القاهرة: أعلنت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة دايموند الإماراتية، عن توقيع شراكة استراتيجية طويلة المدى مع شركة seven للتمويل الاستهلاكي التابعة لمجموعة بلتون القابضة والخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف توفير حلول تمويل مرنة لتغطية تكاليف تشطيب الوحدات لعملاء الشركة، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وتبدأ الشراكة من مشروع "ريزيدنس 8" بالعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنًا مع استعداد الشركة لبدء تسليم المرحلة الأولى من المشروع.

وتأتي الشراكة كخطوة استراتيجية من الشركة لدعم عملائها من خلال توفير حلول تمويلية تغطي تكاليف التشطيبات بالكامل بفائدة سنوية تنافسية وخطط سداد مرنة تمتد حتى خمسة أعوام. وفي إطار الشراكة، ستتولى سكاي أبوظبي تنفيذ أعمال التشطيبات بالكامل لضمان أعلى مستويات الجودة في التنفيذ، بينما تقوم seven بتوفير حلول تمويل تناسب احتياجات العملاء المختلفة.

يذكر أن ريزيدنس 8 يُمثل أحد المشروعات السكنية البارزة لمجموعة سكاي أبوظبي، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في الحي R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من أهم المحاور والخدمات الحيوية. يتمتع المشروع بتصميم عصري يلبي احتياجات الحياة اليومية ويوفر وحدات سكنية بدون تشطيبات داخلية بما يمنح العملاء حرية كاملة في تصميم وتشطيب وحداتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة. ولضمان توفير حلول التشطيب فائقة الجودة وفقًا لاختيارات العملاء، توفر سكاي أبوظبي نموذج فعلي كامل التشطيب داخل المشروع ، والذي يُعد مرجعًا لجودة التشطيبات التي تقدمها الشركة. لذلك حرصت الشركة على التعاون مع seven، والتي ستقدم حلول تمويل للتشطيبات بدلاً من دفع المبلغ الكامل نقدًا، وهو ما يعكس التزام سكاي أبوظبي بتقديم تجربة سكنية مبتكرة وسلسة وفق أعلى معايير الجودة والتميز في جميع مراحل التنفيذ، وذلك انطلاقًا من إيمان الشركة بشعارها "Brighter Life Now" الذي يمثّل جوهر رؤيتهم .

وفي هذا الصدد، أكد المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة دايموند وسكاي أبوظبي للتطوير العقاري، أن الشراكة مع seven للتمويل الاستهلاكي تمثل خطوة استراتيجية طويلة المدى في إطار جهود الشركة لتمكين العملاء من الانتقال لوحداتهم السكنية بكل سهولة وطبقًا لأعلى مستويات الجودة. وأوضح أن توقيت هذه الشراكة يأتي متزامنًا مع بدء المرحلة الأولى من تسليم مشروع ريزيدنس 8، وهو ما حفز الشركة على توفير حلول مبتكرة تساعد العملاء على تشطيب وحداتهم وفقًا لاحتياجاتهم، وتمكّنهم من الاستفادة الكاملة من مساحتهم السكنية منذ اليوم الأول

وشدد عجمي على أن أهمية هذه الشراكة تتجاوز الجانب التمويلي؛ حيث أنها تجسيد رؤية سكاي أبوظبي في تقديم تجربة سكنية متكاملة تضع احتياجات العميل في مقدمة أولويات عملية التطوير، بدءًا من استلام الوحدة ومرورًا بمرحلة التشطيب وحتى الانتقال الفعلي للعملاء لوحداتهم الجديدة. وأضاف أن هذا المنهج يعزز ثقة العملاء في الشركة ويؤكد التزام سكاي أبوظبي بابتكار حلول عملية تسرع وتيرة تجهيز الوحدات ، وتسهّل الانتقال ، وتُسهم في بناء مجتمع نابض بالحياة.

وأوضح المهندس عمر الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة seven للتمويل الاستهلاكي، أن هذا التعاون مع "سكاي أبو ظبي" يأتي بهدف تعزيز القيمة المقدمة لعملائها من خلال حلول تمويل مرنة ومبتكرة تُسهم في تسهيل رحلة تجهيز وحداتهم السكنية، مؤكدًا أن seven تفخر بتوفير منظومة متكاملة من خدمات التمويل التي تلبي تطلعات العملاء نحو أسلوب حياة أكثر راحة وتميزًا عبر شبكة واسعة من الشركاء الموثوقين وإجراءات رقمية سريعة وفعالة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في السوق المصري وإتاحة خيارات أكثر تنوعًا تضمن تجربة سلسة ورفاهية حقيقية لعملاء seven.

وتتميز seven للتمويل الاستهلاكي بخبرتها في تقديم حلول مالية مبتكرة تتيح للعملاء إدارة تكاليف التشطيبات بطريقة مرنة ومنظمة، بما يمنحهم القدرة على التخطيط لمنازلهم المستقبلية دون أي ضغوطات مالية. كما تهدف الشراكة مع سكاي أبوظبي إلى تقديم نمط حياة داعم لسكان مشاريع الشركة، من خلال توفير عروض خاصة وأسعار مميزة لتمويل احتياجات مختلفة مثل الرسوم الدراسية لأبنائهم، الأثاث، وغيرها من الشراكات الميسّرة التي تسهّل حياتهم اليومية وتخلق مجتمعًا سكنيًا متكاملًا جاهزًا للعيش بسهولة وراحة. وتعمل الشركة على توفير منظومة متكاملة تشمل خدمات سريعة وإجراءات رقمية، لتسهيل حصول العملاء على التمويل اللازم وتشجيعهم على الاستفادة القصوى من وحداتهم السكنية منذ اليوم الأول. من خلال هذا الدور، تساهم Seven في تمكين العملاء وتعزز القيمة المضافة لكل مرحلة من رحلة التملك والتشطيب.

