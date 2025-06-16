الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكريةSAMI) )،الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن مشاركتها في معرض باريس الجوي 2025م، من 16 إلى 22 يونيو لهذا العام. حيث تأتي مشاركة SAMI، انطلاقاً من مكانتها ودورها المتنامي كشركة رائدة عالميًا في مجالي الدفاع والفضاء. ويُشكل معرض باريس الجوي حدثاً بارزاً ومؤثراً في قطاع الطيران والفضاء على مستوى العالم.ومن المتوقع أن يستقطب المعرض في نسخته لهذا العام أكثر من 2500 عارض من 48 دولة، ما يجعله منصة رفيعة المستوى لاستعراض أحدث الابتكارات التقنية، ومتابعة العروض الجوية الحيّة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء شراكات فاعلة في هذا القطاع مع مختلف الجهات العالمية.

ويُشكل معرض باريس الجوي 2025، منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الطيران والفضاء من مختلف أنحاء العالم .وتهدف شركة سامي من هذه المشاركة إلى تعزيز شبكة شراكاتها الدولية في قطاع الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات، حيث تُعتبر الشركة عبر شركاتها وقطاعاتها شريك استراتيجي في قطاع الإصلاح وصيانة الطائرات الخاصة والعسكرية وأنظمة الهبوط. وتتطلع شركة سامي من خلال مشاركتها في معرض باريس الجوي إلى لقاء المصنعين الأساسيين للطائرات من الشركات العالمية لتباحث الفرص المستقبلية، وايجاد افضل الحلول والخدمات الفنية لصالح عملائها في المملكة من القطاعين الأمني والمدني، ونقل المعرفة في مجالي الطيران والفضاء، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد المهندس ثامر بن محمد المهيد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية(SAMI)،على أهمية المشاركة في معرض باريس الجوي قائلاً:" يُجسّد تواجدنا في هذا الحدث العالمي مع أبرز قادة الطيران والفضاء، مدى الأهمية الاستراتيجية التي توليها شركة SAMI لهذا القطاع. نسعى من خلال المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي والنمو المتبادل، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لدفع عجلة الابتكار، وتبادل المعرفة، وتطوير قطاع الطيران والفضاء في المملكة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما تمثل المشاركة فرصة نوعية للاطلاع على أحدث التطورات في أنظمة الدفاع الجوي والتقنيات المستقبلية ذات الصلة، والتواصل المباشر مع روّاد القطاع لكون شركة SAMIشريك استراتيجي لهم في المملكة".

وانطلاقاً من موقعها باعتبارها الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن في المملكة العربية السعودية، تعكس مشاركة شركة SAMI في معرض باريس الجوي 2025،التزامها بدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتمثل في توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة. وتسلط الشركة من خلال مشاركتها، الضوء على النمو والتحول الملحوظ في قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الابتكار، وتمكين الكوادر الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.

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