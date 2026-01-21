أبوظبي: أعلنت كلية أبوظبي للإدارة وشركة "”Saal.ai، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دولة الإمارات، عن إبرام تعاون استراتيجي يهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم الإداري وتطوير القيادات التنفيذية. تم توقيع الاتفاقية رسمياً خلال مراسم أقيمت ضمن فعاليات معرض الأنظمة غير المأهولة (UMEX) في أبو ظبي، ما يجسد التزاماً مشتركاً بتأهيل الجيل القادم من القادة المدعومين بالبيانات.

يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى دعم عملية تطوير قادة المستقبل القادرين على العمل في بيئات اقتصادية وتنظيمية وتشريعية معقدة بشكل متزايد. تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز التفكير الاستراتيجي، والحوكمة، والأداء المؤسسي في القطاعين العام والخاص على حد سواء من خلال دمج تحليلات البيانات المتقدمة وقدرات دعم اتخاذ القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي في برامج التعليم الإداري.

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج منصة "DigiXT" للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة المطورة للاستخدامات المؤسسية داخل دولة الإمارات من قبل شركة "Saal.ai" ضمن برامج أكاديمية محددة ودورات التعليم التنفيذي في كلية أبو ظبي للإدارة. وسيتيح هذا الدمج للطلاب فرصة التعامل المباشر مع بيانات حقيقية وحالات استخدام مؤسسية وأدوات اتخاذ القرارات التي تتماشى مع التحديات المعاصرة في مجال القيادة والسياسات والتنظيم المؤسسي.

تتسق هذه الشراكة مع استراتيجية ورؤية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي من خلال دمج إمكاناته في قطاعات التعليم والمؤسسات الحكومية والاقتصادية. تساهم هذه الشراكة في الجهود الوطنية الرامية إلى بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز إنتاجية القطاعين العام والخاص، ودعم الاعتماد الرشيد للتقنيات المتقدمة من خلال التركيز على القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

في تعليق له على هذا التعاون، أكد الدكتور/ مارك بولين، القائم بأعمال رئيس كلية أبو ظبي للإدارة، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة قائلاً: "تعكس هذه الشراكة التزام كلية أبو ظبي للإدارة بتعزيز التعليم الإداري الذي يتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية، بما في ذلك رؤية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي. إن دمج الذكاء الاصطناعي في برامجنا يعزز قدرتنا على تطوير قادة قادرين على التعامل مع البيئات المعقدة والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية طويلة المدى للدولة".

من جانبه، قال السيد/ فيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة "Saal.ai": "تؤكد رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي أن هذه التكنولوجيا هي عامل استراتيجي لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية والحوكمة الفعالة. حيث يدعم هذا التعاون مع كلية أبو ظبي للإدارة عملية تطوير القدرات القيادية التي يمكنها ترجمة الذكاء الاصطناعي والبيانات إلى قرارات مدروسة بشكل مسؤول. ومن خلال دمج منصاتنا الوطنية المتطورة في التعليم الإداري، فإننا نساهم في تحقيق طموح الدولة لبناء قدرات مستدامة ومستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي".

وتمثل هذه الشراكة خطوة جوهرية في تحقيق رسالة كلية أبوظبي للإدارة الهادفة إلى بناء جيل جديد من القادة المبدعين، كما تُعزز التزام شركة "Saal.ai" بدفع القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر حلول تقنية آمنة ومطورة محلياً تساعد على الابتكار واتخاذ القرارات المستقبلية.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: 024418995

البريد الإلكتروني: media@orientplanet.com

الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات