعةstc والخطوط الحديدية السعودية (سار) الراسخ بدعم خدمات الاتصال الآمن وتعزيز الترابط بين مختلف مسارات السكك الحديدية في المملكة. كما تواصل stc دورها الريادي في تعزيز الابتكار ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يساهم في تأمين مستقبل واعد يعزز من مكانة المملكة في المجال التقني.

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