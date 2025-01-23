في خطوة تعكس نجاح استراتيجيتها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت منصة "سايد أب – SIDEUP "، الرائدة في خدمات لوجستيات التجارة الإلكترونية، عن إطلاق خدماتها في سلطنة عُمان بافتتاح فرعها الإقليمي الثالث في مسقط ، لتقديم خدماتها الذكية للشركات وتعزيز حركة التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن، وذلك بعد نجاحها في تقديم خدماتها في مصر والسعودية.

قال وليد راشد، الرئيس التنفيذي لشركة سايد أب: “يسعدنا أن نعلن عن هذه الخطوة الهامة في مسيرة نمو شركتنا في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والشحن للشركات في سلطنة عُمان كخطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا في تمكين الشركات من النجاح في مجال التجارة الإلكترونية عبر حلولنا المبتكرة والمتكاملة. يعتبر السوق العُماني من الأسواق الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع التجارة الإلكترونية، ما يفتح أمامنا فرصاً استثمارية هائلة لتعزيز حضورنا في منطقة الخليج العربي.

وأضاف راشد، منذ انطلاقنا، ركزنا في سايد أب على تقديم حلول شحن ودفع وإدارة عمليات متكاملة لشركات التجارة الإلكترونية، بهدف تمكينها من مواجهة التحديات وتوسيع نطاق أعمالها بكفاءة. اليوم، ومع توسعنا نحو سلطنة عُمان، نحن ملتزمون بنقل خبراتنا ودعم رواد الأعمال في هذا السوق من خلال توفير حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في تحسين تجربة المستخدم وزيادة الكفاءة التشغيلية.

خطتنا الطموحة لتوسيع نطاق خدماتنا في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك السوق العُماني، تأتي كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز الابتكار وتلبية احتياجات الأسواق الناشئة، حيث تمثل هذه المنطقة مركزاً رئيسيا

من الجدير بالذكر أن "سايد أب SIDEUP" هي منصة موحدة تقدم تنوع في خدمات الشحن والدفع حيث تجمع أكثر من 20 شركة شحن مثل Aramex وJ&T و DHL وiMile و SPL وغيرها من مقدمي الخدمات اللوجستية

، وإدارة وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية، تأسست في مصر عام 2019، لتمكين شركات التجارة الإلكترونية من الوصول إلى بوابات الدفع الرقمي وتحقيق التكامل في عمليات الشحن والتخزين والتنفيذ والاستشارات من خلال منصة واحدة، وتعمل الشركة على ربط أفضل شركات الشحن عبر منصتها، حيث تقدم حلول ذكية لتسهيل عمليات الشحن للتجار والشركات. كما تتيح للعملاء خيار الدفع النقدي عند التوصيل، وتدعمها بحلول تكنولوجية تساعدها في إقامة علاقات شراكة وتكامل وتحقيق النمو وزيادة الإيرادات.

بدأت شركة سايد أب من مصر وبعد نجاحها توسعت في السوق السعودي في عام 2022، نقلت مركزها الرئيسي إلى الرياض في مارس 2023. وحصلت الشركة على استثمارات بقيادة مستثمرين رائدين في الشرق الأوسط وأفريقيا مثل 500 Startups، Launch Africa VC، Alex Angels، وRAI Angels. خلال العامين الماضيين

وتخدم الشركة اكثر من 3000 متجر إلكتروني، ولديها شراكات مع العديد من منصات التجارة الإلكترونية مثل Zid وZammit ،Shopify وخدمات الدفع الإلكتروني مثل Paytab وPaymob،

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