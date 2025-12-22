الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة SILZ، المُطوّر والمُشغّل لأول منطقة لوجستية متكاملة خاصة في المملكة، Riyadh Integrated، اليوم عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "روتورتريد" Rotortrade لإطلاق مركز "هيليبارك" Helipark الجديد، وهو مركز خدمات متكامل وشامل للطائرات العمودية داخل المنطقة.

وتمنح هذه الشراكة الاستراتيجية شركة "روتورتريد" إمكانية الوصول إلى مساحة مخصصة تبلغ 20,000 متر مربع داخل منطقة Riyadh Integrated لتطوير بنية تحتية متخصصة، تشمل حظائر الطائرات وورش للعمل ومهابط الطائرات العمودية Helipads. وتم تصميم "هيليبارك" ليكون المركز الرائد في المنطقة والوجهة الشاملة لجميع متطلبات الطائرات العمودية، والتي تشمل المبيعات والإدارة ولوجستيات تفكيك قطع الغيار والصيانة والتعديلات المتقدمة.

ويُعد مشروع "هيليبارك" ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي صاعد للطيران والخدمات اللوجستية، ويتماشى مباشرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.

وعلّق الدكتور فادي البُحيران، الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، قائلًا: "تُمثل اتفاقيتنا مع 'روتورتريد' تنويعًا مهمًا للخدمات التي توفرها منطقة Riyadh Integrated. هذا المركز أكثر من مجرد منشأة، إنه بنية تحتية حيوية تُسرّع تحوّلنا إلى قوة لوجستية متعددة الوسائط؛ فمن خلال استقطاب مقدمي خدمات طيران عالميين مثل 'روتورتريد'، فإننا لا نُمكّن التجارة العالمية فحسب، بل نُساهم بفاعلية في توطين الخبرات الفنية المتقدمة وخلق فرص العمل وترسيخ دور المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للطيران. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا بدعم رؤية السعودية 2030 من خلال توطين صيانة الطائرات العمودية والدعم الفني المتقدم، مما يدفع الصادرات ويخلق مسارات وظيفية متخصصة داخل المملكة".

وبهذه المناسبة صرّح "فيليب لوبرانو"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روتورتريد: "يمثل مركز ‘روتورتريد هيلي بارك‘ التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي ككل؛ فهو أكثر من مجرد منشأة: إنه وجهة متكاملة. وسيتمكن العملاء من استكشاف طائراتنا والاستمتاع بضيافة فاخرة والحصول على خدمات شاملة ومتكاملة تحت سقف واحد. ويعكس هذا المشروع طموحنا لترسيخ مكانة الشركة كوكيل مروحيات رائد عالميًا ويقدم قيمة فريدة لا مثيل لها في قطاع الطائرات العمودية".

وسيقدم مركز "هيليبارك" خدمات متكاملة وشاملة، بما في ذلك:

مبيعات وإدارة الطائرات: تسهيل اقتناء الطائرات العمودية الجديدة والمُعاد بيعها، إلى جانب توفير منشآت حظائر شاملة وخدمات إدارة الطائرات لضمان جاهزية الطائرات للمهام.

تسهيل اقتناء الطائرات العمودية الجديدة والمُعاد بيعها، إلى جانب توفير منشآت حظائر شاملة وخدمات إدارة الطائرات لضمان جاهزية الطائرات للمهام. عمليات الصيانة والإصلاح: ورش عمل مرخصة لأعمال الصيانة والإصلاح الخفيفة والمتوسطة.

ورش عمل مرخصة لأعمال الصيانة والإصلاح الخفيفة والمتوسطة. التخصيص وقطع الغيار: خدمات متخصصة لإجراء التعديلات، بالإضافة إلى وظيفة حيوية تتمثل في تفكيك قطع الغيار، لتفكيك الطائرات العمودية التي انتهى عمرها التشغيلي وتحويلها إلى مكونات قابلة لإعادة البيع، مما يؤسس مركزًا إقليميًا لتوزيع قطع الغيار.

ومن المتوقع أن يبدأ مركز "هيليبارك" عملياته الأولية قريبًا، مما يزيد من ترسيخ مكانة Riyadh Integrated كنظام بيئي تجاري ولوجستي شامل مصمم للاستثمار العالمي والأنشطة المتخصصة عالية القيمة.

وستُمكّن الطبيعة المتكاملة للمنشأة شركة "روتورتريد" من الاستفادة من البيئة التنظيمية الفريدة والمزايا المعفاة من الضرائب التي توفرها شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، مما يخلق منصة مُبسطة وفعالة لأنشطة الطيران ذات القيمة العالية. كما ستدعم هذه المبادرة جهود التوطين الوطنية من خلال خلق وظائف متخصصة للمواهب السعودية وبناء قدرات محلية.

