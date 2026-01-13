مسقط: في إطار التزامه المستمر بدعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، أعلن صحار الدولي، بالتعاون مع شركة «فيزا»، عن إطلاق برنامج She’s Next في السلطنة، وهو برنامج يهدف إلى تسريع نمو المشاريع التي تقودها المرأة عبر منظومة متكاملة من الدعم المالي، والتوجيه المتخصص، وبناء القدرات. ويُتاح لرائدات الأعمال العمانيات المؤهلات التقدم عبر آلية تسجيل مفتوحة، ليخضعن بعدها لمسار من التقييم والتطوير المنهجي، وصولًا إلى اختيار الفائزات ضمن عدة فئات وبإجمالي جوائز يبلغ 38,000 ريال عُماني. ويهدف البرنامج إلى تمكين رائدات الأعمال من رأس المال والمهارات والأدوات العملية اللازمة لتحقيق نمو مستدام والمساهمة الفاعلة في التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وأهداف رؤية عُمان 2040.

وفي هذا الإطار، صرّح عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صحار الدولي، قائلاً: "يشكل دعم رائدات الأعمال ضرورة استراتيجية للاقتصاد الذي يسعى إلى تنمية مرونته وتنويع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذه المبادرة النوعية، يمتد دورنا إلى ما هو أبعد من التمويل ليشمل تهيئة بيئة تمكينية تحوّل الطموحات إلى واقع من خلال تمكينهن من الوصول إلى رأس المال والتدريب والإرشاد المخصص ضمن المبادرة ذاتها. كما ستستفيد المشاركات في البرنامج من حلولنا المصرفية المخصصة للنساء في "زاهية" وزاهية بلس" وما تقدمه من أدوات مالية ومزايا حصرية. عليه نفخر بشراكتنا مع فيزا، المؤسسة التي تتوافق جهودها التطويرية مع توجهاتنا، وتسهم هذه الشراكة في تعزيز إيماننا المشترك بأن التقدم الحقيقي يتطلب ثقة التعاون والتدريب الموجه."

كما صرّح ناصر بدير، مدير أعمال فيزا في سلطنة عمان، قائلاً: "نفخر بإطلاق برنامج "هي التالية" في السلطنة بالشراكة مع صحار الدولي. فمن خلال هذه الشراكة نقدم أهم المقومات لمساعدة رائدات الأعمال العمانيات على تطوير أعمالهن وتنمية إسهامهن في الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل وصولهن إلى رأس المال، وتقديم الإرشاد على أيدي خبراء في القطاع. ويسعى هذا البرنامج إلى خلق فرص واعدة من خلال تحويل أحلامهن إلى فرص عمل مستدامة."

ويشكل دعم صحار الدولي للبرنامج امتداداً لجهوده المستمرة في تمكين المرأة بعد إطلاق حسابات "زاهية" و" زاهية بلس" المصممة لتلبية الاحتياجات المالية المتنامية للنساء عبر مختلف مراحل مسيرتهن الشخصية والمهنية. وتجسد هذه المبادرات مجتمعة نهج صحار الدولي في دعم المرأة، من خلال الجمع بين التمويل الموجّه والإرشاد المهني والحلول المالية طويلة الأجل، بما يدعم استدامة نمو الأعمال التي تقودها النساء .

وتبرز أهمية البرنامج من خلال مؤشرات "فيزا" لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أوضحت أن 56% من رائدات الأعمال في السلطنة اعتمدن على المواقع الإلكترونية في ممارسة أعمالهن التجارية، و49% يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي لدفع نمو أعمالهن، في حين أن 38% من النساء يبحثن عن منتجات وخدمات مبتكرة، و33% بحاجة إلى تدريب على قبول المدفوعات الرقمية. وتسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى برامج موجهة تُسرّع التحول الرقمي وتزود الشركات التي تقودها النساء بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النمو والنجاح.

ومن خلال برنامج She’s Next ، سيعمل صحار الدولي على تقديم الدعم المالي والتدريبي لرائدات الأعمال في مختلف مراحل نموهن. وفي هذا الإطار، سيتم اختيار عدد من المشاركات، وسيتم توزيع جوائز بقيمة إجمالية قدرها 38,000 ريال عماني على ثلاث فئات، تشمل جائزة رئيسية بقيمة 21,000 ريال عماني، وجائزة المركز الثاني بقيمة 11,500 ريال عماني، وجائزة لفائزة من اختيار الجمهور بقيمة 5,500 ريال عماني.

بالتوازي مع الدعم المالي، سيعمل البنك على تطوير مهاراتهن التي يقوم عليها نجاح مؤسساتهن وتقدمها. إذ ستستفيد خمسة متأهلات من إرشاد شخصي تقدمه رائدة الأعمال العمانية الدكتورة سهام الحارثية لدعمهن في صقل استراتيجيات ريادة الأعمال وتعزيز جاهزيتهن للتوسع. ويأتي هذا التوجيه التطويري من خلال التعاون مع مؤسسة "لهن"الرائدة في تمكين النساء في مجال ريادة الأعمال، حيث ستتولى الإشراف على عملية الاختيار والتأهيل والتنظيم لضمان تقديم تجربة مثرية للمشاركات.

وقد تم فتح باب التقديم لبرنامج "هي التالية" في 13 يناير 2026، وسيستمر لمدة أسبوعين. والجدير بالذكر أن البرنامج مخصص حصريًا لرائدات الأعمال العمانيات، ويدعو صحار الدولي جميع الشركات التي تقودها النساء من مختلف القطاعات للمشاركة في هذا البرنامج. ومن خلال هذه المبادرات، يواصل صحار الدولي أداء دور فاعل في تشكيل بيئة أعمال أكثر شمولية وديناميكية في السلطنة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف رؤية عمان 2040.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