وجدير بالذكر أن سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري تمتلك محفظة مشروعات قوية ومتنوّعة بدءًا من أحدث توسعاتها في الساحل الشمالي، مرورًا بشرق القاهرة، خاصة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب خطط توسّع مدروسة نحو غرب القاهرة.وتحرص الشركة دائمًا على الدمج بين اختيار المواقع المتميّزة، والتصميم المبتكر، وجودة التنفيذ، والخدمات المتكاملة، وذلك بالتعاون مع خبراء وشركاء عالميين ، لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة للعملاء والمستثمرين، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على أن كلٌّ من سكاي أبوظبي للتطوير العقاري و seven للتمويل الاستهلاكي يمثّلان بداية لشراكة استراتيجية طويلة الأمد تتجاوز نطاق مشروع ريزيدنس 8 لتشمل مشروعات مستقبلية أخرى ضمن محفظة سكاي أبوظبي الممتدة في مختلف المناطق. إذ يهدف الطرفان إلى تأسيس نموذج متكامل ومستدام يوفر حلولًا تمويلية وتنفيذية مبتكرة تُثري تجربة العملاء وتدعم رؤيتهم المشتركة في تقديم قيمة حقيقية تمتد لسنوات. وتأتي هذه الخطوة كتجسيد لالتزام الشركتين ببناء شراكات قوية تعزز من فرص النمو في السوق المصري وترسّخ مكانتهما ككيانين رائدين يقدمان حلولًا استراتيجية ترتقي بجودة الحياة وتجربة السكن لعملائهما.

نبذة عن شركة سكاي أبوظبي

شركة "سكاي أبوظبي للتطوير العقاري" هي كيان إماراتي إقليمي رائد في مجال التطوير العقاري والإنشاءات، وتمثل امتدادا لمجموعة "دايموند". وبفضل انتهاجها لنموذج عمل شامل يمهد الطريق للعديد من المشروعات التطويرية المتكاملة، تعتبر"سكاى أبوظبي" موطًنً لأشكال مختلفة من الوحدات السكنية، والخدمات، والمرافق، وغير ذلك من المراكز التجارية، ومجمعات الأعمال، والمستشفيات، والمدارس. تزخم محفظة أعمال الشركة باستثمارات تبلغ مليار دولار، إذ نفذت أكثر من 17 مشروًعا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمدت إلى توسيع نطاق تأثيرها التطويري والتنموي إلى السوق المصري.

خطت "سكاي أبوظبي" أولى خطواتها في مصر في عام 2021 بتدشينها لمشروع "ريزيدنس 8" على مساحة شاسعة تمتد لـ 23 فدانا بمنطقة "أر 8 - R8" بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد حقق المشروع نجاحًا كبيرًا مهّد الطريق لإطلاق مشروعات هامة بنفس الرقعة الجغرافية الاستراتيجية. فأطلقت المجموعة مشروع "كابيتال أفينيو" بما يشغل 21 ألف متر مربع وبما يكفي من تميز ليحصل على جائزة العقارات الإفريقية لعام 2022. دفعت تلك البصمة الواضحة في السوق العقاري المصري إلي استكمال الرحلة التطويرية، فأطلقت مشروع "بلوتري" في عام 2023 والذي يزين منطقة "جولدن سكوير"بالقاهرة الجديدة.

نبذة عن شركة seven للتمويل الاستهلاكي

تُعد seven إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي في مصر، تحت مظلة شركة بلتون المالية القابضة، حيث تقدّم حلولًا مالية ذكية ومبتكرة تمكّن العملاء من شراء السلع والخدمات المختلفة من خلال خيارات تمويل مرنة تُصمّم بعناية لتلبية احتياجاتهم.

وتعتمد seven في استراتيجيتها على شبكة شراكات واسعة تضم علامات تجارية ومؤسسات رائدة في قطاعات متعددة مثل التشطيبات، الأثاث، الأجهزة المنزلية، التعليم، وتمويل السيارات، الإلكترونيات واخري. إضافة إلى خدمات ومنتجات متميزة أخرى تعكس نمط الحياة العصري وتلبّي متطلبات العملاء الباحثين عن الراحة والرفاهية دون أعباء مالية فورية.

كما ترتكز Seven على منصة رقمية متطورة وإجراءات اعتماد سريعة وشفافة مدعومة بخدمة عملاء احترافية، ما يضمن تجربة سلسة وموثوقة تعزز رضا العملاء في جميع مراحل عملية الشراء والتمويل

وبفضل هذا النهج، ترسّخ seven مكانتها كشريك تمويلي موثوق يمكّن العملاء من تحقيق رؤية متكاملة لحياة أرقى، ويعزز دور التمويل الاستهلاكي كأحد محركات النمو والتطور في السوق المصري.

