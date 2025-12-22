دبي- عززت شركة RHI Magnesita، الرائدة عالميًا في مجال توريد المنتجات والأنظمة والحلول الحرارية عالية الجودة، عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا عن طريق إنشاء وحدة أعمال جديدة مقرها الرئيسي في دبي، وذلك بهدف دفع عجلة النمو والتوسع في المنطقة. افتتحت الشركة مكتبها الإقليمي الجديد أمس، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسيرة نموّها، وتؤكد التزامها طويل الأمد تجاه عملائها في مختلف أنحاء المنطقة.

جرى الافتتاح الرسمي للمكتب الجديد على يد Gustavo Franco، الرئيس التنفيذي العالمي لقسم شؤون العملاء في RHI Magnesita، بالتعاون مع حكيم الدين علي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، بحضور لفيف من كبار المسؤولين التنفيذيين من الصناعات الفاعل فيها العملاء، بما في ذلك صناعة الصلب والأسمنت وغيرها. ولا يقتصر دور هذا المكتب على كونه مجرد موقع مؤسسي للشركة، إذ سيعمل المكتب كمركز إقليمي للتنسيق والتواصل مع العملاء والتعاون عبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، بما يدعم سبل التعاون بين فرق المبيعات والشؤون التجارية والشؤون التقنية والشؤون التشغيلية المخصصة لخدمة العملاء في المنطقة.

في معرض حديثه في حفل الافتتاح، صرح حكيم الدين علي، قائلاً: "تواصل منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا قطع خطوات سريعة على طريق التطور، ويتوقع عملاؤنا حضورًا محليًا بارزًا مدعومًا بخبرة عالمية ثرية. كما يعكس افتتاح مكتبنا في دبي التزامنا بمد جسور التواصل الوثيق مع عملائنا، وتعزيز سبل التعاون عبر المنطقة، وبناء منصة تسهم في تعزيز النمو والشراكة على المدى الطويل".

تمثل المنطقة ركيزة مهمة تسهم في تعزيز البصمة العالمية للشركة، حيث يبحث العملاء بشكل متزايد عن شركاء قادرين على تقديم مستوى الأداء المتفوق والاتساق، ناهيك عن موثوقية خدمات التوريد واستقرار العمليات على المدى الطويل. كما تلعب تركيا دورًا محوريًا في دعم الإستراتيجية الإقليمية لشركة RHI Magnesita، نظرًا لوجود قاعدة تصنيع راسخة، تشمل منشآت لإنتاج المنتجات الحرارية، بالإضافة إلى منجم المغنيسيت الكائن في إسكيشهير وسوغوت. أضف إلى ذلك أنَّ هذه القدرات المحلية، جنبًا إلى جنب مع الخبرة والتقنيات العالمية، تُمكّن الشركة من الاستجابة بكفاءة لمتطلبات المنطقة مع الحفاظ على معايير عالية على صعيد الجودة والخدمة.

نبذة عن RHI Magnesita

تُعدّ RHI Magnesita شركة رائدة عالميًا في مجال توريد المنتجات والأنظمة والحلول الحرارية عالية الجودة، والتي تُعدّ حيوية للعمليات عالية الحرارة التي تتجاوز 1,200 درجة مئوية في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الصلب والإسمنت والمعادن غير الحديدية والزجاج. كما تقدّم RHI Magnesita خدمات متميزة للعملاء على مستوى العالم، وتضم بين جنباتها أكثر من 20,000 موظف و65 موقع إنتاج رئيسيًا (بما في ذلك مواقع المواد الخام)، و12 منشأة لإعادة التدوير، وأكثر من 70 مكتب مبيعات. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.rhimagnesita.com.

جهات الاتصال

لمزيد من الاستفسارات، الرجاء التواصل مع:

Sanchita Ailawadhi

مدير قسم الاتصالات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا

Sanchita.ailawadhi@rhimagnesita.com

-انتهى-

#بياناتشركات



