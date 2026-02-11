القاهرة- أعلنت شركة Gates Developments عن توقيع شراكة استراتيجية مع صندوق "صقر" للاستثمار العقاري SDC المالك لمنصة "Farida" بهدف تقديم تجربة سكنية وضيافة متكاملة في عدد من مشروعاتها الرئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة، وغرب القاهرة والساحل الشمالي. وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية Gates Developments لتعزيز القيمة المضافة ورفع جودة تجربة العملاء والمستخدمين النهائيين.

وقال الأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments" إن "هذه الشراكة الاستراتيجية مع SDC تعكس توجه Gates Developments نحو تقديم مفهوم متكامل للتطوير العقاري لا يقتصر على البناء فقط، بل يمتد ليشمل التشغيل الاحترافي وإدارة الأصول، بما يضمن تعظيم القيمة الاستثمارية للمشروعات وتحسين تجربة العملاء. نحن نؤمن بأن دمج خدمات الضيافة داخل مشروعاتنا السكنية والتجارية يمثل إضافة حقيقية تواكب تطورات السوق وتلبي الطلب المتزايد على المنتجات العقارية ذات الطابع الفندقي في المواقع الواعدة".

بموجب هذه الشراكة، تتولى SDC تشغيل وإدارة شقق فندقية تحمل علامة Luxor Hospitality داخل مشروعي "كاتلان" و"فينيا" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن مستوى راقٍ من الخدمات الفندقية لقاطني المشروعات والمستثمرين، ويعزز من جاذبية الوحدات وقيمتها الاستثمارية على المدى الطويل. ويُعد مشروع "كاتلان" أحد أكبر مشروعات Gates Developments السكنية في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 36 فدانًا بعدد 1,765 وحدة، بينما يمتد مشروع "فينيا" على مساحة 40 فدانًا بعدد 1,792 وحدة سكنية، مع خطط تسليم حتى 2027.

كما تتضمن الشراكة تعاونًا في مشروع “Space Commercial Complex” بمدينة الشيخ زايد لاستقطاب علامة تجارية كبرى في نشاط السوبر ماركت، بالشراكة مع SDC، بما يسهم في توفير خدمات تجارية يومية متكاملة داخل المشروع الذي يُعد مجمعًا تجاريًا وإداريًا وطبيًا على مساحة تقارب 33,600 متر مربع وبعدد 545 وحدة متنوعة الاستخدامات. وتعكس هذه الخطوة حرص Gates Developments على تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات توفر جميع مقومات الحياة والعمل والترفيه في مكان واحد.

من جانبه صرح أحمد صقر رئيس مجلس إدارة SDC والرئيس التنفيذي لمنصة "Farida" العقارية: "نفخر بالتعاون مع Gates Developments، إحدى الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري، لتقديم نموذج تشغيلي متكامل يعتمد على معايير احترافية في إدارة الشقق الفندقية والخدمات التجارية. هذه الشراكة تعكس ثقتنا في قوة محفظة مشروعات جيتس، كما تتماشى مع استراتيجية صندوق صقر في الاستثمار في الأصول العقارية عالية الجودة، وتقديم حلول تشغيل تضيف قيمة مستدامة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء".

وتستهدف جيتس من خلال هذه الشراكة تعظيم الاستفادة من محفظة مشروعاتها التي تصل إلى نحو 7,700 وحدة في مناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، عبر تقديم منتج عقاري متكامل يبدأ من التصميم والتنفيذ ويمر بمرحلة التسليم وصولًا إلى التشغيل وإدارة الأصول، بما يواكب التطور المتسارع في السوق العقاري المصري وارتفاع الطلب على المنتجات العقارية ذات الطابع الفندقي، خاصة في المناطق الواعدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغرب القاهرة

