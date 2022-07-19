الاتفاقيات ستمكن SAMI من تطوير أنظمة دفاعية لدعم النمو الاستراتيجي المتسارع

فارنبرة، المملكة المتحدة: وقعت شركة SAMI، الشريك الوطني الرائد في الصناعات الدفاعية للمملكة العربية السعودية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عدداً من الاتفاقيات الإستراتيجية مع ST Engineering، المجموعة السنغافورية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والدفاع والهندسة، وذلك على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران الذي يقام في المملكة المتحدة من 18 إلى 21 يوليو الجاري.

وستوفر الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم الدعم لشركة SAMI فيما يتعلق بإنتاج أنظمة دفاعية متطورة، وتنفيذ استراتيجياتها للتطوير والنمو في العديد من المعدات والقدرات الدفاعية، وكذلك توفير وتقديم الدعم الفني وخدمات التدريب، إذ من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونًا وثيقًا بين كل من شركة SAMI ومجموعة ST Engineering لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية.

وجاء اختيار مُصنِّع المعدات الأصلية ST Engineering من قبل شركة SAMI كشريك لها استناداً إلى خبرة الشركة السنغافورية وتاريخها في إنتاج المعدات المتعلقة بالدفاع وتوريدها. كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى الاستفادة من قوة العلامة التجارية لمجموعة ST Engineering ومكانتها العالمية، وكذلك تُعبِّر الاتفاقيات عن حرص شركة SAMI المستمر في بناء الشراكات التي تعزز قدراتها التنافسية.

وتعليقاً على توقيع هذه الاتفاقيات، قال المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، الرئيس التنفيذي لشركة SAMI: "نحن فخورون بالإعلان عن هذه المشاريع الجديدة مع مجموعة ST Engineering التي لطالما برزت كشركة رائدة عالمياً في قطاع الدفاع. وتأتي هذه المبادرات الجديدة لتمثل فرصة مواتية للاستفادة من قدرات سلسلة التوريد وتعزيز مكانتنا المحلية، بينما تتجه المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدفاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

من جهته، قال فنسنت تشونغ، رئيس شركة ST Engineering ورئيسها التنفيذي: "يسرنا توقيع هذه الشراكة مع شركة SAMI والتعاون معها لتقديم حلول دفاعية فعالة وعالية الأداء. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهودنا الدفاعية على المستوى الدولي الرامية إلى بناء شراكات محلية قوية".

جدير بالذكر أن التعاون بين شركة SAMI ومجموعة ST Engineering بدأ لأول مرة في عام 2019، حينما عمل الجانبان على بدء تنفيذ وتطوير الشراكة، والتي تواصل التركيز على الممارسات المستدامة وابتكار حلول تُقدِّم قيمة مضافة للقدرات الدفاعية في المملكة العربية السعودية.

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نبذة عن شركة: SAMI

تأسست شركة SAMI في مايو 2017، وهي كيانٌ وطنيٌ مملوكٌ بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يُعنى بتطوير ودعم ‏الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، ويلعب دوراً رئيسياً في دعم ‏توطين 50% من إنفاقها الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويطمح ليكون ضمن ‏أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.

تستند الشركة إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية بهدف تطوير منتجاتٍ وخدماتٍ عسكريةٍ مبتكرةٍ ‏بمواصفاتٍ عالميةٍ، وذلك من خلال خمس قطاعات أعمال رئيسية، هي: أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الدفاعية، والإلكترونيات المتقدمة، الأنظمة الأرضية، الأنظمة البحرية. وتركز الشركة على الإسهام في زيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع ‏الصناعات الدفاعية.

للمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة الموقع www.sami.com.sa أو التواصل معنا عبر info@sami.com.sa.

نبذة عن :ST Engineering

ST Engineering هي مجموعة عالمية متخصصة في مجالات التكنولوجيا والدفاع والهندسة، ولديها محفظة متنوعة من الأعمال في قطاعات الطيران والمدن الذكية والدفاع والأمن العام. وتستفيد المجموعة من التكنولوجيا والابتكار بما يمكنها من إيجاد حلول للمشاكل الحقيقية وبناء عالم أكثر أماناً واستدامة. ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في سنغافورة، بينما تمتد عملياتها في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، لتقدم خدماتها لعملائها في أكثر من 100 دولة. سجلت مجموعة ST Engineering إيرادات بلغت 7.7 مليار دولار في السنة المالية 2021، وتصنف ضمن أكبر الشركات المدرجة في بورصة سنغافورة. والشركة من ضمن مكونات مؤشر FTSE ستريت تايمز، ومؤشر MSCI سنغافورة، ومؤشر iEdge للشفافية في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومؤشر iEdge لقادة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

للتواصل الإعلامي:

لينا بوا

رئيس الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين بالمجموعة

ST Engineering

البريد الإلكتروني: linapoa@stengg.com

ليتيشيا فونغ

نائب رئيس الاتصال المؤسسي

ST Engineering

البريد الإلكتروني: letticiafong@stengg.com