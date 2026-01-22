بوسطن/ الدوحة، قطر - أعلنت شركة "ستيت ستريت" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STT) ومجموعة QNB عن عقد شراكة استراتيجية جديدة لإنشاء منصة متكاملة لخدمات حفظ الأصول المالية في قطر. وستُثمر هذه الشراكة إبرام اتفاقيات خلال الفترة المقبلة لطرح حلول تنافسية وأدوات مبتكرة في منتجات حفظ الأصول.

وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية في دولة قطر، تم توقيع اتفاقية التعاون اليوم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة دافوس بسويسرا في خطوة استراتيجية لتعزيز حضور "ستيت ستريت" المتنامي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، والنمو الدولي المتسارع لمجموعة QNB من جهة أخرى.

وتعكس هذه الخطوة ريادة مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في قطر والرائدة في خدمات الحفظ وإدارة الأصول، في أسواق المال في المنطقة. كما سيساهم هذا التعاون في تعزيز دور البنك كشريك مالي موثوق يلعب دوراً حيوياً في تسهيل الوصول للسوق المحلية بفضل ما يمتلكه من خبرة تنظيمية وخدمات حفظ للأصول المالية عالية الجودة على مستوى المؤسسات.

وستساهم هذه الشراكة، التي تجمع بين خبرة QNB في السوق المحلية وما تمتلكه "ستيت ستريت" من إمكانات عالمية، في تقديم منتجات وحلول مبتكرة للعملاء في الوقت الذي ستدعم فيه حصصهما في السوق المالية القطرية.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال السيد رون أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت": "نلتزم من خلال التعاون مع مؤسسات مالية رائدة بترسيخ حضورنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تُعدّ من أسرع الأسواق نموًا في العالم.

وستساهم هذه المنصة الجديدة في تحقيق التكامل بين منتجاتنا والحلول والمنتجات الاستثنائية لمجموعة QNB التي تمتلك خبرة واسعة وشبكة دولية متنامية، حيث سنواصل استثماراتنا لدعم العملاء في هذه المنطقة والاستفادة من الفرص التي يُتيحها التحوّل الاقتصادي."

ومن جانبه، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مع "ستيت ستريت" لحظة مفصلية هامة في مسيرة مجموعة QNB من شأنها دعم رؤيتها لتعزيز التوسع في الأسواق العالمية وتحفيز نمو أعمالها المستدام. ومن خلال الاستفادة من خدمات الحفظ التي تقدمها الشركة وما تمتاز به من جودة عالية وقيمة مضافة للعملاء، فإننا سنواصل تعزيز كفاءتنا التشغيلية وعروض خدماتنا. ويُعد هذا التعاون محطة هامة لترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة والعالم وتوظيف خبرة ستيت ستريت العالمية لتوسيع نطاق خدماتنا وتعزيز علاقاتنا مع العملاء، ودفع عجلة النمو في الأسواق المالية الرئيسية."

ورسخت شركة "ستيت ستريت" حضورها في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من ثلاث عقود حيث تقدم خدماتها لصناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية، ومدراء الأصول. وهي تمتلك مكاتب رئيسية في أهم أسواق المنطقة، بما في ذلك أبو ظبي، ومسقط، والرياض. ويقدر إجمالي محفظتها الخاصة بحفظ وإدارة الأصول المالية بـ 12.92 تريليون دولار أمريكي فيما تصل قيمة محفظتها الخاصة بإدارة الأصول في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إلى 841 مليار دولار أمريكي.

ومنذ العام 2012، بدأت مجموعة QNB، وبعد حصولها على الموافقات التنظيمية من هيئة قطر للأسواق المالية، في تقديم خدمات حفظ الأصول المالية داخل الدولة وحول العالم، مستفيدةً من حضورها القوي في عدد من الأسواق من أبرزها مصر وتركيا. وهي تدير أصولاً بقيمة 65 مليار دولار أمريكي لشريحة واسعة من العملاء تشمل أمناء الحفظ، ومدراء الأصول، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية والهيآت الحكومية.

نبذة عن شركة "ستيت ستريت"

تُعدّ شركة "ستيت ستريت" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STT) من أبرز الشركات العالمية الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمستثمرين، بما في ذلك خدمات الاستثمار وإدارته وتداوله، إلى جانب تحليل وإدارة البيانات. وتقدر محفظتها الخاصة بحفظ الأصول بـ 53.8 تريليون دولار أمريكي فيما تبلغ محفظتها الخاصة بإدارة الأصول 5.7 تريليون دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2025.

وتعمل "ستيت ستريت" في أكثر من 100 سوق حول العالم مع شبكة واسعة من الموظفين تقدر بـ 52,000 موظفاً حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة ستيت ستريت: www.statestreet.com.

*تشمل الأصول المُدارة حتى 31 ديسمبر 2025 ما يقارب 173 مليار دولار أمريكي من الأصول المتعلقة بمنتجات SPDR® التي تعمل شركة State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) بصفة حصرية كوكيل تسويق لها. وتجدر الإشارة إلى أن شركة SSGA FD وشركة State Street Investment Management هما شركتان شقيقتان.

© 2025 State Street Corporation

نبذة عن مجموعة QNB

تُعدُ مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

