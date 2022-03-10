الرياض: أعلنت SAMI، الشركة الرائدة في قطاع الصناعات الدفاعية على مستوى المملكة والشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي بالرياض 2022، عن توقيع 8 اتفاقيات مع عدد من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك خلال اليوم الثالث من الحدث الدولي الذي يُعَد منصة عالمية متخصصة في التوافق العملياتي في مجال الدفاع.

وفي هذا الإطار، وقع الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد اتفاقية مبدئية مع شركة بوينج لإنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. ويهدف المشروع المشترك إلى توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، وخدمات الاستدامة للمنصات العسكرية المروحية التي يتم تشغيلها حالياً في المملكة، بالإضافة إلى توفير خدمات صيانة هياكل الطائرات ومكوناتها.

كما وقع الرئيس التنفيذي لشركة SAMI مع فيبي نوفاكوفيتش رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية في شركة جنرال ديناميكس على اتفاقية بين الطرفين، لتأسيس مشروع مشترك في المملكة، والذي سيتم اكتماله بعد استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. وسيركز المشروع أولاً على برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني، إذ يغطي نطاق الاتفاقية أعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة (MRO) لمعدات جنرال ديناميكس مع القوات المسلحة الملكية السعودية. وتهدف الشراكة أيضاً إلى تعزيز قدرات المملكة في أعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة، وتوطين منتجات جنرال ديناميكس من خلال عمليات الاستحواذ المستقبلية.

وأبرمت شركة SAMI كذلك اتفاقية مشروع مشترك مع شركة MBDA الأوروبية الرائدة في مجال الصواريخ وأنظمة الصواريخ، بهدف إنشاء شركة SAMI-MBDA لأنظمة الصواريخ بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، والتي ستقوم بتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة وإنتاج وتطوير أنظمة صواريخ دفاعية في المملكة العربية السعودية. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، والسيد إريك بيرانجيه، الرئيس التنفيذي لشركة MBDA.

وسيتم إنشاء الشراكات مع كلٍّ من شركة بوينج، وشركة جنرال ديناميكس، وشركة MBDA بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

وشملت الاتفاقيات الجديدة توقيع اتفاقية ترخيص التصنيع مع شركة نمر للسيارات، الشركة الرائدة في إنتاج الآليات العسكرية المدولبة التي أثبتت كفاءتها في القتال. وستمكن الاتفاقية شركة SAMI من تصنيع وتوطين العربات المدرعة المضادة للكمائن والألغام MRAP ذات الدفع الرباعي، فضلاً عن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة MRO والتدريب. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، فيما مثل شركة نمر رئيس مجلس إدارتها معالي اللواء ركن طيار فارس بن خلف المزروعي.

ومن جانب آخر، وقعت شركة الإلكترونيات المُتقدِّمة، إحدى شركات SAMI، مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية بهدف التعاون في مجال الإنتاج المشترك والصيانة والإصلاح والتشغيل لتعزيز تطوير التقنية وزيادة التوطين في المملكة العربية السعودية. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة أخرى في العلاقة بين شركة SAMI وشركة نافانتيا، بعد أن كانت الشركتان قد أنشأتا مشروعاً مشتركاً لتطوير ودمج أول نظام إدارة قتال سعودي %100، تحت اسم "حـزم". تم توقيع المذكرة من قبل المهندس زياد المسلّم، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، ودوناتو مارتينيز، نائب الرئيس للأنظمة والخدمات في نافانتيا.

هذا، ووقعت شركة SAMI والشركة العالمية للصناعات البحرية IMI، وهي أكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مذكرة تفاهم سيتم بموجبها بحث فرص التعاون المحتملة في مجال بناء السفن العسكرية وتقديم الخدمات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية وغيرها من القوات البحرية في المنطقة. تهدف المذكرة إلى تطوير حلول محلية داخل المملكة لصالح وزارة الدفاع والقوات البحرية الملكية السعودية، بما يشمل بناء السفن العسكرية، وشراء وتركيب ودمج أنظمة المهام والقتال والأسلحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المحتملة الأخرى قيد الإعداد. وتم توقيع مذكرة التفاهم بين كل من الرئيس التنفيذي لشركة SAMI والدكتور عبدالله الأحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، بحضور المهندس أحمد بن عبد الرحمن السعدي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية.

ومن باب حرصها على تطوير الكوادر النسائية الوطنية، وقعت شركة SAMI اتفاقية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من أجل تنمية الكوادر النسائية للعمل في قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتطوير في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الطرفين للعمل مع المؤسسات والجهات ذات الصلة لمواءمة مخرجات التعليم الفني والتدريب مع احتياجات قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة واستقطاب أفضل المواهب إلى هذا القطاع. ووقع الاتفاقية عن شركة SAMI الأستاذ عبدالملك الكوهجي نائب الرئيس للموارد البشرية، فيما مثّل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عميدة كلية الهندسة الدكتورة أريج مليباري.

وفي إطار التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية، وقعت SAMI مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، والتي تهدف لتأهيل أبناء مستفيدي الصندوق، وفتح آفاق وظيفية لهم في التخصصات المتعلقة بالصناعات الدفاعية. ووقع الاتفاقية كل من معالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، والمهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، بحضور عددٍ من المسؤولين من الجانبين.

تأسست شركة SAMI من قبل صندوق الاستثمارات العامة في العام 2017م، وأصبحت اليوم مجموعة تملك عدداً من الشركات المختصة في قطاعات الدفاع والأمن، وقد سجلت منذ تأسيسها العديد من الإنجازات التي كان لها دور مهم في النهوض بإمكانات قطاع الدفاع السعودي، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دعم توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول عام 2030.

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